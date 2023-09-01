Политолог: "Взрывы в Румынии устроили с целью сорвать переговоры Путина и Эрдогана"

2:42 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Накануне пришли две интересные новости из Румынии, которые, на первый взгляд, не связаны между собой. Сначала премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил о том, что его страна поможет Украине с экспортом зерна и вдвое увеличит пропускную способность своих портов. Практически сразу вслед за этим на АЗС неподалеку от Бухареста произошла серия мощных взрывов, а еще через какое-то время сильный пожар окутал склад рядом с оружейным заводом. В результате — десятки жертв, в том числе среди пожарных и полицейских.

Фото: oboi7.com

Западные аналитики тут же поспешили заявить, что взрывы и пожар — месть со стороны России.

Взрывы в Румынии: Запад вновь подставил Россию

Казалось бы, все логично: наша страна вышла из зерновой сделки, и шаг Румынии теоретически мог быть воспринят как недружественный жест. Только вот сильно смущают сроки: Румыния приняла решение и сразу же получила "ответочку". Но так не бывает. На любой теракт нужно найти исполнителей, обеспечить их взрывчаткой, исследовать территорию, придумать безопасный план отступления и много чего еще. На это требуются дни, а то и недели.

Продумать столь коварный план могли только на Западе, считает политолог Александр Андрианов. Ведь в ходе кулуарных переговоров с западными странами Румыния и решилась помочь Украине с реализацией зерна. Прекрасно понимая, что переговоры складываются удачно и Румыния уступит, у наших недоброжелателей было в запасе время, чтобы как следует подготовиться к диверсии.

"Ее цель очень проста — в очередной раз попытаться представить Россию агрессором и заставить нервничать Турцию — еще одного интересанта зерновой сделки. Испортить отношения России и Турции. А в идеале — попытаться сорвать переговоры Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи 8 сентября. Турции словно хотели намекнуть: то, что произошло в Румынии, вполне может случиться и в Стамбуле", — отмечает политолог.

Благо, турки, кажется, на столь дешевые фокусы не купились, ну а европейские партнеры в очередной раз показали свой цинизм: во что бы то ни стало лишить Россию поддержки союзников, на какие бы жертвы ради этого ни пришлось пойти. Есть о чем задуматься Румынии и другим странам, которые так ищут поддержки США и демократий Старого Света — вас всегда будут использовать втемную в своих интересах, жизнь ваших граждан не стоит и гроша, когда на кон поставлены геополитические амбиции Запада.