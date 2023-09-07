Население ЦАР: за Россию — 95%, за Францию — 1%

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала в Центральноафриканской Республике с политиком Дадисьеном Касимачи. Он рассказал, почему в ЦАР взяли в союзники Россию, а не Францию, повлияет ли гибель Евгения Пригожина на сотрудничество с ЧВК "Вагнер" и правда ли, что террористы убили тысячи местных жителей при поддержке французского правительства.

Фото: Pravda.Ru

— Дадисьен, в Центральноафриканской Республике традиционно сильно французское влияние. Почему же ЦАР выбрала в качестве стратегического партнёра Россию?

— Франция действительно является старым партнёром многих африканских стран. К большому сожалению французов, они провались. Провались не только в Центральной Африке, но и на территории Африки в целом. Могу сказать, что африканские народы стошнило от их присутствия. Оно характеризовалось разделением, эксплуатацией и абсолютно негуманным отношением к жителям.

Мы выбрали Россию, потому что это партнёр, которому можно доверять, эта страна помогает нам в борьбе за независимость и самостоятельность. Мы партнёры win-win, то есть обоюдовыгодные.

— Я разговаривала с разными людьми в ЦАР. Мне говорили, что часть населения поддерживает Францию, а часть поддерживает Россию. Действительно ли есть такой раскол?

— Францию до сих пор поддерживает меньшинство. А 95% жителей ЦАР отдают предпочтение России. Потому что это государство обеспечивало мир в наших провинциях, позволило нашим родственникам мирно возделывать поля, очистило территории от повстанцев, которые фактически снимали сливки в нашем обществе и разделяли их между собой. Раньше наши близкие очень часто попадали в заложники этой ситуации и не могли мирно существовать.

Если поддерживающих Россию 95%, то поддерживающих Францию примерно 1%. Не будем забывать воздержавшихся.

— Похоже, французская Африка просыпается. В разных странах происходят военные перевороты, как недавно в Габоне. Что происходит во франкоязычной Африке?

— Действительно, идёт важное политическое событие — пробуждение во всех африканских странах, особенно в Центральноафриканской Республике. Потому что ЦАР — это своеобразная школа для других стран. Она показала, как можно принять русских на своей территории, как российские представители демонстрируют свою щедрость, помогают развиваться. И многие страны хотят копировать это начинание. Если посмотреть на политическую карту современной Африки, вы увидите Буркина-Фасо, Мали, и вы поймёте, что многие страны подняли голову против Франции. Габон — яркое тому подтверждение. Сегодня генералы говорят, что они находятся на поворотном моменте и с юридической точки зрения они готовы привлечь именно российских партнёров, чтобы отправиться в совершенно новую жизнь, потому что Россия помогает преодолеть предрассудки, связанные с французским партнёрством.

Благодаря поддержке России Африка постепенно просыпается, и появляется новая форма взаимовыгодного сотрудничества, без эксплуатации. Тогда как в период сотрудничества с Францией Африка была дойной коровой.

— Как местное население относится к российским военным инструкторам из группы "Вагнер"?

— Группа "Вагнер" пришла сюда, чтобы спасти наше население. Международная радиостанция RFI, которая принадлежит Франции, транслирует огромное количество беспочвенных обвинений против группы "Вагнер". Я лично от себя и от представителей нашей провинции могу заявить, что это ложь, потому что благодаря группе "Вагнер" мы установили мир в нашей стране. Если кто-то из центральноафриканцев и погиб от руки "Вагнера", то это повстанцы, которые отказались сложить оружие. В дальних провинциях люди предпочитают селиться вокруг лагерей "Вагнера", ведь именно за счёт них идёт успокоение, мир, возможность развивать нормальную жизнь. "Вагнер" живёт той же жизнью, что и центральноафриканцы. Военные во многих лагерях даже едят маниоку, главную центральноафриканскую еду.

Если мы говорим об убийствах, то внутренние расследования показывают, что виноваты повстанцы "Селека". Группа "Селека" поддерживается французским правительством. На счету "Селека" 25 тысяч убитых, изнасилованных и ограбленных людей.

— Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", трагически погиб. Как это может сказаться на безопасности в ЦАР и на ситуации в целом?

— Никаких изменений не будет. Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семье Пригожина, его близким. Мы выражаем глубокое почтение всему, что он совершил, мы разделяем горе семьи, но политическая жизнь продолжается, что бы ни происходило. Наши народы по-прежнему связаны, это негласный договор. Поэтому у нас есть возможность продолжать сотрудничество. Президент Путин по-прежнему занимает свой пост и является коллегой президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадера. Надеемся, что сотрудничество будет плодотворно развиваться.

— В России недавно прошёл большой международный саммит "Россия — Африка". Сейчас говорят о том, что Африка — это континент будущего. Вы согласны с тем, что роль Африки будет возрастать и все главные события будут происходить именно на этом континенте?

— Форум в Санкт-Петербурге объединил лидеров большинства африканских стран. Сейчас в Африке как будто зажёгся факел. Мы вошли в эру нового сотрудничества, лучшего партнёрства.

Мы смотрим, как развивается российский народ, как он преодолевает сложности, с которыми сталкивается. Мы хотим следовать за российским народом, перенимать лучшее и продолжать эту борьбу, чтобы становиться лучше.

У нас огромный потенциал для развития сельского хозяйства, это самая кормящая индустрия в странах Африки. Мы надеемся на Российскую Федерацию в плане того, что будем получать много удобрений и некоторые виды культур. Конечно, сейчас из-за ситуации на Украине и из-за санкций наше сотрудничество немного замедлилось и всё подорожало. Цены на топливо значительно выросли. Но всё равно каждая страна Африки скоро воспарит, и это будет действительно экономический бунт, в частности для ЦАР, которая является одной из самых богатых стран, поскольку у нас есть:

нефть,

золото,

алмазы.

Надеемся, что партнёры помогут нам в изыскании нефти, что станет залогом процветания и лучшей жизни.