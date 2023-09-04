Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября

8:42 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Итак, в Брюсселе официально объявлено, что новое заседание на высшем уровне между президентом Сербии Александром Вучичем и "премьером" Косова Альбином Курти состоится 14 сентября. Уже скоро, но готовы ли условия для таких переговоров?

Фото: vucic.rs

Как известно, коллективный Запад развернул в последний период беспрецедентную активность с целью разблокирования ситуации на севере Косова, где имеется сербское большинство. А заодно подтолкнуть Приштину к более гибкому и конструктивному подходу по целому ряду проблем. Кивают и в сторону Белграда: мол, Сербия тоже должна быть готова к встречным шагам.

Подобная тактика, "и нашим, и вашим", понятна. ЕС и США пытаются играть в честных и непредвзятых брокеров, поэтому и "ответственность" за возможную (либо невозможную) нормализацию должна делиться поровну. Что тут скажешь? Любому мало-мальски разбирающемуся в балканских делах человеку понятно, что именно Курти и его сподручные завели ситуацию на севере Края, а также отношения с Белградом в полный тупик. Приштина попросту игнорирует призывы Запада, который даже ввёл некие ограничения для Косова. Косовские власти свято верят, что им всё сойдёт с рук. Эта мятежная территория, слишком долго и щедро опекаемая из-за океана и Брюсселем, имеет стратегическое значение для Запада. Неслучайно Белград со всех сторон обложили требованиями, благими пожеланиями с элементами шантажа — "признайте Косово"! И все проблемы будут решены. Перед Приштиной тогда откроется прямая дорога в мир: ООН, ЕС, НАТО и т. д.

Но Белград твёрдо стоит на своём: Косово — это Сербия, там история, православные святыни, земля, обильно политая сербской кровью, там живут соотечественники, которые никуда оттуда не уедут. Хотя, если говорить объективно, шансы вернуть Край, даже с учётом резолюции СБ ООН 1244 (которая, увы, с каждым годом всё более превращается в архивный документ), весьма и весьма малы. По крайней мере логика поведения Запада, его политический курс в отношении Косова уже давно свидетельствуют о намерении превратить Край в полноценное государство (даже при формальном несогласии со стороны Сербии).

Вучич и Курти в последний раз встречались в Брюсселе 2 мая. Тогда был согласован документ о пропавших лицах (в ходе военных действий в Крае в 90-е годы), а также рассмотрен первый вариант Статута о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Примечательно, что свидание двух лидеров прошло спустя небольшое время после скандальных местных выборов в сербских анклавах Косова, которые, как известно, сербы бойкотировали. Вряд ли эта встреча внесла какую-то ясность и надежду в вопрос нормализации между Сербией и Косовым. Курти надо было просто что-то предъявить Западу: мол, "я готов, мяч на стороне Белграда". Обычная тактика поведения Курти — винить Белград и лично президента Вучича в отсутствии прогресса по актуальной для сторон проблематике.

После летнего перерыва и отпусков Брюссель и Вашингтон заметно активизировались по косовскому треку. Спецпосланник ЕС Мирослав Лайчак и представитель госдепартамента США по Балканам Габриэль Эскобар не жалеют усилий, чтобы обеспечить хоть какое-то взаимное движение между Белградом и Приштиной. Итог — названа дата 14 сентября.

И американцы, и ЕС настаивают на проведении новых местных выборов в сербских анклавах Косова. Вроде бы они должны состояться уже этой осенью. Вместе с тем очевидно, что для Курти такой расклад представляется невыгодным. Север Края по-прежнему наводнён косовской полицией и подразделениями специальных сил (мини-армия Приштины). Сербы сталкиваются практически ежедневно с произволом властей, арестами и другими рестриктивными мерами, которые лишь добавляют "масла в огонь" межэтнического противостояния. В Белграде убеждены: "Курти стремится к тому, чтобы все сербы Косова уехали". Но этого Сербия не допустит.

Интересно, что в Америке в рамках конгресса имеются депутаты, которые выражают серьёзную озабоченность положением сербов в Косове. В частности, на днях представитель так называемого "Сербского кокуса" в конгрессе, республиканка Клаудия Тенни заявила, что от имени их группы Курти было направлено открытое письмо, в котором выражена "озабоченность эскалацией на севере Косова и отсутствием прогресса в реализации брюссельских договорённостей", заключённых почти десять лет назад между Белградом и Приштиной (тогда, в 2013-м и 2015-м годах, эти документы подписали вице-премьер Сербии Ивица Дачич и глава правительства Косова Хашим Тачи).

Как считает Клаудия Тенни, "нарушение прав косовских сербов представляет угрозу стабильности и безопасности в регионе". Представитель конгресса США призвала Курти "провести новые местные выборы в сербских анклавах", а также заняться "формированием Сообщества сербских муниципалитетов" (ССМ). Она также потребовала от Приштины вывести с севера Края косовские специальные силы. Как убеждена Тенни, по итогам нелегитимных выборов "сербам насильно навязали новых глав муниципалитетов в Северной Митровице, Лепосавиче, Звечане и Зубин потоке". То есть в исконно сербских местах проживания местными административными делами должны ведать назначенцы-албанцы.

По мнению представителя конгресса, Приштина "должна обеспечить серьёзный прогресс в деле создания ССМ" и добиться "деэскалации напряжённости".

Очевидно, что предстоящая встреча в Брюсселе 14 сентября станет нелёгким испытанием для обеих сторон. Белград уже устал от произвола и наглости Альбина Курти. Сербские власти полны решимости защитить своих угнетенных соотечественников в Косове. Но также опасаются провокаций со стороны Приштины, которая грозит перерасти в более широкий конфликт с привлечением внешних игроков, НАТО, в частности. Вместе с тем Белград готов к любому диалогу с косовскими властями. Как уже не раз заявлял глава МИД Сербии Ивица Дачич, "мы выполнили всё, что от нас требовалось" в плане продвижения к нормализации с Приштиной.

В свою очередь, для самого Курти переговоры с Вучичем явно представляются значительной проблемой, прежде всего в плане того, что он мог бы предложить сербской стороне. Пока набор таких опций у Приштины очевидно скуден и вряд ли серьёзен. Как считают местные эксперты, Курти будет пытаться затянуть решение имеющихся в Крае проблем с сербами до осени следующего года, то есть до очередных президентских выборов в Америке. Пагубная тактика, тем более, что она вызывает всё более заметное раздражение у косовской оппозиции, которая в открытую говорит о стремлении отправить Курти в отставку (в частности, так считает непримиримый враг действующего "премьера", депутат парламента Рамуш Харадинай).

Несмотря на внешний, во многом показной оптимизм Европы и Америки, а также их явное нежелание замечать те безобразия, которые творят косовские власти в отношении сербов, предстоящую встречу стараются "раскрутить". Не жалеет высокопарных слов и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Хотя подобное бахвальство со стороны Брюсселя больше напоминает примитивное шапкозакидательство, чем серьёзные намерения. Всем ясно, что Европа и Америка глубоко погрязли в украинском кризисе, антироссийских санкциях и русофобской истерии, что очевидно снижает шансы на успех мероприятия 14 сентября.

В Белграде сохраняют внешнее спокойствие и готовность к дальнейшим действиям. Понятно, что сербское руководство не питает особых иллюзий по поводу очередного рандеву на высшем уровне. Остаётся дождаться встречи.