Посол РФ в ЦАР: Россия спасла ЦАР от распада

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в ЦАР с послом РФ Александром Бикантовым. Он рассказал, как Россия спасла ЦАР от распада, кто уничтожил местных террористов, присутствует ли в стране ЧВК "Вагнер" и почему Центральноафриканская Республика ищет сотрудничества с Россией не только в военной и экономической сферах, но и в сельском хозяйстве.

Фото: Pravda.Ru

— Александр Михайлович, ЦАР — наверное, первая страна в Африке, которая сделала выбор в пользу масштабного военного сотрудничества с Россией. Не просто купила оружие, а реально сделала ставку на нас в вопросах безопасности.

— Да, Центральноафриканская Республика сделала выбор в пользу полномасштабного военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Россия имеет большой опыт военного сотрудничества со странами Африки ещё со времен социализма. Мы никогда не уходили из Африки. Нас всегда помнили, любили и ждали. Мы всегда здесь были в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.

Наш успех в военно-технической области виден невооружённым глазом.

Первое — благодаря оперативной помощи наших бойцов ЦАР сохранила суверенитет, территориальную целостность, обеспечила безопасность, отбила атаки незаконных вооружённых формирований.

Гражданская война началась официально в 2013 году и шла до 2020 года, до выборов. Сейчас правительство контролирует 95% территорий и официально заявляет, что страна находится в постконфликтной реабилитации. Такая формулировка даёт зелёный свет иностранным инвесторам.

Второе — мы готовим кадры для армии ЦАР, полиции и жандармерии (аналог нашей Росгвардии). Армия стала одной из самых подготовленных в субрегионе. Это примерно 13-14 тысяч солдат.

Третье — военная продукция. Недавно мы поставили партию истребителей "Альбатрос" L-39. Это учебно-боевые самолёты, они могут быть использованы для воздушных боев, для борьбы с дронами. Благодаря нашей поддержке в СБ ООН смягчился режим оружейного эмбарго. Но мы считаем, что эмбарго надо отменить полностью.

— Как повлияет на ситуацию гибель командного состава ЧВК "Вагнер"?

— Официально здесь "Вагнера" нет. Здесь присутствует группа российских инструкторов по соглашению о сотрудничестве, подписанном в 2019 году Минобороны России и Минобороны ЦАР. Когда столицу осаждали бандформирования, наши инструкторы оказывали содействие:

в оперативном планировании,

тактическом развёртывании сил и средств,

управлении базами данных разведки,

вопросах снабжения,

вывоза раненых.

Это помогло отстоять столицу. Сейчас правительство контролирует 95% территории страны и впервые за 34 года провело местные выборы. Недавно прошёл конституционный референдум на прекрасном уровне. Российские инструкторы помогали обеспечивать безопасность, потому что все другие отказались.

— В ЦАР традиционно сильное французское влияние. Почему французы не справились с ситуацией и не смогли помочь ЦАР, когда началась гражданская война? Почему мы справились?

— Франция никуда не уходила из ЦАР, и ЦАР не отворачивалась от Франции. Есть образовательные связи, экономические проекты, гуманитарное сотрудничество. Французские военные ушли давно.

Россия специально никого не выталкивала. Когда была крайне сложная ситуация в окрестностях Банги, столицу штурмовали бандиты, власти ЦАР обратились к международному сообществу с просьбой о помощи. Франция не откликнулась. Откликнулись только две страны: Россия и Руанда. Руанда прислала ограниченный воинский контингент, а Россия прислала группу инструкторов. И это сработало. В итоге Россия и Руанда имеют в ЦАР почётный статус государства-союзника — в официальных документах ООН и ЦАР.

Конечно, Запад тоже выступает за мир, но через инклюзивный диалог: давайте всех бандитов посадим в одной комнате и уравняем их в правах с легальными властями.

Инклюзивность имеет рациональное зерно. Было Хартумское соглашение 2018 года. Его подписали 14 группировок. Девять из них сложили оружие в рамках инклюзивного диалога. Но есть важный момент: они не сами сложили оружие, а потому что их группировки были разбиты. Разбила их армия ЦАР с помощью наших инструкторов. А более мощные группировки, которые ещё не ослаблены, периодически выстреливают на границе с Чадом, Камеруном, Южным Суданом.

— Почему мы не можем действовать как Китай в Африке? Куда ни придёшь — везде уже китайские инвестиции. А у нас почему-то в Африке по военной части всё хорошо, а с экономикой мы проигрываем.

— Это связано с санкциями, которые наложены на нашу страну. У нас сложности с банковскими трансфертами, логистикой. Но есть проблемы и в экономике ЦАР. Например, экспортная модель не работает. А ведь уран, золото, алмазы, медь — это сфера экспорта.

Нужны комбинированные модели — экспортные и одновременно ориентированные на внутренний потребительский рынок. Прежде всего речь идёт об агропроцессинге — это не просто выращивание сельхозпродукции, а её переработка на месте.

ЦАР очень заинтересована в наших финансовых средствах, технологиях и ноу-хау в импортозамещении в сельском хозяйстве. Нет ничего, что бы не мог сделать наш аграрий.

Энергетика — тоже комбинированная сфера. Тут есть экспорт продукции и одновременно внутреннее потребление, причём речь идёт о сооружении объектов как генерирующих, так и передающих.

Возможностей много. Для этого и собирался экономический гуманитарный форум саммита "Россия — Африка". Делегация ЦАР была одной из самых представительных.

— ЦАР — потенциально очень богатая, есть алмазы, золото, уран. А денег нет, страна считается одной из самых бедных в мире.

— Главная причина — череда внутренних конфликтов с 2013 года. Тут невозможно заниматься развитием страны. Главное — выжить. Плюс миграция — 1 млн 200 тысяч человек беженцев. Одно цепляет другое: нет дорог, значит, плохая связь, плохой интернет.

Вторая причина присуща всем странам Африки — это последствия французского и британского колониализма. Страны были поставщиками дешёвого сырья на глобальные рынки. Результат — нет собственных технологий, производственной базы, слабая финансовая система.

Третий момент — это искусственные рестрикции, в частности с алмазами. Здесь 24 алмазопроизводящие зоны. Но только из восьми можно экспортировать алмазы. Остальные 16 западное алмазное сообщество блокирует под надуманными предлогами.

Но есть проблема безопасности. Ведь карта активности незаконных вооруженных формирований совпадает с алмазо- и золотопроизводящими зонами.

— Есть ли прорыв в расследовании гибели журналистов в 2018 году, группы Орхана Джемаля?

— Мы периодически встречаемся с представителями властей. Дело никто не собирается класть на полку. Но пока подвижек нет: всё произошло в зонах массовой миграции, боёв, следы теряются. Периодически, когда громят очередную банду и допрашивают её членов, появляется новая информация.

— Наш соотечественник Дмитрий Сытый, глава "Русского дома", получил страшную посылку со взрывчаткой в декабре прошлого года. Кто отправил ему посылку, кто угрожал ему и угрожает всем русским в ЦАР?

— Власти ЦАР этим тоже плотно занимаются. Посылка пришла по каналам DHL из Ломе, столицы Того. Сейчас работа ведётся в контакте с властями Того. Но пока у нас нет окончательных данных. Такие случаи расследовать всегда очень сложно, это же международный терроризм.