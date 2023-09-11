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Антон Куликов

Baijiahao: Запад неожиданно получил "пощёчину" на саммите G20

2:42
Мир

Коллективный Запад неожиданно получил "пощёчину" на саммите G20, который проходил 9-10 сентября в Нью-Дели, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijihao.

Baijiahao: Запад неожиданно получил "пощёчину" на саммите G20
Фото: Creativecommons

На саммите, напомним, отсутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Что дало повод ряду экспертов предположить, что саммите лидеры входящих в G20 западных государств предпримут усилия для того, чтобы перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга.

Кроме того, высказывались предположения, что на саммите не удастся согласовать итоговую декларацию, в том виде, в котором этого хочет Запад.

Ведь Запад провел весь последний год, пытаясь убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Киев. Однако министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил: "Правда в том, что это очень противоречивый вопрос, и по нему существует множество мнений".

Он также подчеркнул, что было бы справедливым и правильным задокументировать то, что произошло на самом деле.

Как подчеркивается в декларации, "Большая двадцатка" является крупным форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения вопросов геополитики и безопасности, говорится в материале Baijihao (перевод "ИноСМИ").

В американской и европейской прессе итоговую декларацию саммита назвали ударом для Запада. Об этом, в частности, говорилось в материале британского издания Financial Times, в котором анализировались итоги саммита.

Теперь то же издание представляет дело так, что таким образом западные страны стремились заручиться поддержкой развивающихся стран.

Один из чиновников Евросоюза заявил, что "если бы мы писали этот текст, он выглядел бы совсем по-другому" (кто бы сомневался — прим. ред.). Однако в связи с необходимостью построения глобального консенсуса пришлось идти на компромиссы.

"Вариант, который у нас был: текст или отсутствие текста. И я думаю, что правильный ответ — это текст. Мы поддержали платформу G20", — сказал другой источник издания.

Западу нужны крупные развивающиеся страны, "чтобы иметь хоть какой-то шанс на то, что они окажут давление на Россию", говорится в материале.

В общем, теперь произошедшее преподносится так, что это, во-первых, вовсе не удар по Западу и уж тем более не "пощёчина" ему. А во-вторых, Запад тем самым спасал авторитет "Большой двадцатки".

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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