Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают

5:12 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Власть на Украине работает на уничтожение своего народа. Это понимают в Берлине, но не в Киеве.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Немцы зрят в корень: Зеленский — пожиратель украинцев

В Берлине неизвестный художник на стене жилого дома нарисовал президента Украины Владимира Зеленского, который откусил руку у солдата ВСУ и пожирает её. Даже в условиях западной пропаганды люди понимают суть киевского режима, но не на Украине. Между тем избранный на пост президента украинцами как миротворец Зеленский, действительно, буквально уничтожает свой народ.

Начнём с того, что он сознательно сделал его заложником ядерной державы, угрожая ей "грязной" ядерной бомбой. Что, кстати, и послужило одной из причин начала СВО. Президент Украины не предупредил украинцев о начале российской военной операции, чтобы было кому умирать за его власть.

На прямой вопрос американского издания The Washington Post об этом Зеленский ответил, что "нельзя было сеять хаос среди населения, иначе россияне могли бы нас захватить".

Воевать за Зеленского будут даже дети

Пренебрежение людьми проявляется и в "мясных штурмах" Бахмута и "приазовской операции", и в насильственной мобилизации. Уже звучат призывы, что воевать в ВСУ будут даже дети. Некто Сергей Дацюк, который позиционирует себя политологом, заявил, что "если будет война в долгую, то пойдут воевать все, даже подростки. Так устроена жизнь". Удивительно, но адекватный украинский Telegram-канал ЗеРада предположил, что дети будут использоваться в армии как операторы FPV-дронов.

Зеленский сделал приоритетом уничтожение "сепаратистов" на юго-востоке Украины. Их расстреливают как предателей (Купянск) и из систем ПВО (Константиновка в ДНР) якобы случайно, их дома грабят солдаты ВСУ.

Отношение к украинскому народу демонстрирует и заявление Зеленского о том, что украинцы в Европе поднимут бунт, если ЕС прекратит помощь режиму. То, что к гражданам Украины за это будут применяться карательные меры, Зеленского не волнует. Возможно, он даже надеется на их депортацию на Украину, чтобы мобилизовать на войну.

Зеленский убивает пенсионеров голодом и холодом

Президент Украины в последнее время повышает ставки, отдав приказ наносить удары по российской инфраструктуре: предприятиям, аэродромам, транспортным путям, в том числе морским. Он знает, что от РФ будет ответ — возвращение системных ударов по энергосистеме Украины. Это перед зимой означает для населения холод и голод. Усилятся проблемы в системе украинского здравоохранения, где нет ни врачей, ни лекарств, чтобы противостоять болезням.

Особенно пострадает старшее поколение украинцев, но это даже хорошо для Киева, потому что снимет ненужный для бюджета "балласт" из пенсионеров и инвалидов.

Зеленский рассказывает сказки о приёме в ЕС на фоне тотальной коррупции

Между тем в стране процветает коррупция, украинская элита обогащается за счёт взяток, кумовства и прямого воровства из бюджета. Украина передавала "теневым торговцам" оружия Javelin, NLAW, ПЗРК и другие западные вооружения, воровалась гуманитарная помощь. Особенно показателен случай во Львове, где были украдены 10 тысяч военных аптечек из США стоимостью 33,6 млн гривен.

Народ же киевский режим кормит сказками о скором приёме в ЕС. Но этого не будет никогда в нынешнем формате страны. Потому что членство дало бы Украине право на огромные субсидии ЕС, помимо расходов на восстановление после войны (по примерным оценкам, 1 трлн долларов). А так как денег у ЕС нет и не будет из-за рецессии, то консенсус на вступление Украины не состоится.

Почему всё это случилось с украинским народом?

Он, вероятно, заслужил своих президентов, которые продали страну американцам за будущее собственных детей на Западе. США же думают, что истреблением Украины убивают двух крупных "зайцев" — ЕС и Россию. Будущее Украины — это развал, это гибель некогда процветающей республики СССР. Зеленский знает об этом, но продолжает идти этим путём, понимая свой временный статус, при "молчании ягнят".

Между тем Россия ведёт себя на освобождённых территориях не как временщик. Строит дома, дороги, школы, театры, вводит свою успешную систему здравоохранения, даёт работу, социальную защиту. Люди это видят и делают свой выбор в пользу РФ.

Читайте по теме:

Украина готова объявить войну России. Готова ли Америка?

После саммита G20 в Индии стала известна судьба Украины

Власти Константиновки понимают, почему Зеленский убил жителей села