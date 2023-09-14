В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони

6:34 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

В столице Северной Македонии Скопье завершилась очередная встреча региональной инициативы Брдо-Бриони.

Фото: facebook.com/ Државна изборна комисија

Этот "клуб" глав государств и правительств был основан в 2010 году тогдашними премьерами Словении Борутом Пахором и Хорватии Ядранкой Косор с целью способствовать более быстрому продвижению евроинтеграции на Западных Балканах как рамки для обсуждения наиболее важных проблем в регионе, а также подходящего места для поиска решений различных двусторонних вопросов.

С 2013 года встречи в данном формате проводятся ежегодно. Участники инициативы неизменно старались привлечь большее внимание к своему начинанию со стороны руководства ЕС (с переменным успехом, правда). Тем не менее на мероприятиях Брдо-Бриони в разное время побывали многие бывшие и действующие лидеры Европы и США — Ангела Меркель и Франк Штайнмайер (от Германии), Ханс Фишер (Австрия), Анджей Дуда (Польша), Серджио Матарела (Италия) и даже Джозеф Байден в качестве вице-президента США.

"Хозяином" нынешней встречи стал президент Северной Македонии Стево Пендаровски. В Скопье приехали

глава Сербии Александр Вучич ,

, президенты Хорватии Зоран Миланович ,

, Словении Наташа Пирц Мусар ,

, главы Черногории Яков Милатович ,

, Албании Байрам Бегай ,

, члены президиума Боснии и Герцеговины (от сербов) Желька Цвиянович ,

, Денис Бечирович (от мусульман-бошняков),

(от мусульман-бошняков), Желько Комшич (от хорватов).

Как это уже повелось на подобных региональных встречах, не забыли позвать и так называемого президента Косова Вьосу Османи. Из Брюсселя прибыл спецпосланник ЕС по Балканам Мирослав Лайчак.

Повестка дня заседания была во многом привычной для такого рода встреч. Естественно, что доминировала актуальная для большинства государств региона тема евроинтеграции. Многие страны Балкан уже долгое время стоят в очереди, настойчиво ожидая приёма в члены ЕС.

Как подчеркнул в этой связи президент Сербии Александр Вучич, "у кого-то наблюдался больший энтузиазм, а у некоторых меньший".

Тем не менее в итоговой декларации участники вновь призвали Евросоюз "быть готовым к расширению, это должно произойти не позднее 2030 года".

Вучич также отметил, что "одной из наиболее серьёзных тем (для обсуждения) остаётся продолжение всеобъемлющих политических, экономических и социальных реформ (в регионе), благодаря которым станет возможным удержать молодёжь (в своих странах). Это позволит гарантировать процветание, стабильность и развитие для всей Европы".

Глава Сербии заверил участников саммита, что его страна "как всегда будет последовательно и искренно действовать, чтобы способствовать созданию атмосферы взаимного доверия, понимания и уважения. Своими многочисленными инициативами Сербия старается открыть большие возможности для сотрудничества стран региона (Открытые Балканы, например) ради благополучия живущих здесь людей".

Президент Вучич также заявил по итогам, что в Скопье "не было никаких недоразумений и столкновений", поскольку все "разборки" с Приштиной были отложены на предстоящую сегодня, 14 сентября, встречу в Брюсселе Вучича и премьера Косова Альбина Курти.

В ходе заседания была также подробно затронута тема климатических изменений на Балканах, не в последнюю очередь в связи с серией крупных наводнений, поразивших недавно ряд государств — Сербию, Хорватию, Словению, в частности.

В заявлениях для прессы после встречи (саммит освещали более 170 различных СМИ, что подчёркивает интерес в регионе и за его пределами к состоявшемуся заседанию) президент Вучич коснулся многих тем как из области международных дел, так по актуальным внутренним вопросам.

"Саммит оказался очень хорошим и полезным. Мы имели возможность выслушать различные точки зрения", — отметил глава Сербии.

Вучич вновь коснулся ряда насущных европейских проблем, в частности пресловутого вопроса о введении Белградом рестриктивных мер против России. С учётом большого количества международных встреч в предстоящий период, в том числе участия в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Вучич вновь твёрдо заявил, что "Сербия сама решает вопрос о санкциях".

"Мне интересно, как некоторые могут требовать (от Белграда) использовать "хлыст" против одной страны в то время, когда они сами не уважают целостность другого государства" (прямой намёк на санкции против России и нарушение прав Сербии в связи с Косово), — сказал Вучич.

Коснулся Вучич и предстоящей его встречи с Курти: "Это будет непростой разговор, так же как были сложными и предыдущие заседания. Мы постоянно разговариваем с представителями Брюсселя, а они так или иначе поддерживают независимость Косова".

По вопросу вступления в ЕС президент Сербии высказался довольно резко, но чётко:

"Я ветеран в политике, волк! Я не могу поверить в то, что нас примут в союз ни в 2026-м, ни в 2027-м, ни в 2028 году. Но я не могу лгать народу ни по поводу выбора, ни в чём!"

Конечно, саммит, подобный тому, что состоялся в столице Северной Македонии, вряд ли может вызвать некий прорыв в региональных и европейских делах. На континенте имеется в избытке различных площадок для дискуссий и обменов. Тем не менее встречи лидеров бывшего югославского пространства всегда имеют свою "добавленную стоимость" — важно само общение и как следствие формирование атмосферы большего доверия между странами, многие из которых в прошлом нередко враждовали и даже воевали.

Для лидера Сербии заседание в Скопье стало ещё одной возможностью обозначить подходы к актуальной для страны повестке, а также показать народу Сербии, что первое лицо государства прилагает максимум усилий для обеспечения наилучших условий для развития и благополучия страны.