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Антон Куликов

Макрон резко раскритиковал США. Ход за Вашингтоном

2:26
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж осуждает попытки Соединённых Штатов и других государств отказаться от поддержки легитимных властей Нигера.

Макрон резко раскритиковал США. Ход за Вашингтоном
Фото: Creativecommons

"Я слышу, часто от других столиц, что Франция слишком вовлечена в поддержку президента Базума. Но что мы будет делать, если такой переворот произойдет в Румынии или Болгарии? Мы скажем: "Нам предложили премьер-министра, мы будем с ним работать", это ли — верная политика? Нам говорят: "Не надо идти до конца, это не наша страна". Это неприемлемо", — заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Ранее стало известно, что нынешние власти Нигера потребовали от посла Франции, а также ряда других государств покинуть страну.

Затем появились сообщения, что аналогичные требования были направлены и американским дипломатам. Однако очень быстро и в Вашингтоне, и в самом Нигере эти сообщения опровергли. То есть рвать отношения с США пришедшие к власти военные в Нигере не готовы.

Это стало поводом для предположений, что интересы США и Франции в данной ситуации, мягко говоря, не совпадают. Собственно, заявление Макрона можно рассматривать как подтверждение того факта, что такие разногласия действительно имеют место быть.

По словам Макрона, Франция продолжит поддерживать президента Базума и не признает власти мятежников, сообщает РИА "Новости".

"От Вашингтона и других столиц я слышу: "не надо вовлекаться, это становится опасным". Нет, наша позиция должна быть ясной и последовательной, иначе в какой африканской столице будут слушать, что мы выступаем за политику партнерства?" — сказал он.

Макрон отметил, что поддерживает усилия ЭКОВАС по урегулированию кризиса в Нигере: "Мы поддерживаем дипломатические, а также военные усилия ЭКОВАС, когда такое решение будет принято".

Он также заявил, что посол Франции останется в Нигере, несмотря на требования мятежников покинуть страну.

В общем, французский президент ясно обозначил противоречия с Вашингтоном по поводу ситуации в Нигере. Остаётся подождать, как отреагирует американская администрация на этот выпад Макрона.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы париж франция эммануэль макрон
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