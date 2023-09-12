Брюссель навязывает Белграду ЛГБТ-ценности

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Белград уже давно находится под перекрёстным огнём западной критики из-за принципиальной позиции по проблеме ЛГБТ и однополых браков. Те, кто знаком с реалиями и морально-этическими принципами сербского общества с его твёрдыми православными традициями, понимает ту степень отторжения нетрадиционной ориентации отдельных граждан.

Фото: Википедия

Те немногочисленные гей-парады, которые противникам действующей власти удавалось организовать в столице, неизменно заканчивались беспорядками и стычками между сторонниками "прайда" и большинством общества. Таковы устои населения и вряд ли в обозримом будущем этот уклад претерпит изменения.

Тем не менее в насквозь "толерантной" и, по сути, бесполой Европе, где к тому же многие годы стесняются христианских ценностей, подменяя их невнятной идеологией либерализма и поощрения псевдополовой свободы, активно давят на Сербию с целью встать вровень остальному Западу по данной проблеме. Но Белград не собирается отступать либо что-то менять, чтобы принять "радужные" тенденции. Народ Сербии в подавляющем своём большинстве принципиально стоит за сохранение устоев традиционных отношений между полами, в основном, ориентируясь на православные принципы.

Вместе с тем попытки изменить существующий статус кво по этой щекотливой теме продолжаются. Не последнюю роль в этом деле играет непримиримая оппозиция действующей власти, упорно пытающаяся насолить президенту Александру Вучичу всеми правдами и неправдами.

К слову, популярный среди населения мэр Белграда Александр Шапич, похоже, уже "сыт по горло" требованиями нетрадиционного сообщества устроить в Белграде очередной марш, прекрасно понимая, чем это действо может закончиться.

Известно, что западный дипкорпус в Белграде неизменно солидаризируется с участниками гей-мероприятий, что, очевидно, представляется серьёзным нарушением их функций и может квалифицироваться как попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Но, похоже, европейских и американских дипломатов это не особо заботит. Буквально в этот уикенд в столице Сербии было намечено очередное шествие гей-представителей. Президент Александр Вучич уже заявил, что в связи с мероприятием (Beograd prajd) он не станет давать указание вывесить на здании своей резиденции ЛГБТ-флаг, подчеркнув тем самым своё отношение к этому шествию.

Сторонники ЛГБТ никак не ущемляются в правах и, естественно, не преследуются. Их предпочтения — личное дело каждого. Однако власти и общество отвергают однополые браки, усыновление детей такими лицами, пропаганду нетрадиционной ориентации, особенно в школах. Это табу пока остаётся незыблемым. Хотя у ЛГБТ-сторонников есть возможности, например, вступать в браки, но за пределами Сербии.

Но нетрадиционно настроенные люди и их сторонники из рядов оппозиции не хотят успокаиваться и пытаются давить на власть. Так, депутат сербского парламента (Скупщина) от Зелено-левого фронта Елена Еринич и её единомышленники официально представили в Скупщине проект закона об однополых партнёрствах. По словам Еринич, "мы призвали остальные депутатские группы поддержать наш проект закона, который был отклонён в 2021 году по указанию Вучича". В Белграде пишут, что "из-за давления оппозиции Вучич запретил гей-браки".

Известно, что однополые отношения являются легальными в Сербии с 1994 года, но браки для сторонников ЛГБТ запрещены законом. С 2002 года действует правовая норма, в соответствии с которой запрещено распространение информации, поощряющей дискриминацию по половому признаку. С 2005 года запрещена любая дискриминация лиц нетрадиционной ориентации при приёме на работу, а также в сфере образования. Парламент в последующие годы принял ещё ряд законов, которые полностью исключают дискриминацию ЛГБТ-сторонников в любых сферах жизни общества, в том числе предусмотрено субсидирование государством операций по смене пола.

Как представляется, для сторонников однополых отношений в Сербии гарантированы практически все права, что и для остальных граждан, кроме вопросов брака, усыновления и пропаганды. Тем не менее для того же Европейского союза этот список представляется недостаточным, и, соответственно, Брюссель продолжит обработку Белграда в этом плане. Не исключено, что данная тема рано или поздно всплывёт в ходе дальнейших переговоров о вступлении в ЕС. Брюсселю нужны полностью преданные и солидарные в плане соблюдения западных ценностей претенденты.

Сербия пока не сдаётся, подобно тому, как она не вводит санкции против России, не оказывает военную и финансовую помощь Украине, выступает противником НАТО. Белград верен своим принципам в политике, вере и культуре и уважает морально-нравственные устои общества.