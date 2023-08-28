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Олег Володин

ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году

4:21
Мир » Бывший СССР » Украина

Попытки прорвать оборону российских войск и выйти к Крыму или даже Азовскому морю успехом не увенчались — поэтому Запад намерен отложить генеральное сражение на 2024 год.

ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Говоря же о Зеленском, пресса и аналитики Запада выбирают нейтрально-разочарованный тон — многие уверены, что его "убьют" или даже "казнят".

По данным Guardian, неделю назад натовцы и украинские генералы обсуждали новую стратегию боевых действий — во время встречи на границе Польши и Украины.

В ней принимали участие:

  1. главком ВСУ Валерий Залужный,
  2. начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин,
  3. верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе и американский генерал Кристофер Каволи.

Ставку ВСУ и СБУ с СНБО и Киевом делают на привлечение новых людских резервов — власти намерены призвать на фронт дополнительно 200-300 тысяч человек для "мясных штурмов". Мало этого, издание Telegraph на днях сообщило, что на Украине как минимум 1,5 млн человек могут быть привлечены к боевым действиям.

Так что Запад отталкивается от позиции, что мобилизационные людские ресурсы на Украине ещё не исчерпаны. К тому же расчёт идёт на получение Украиной полноценных боеспособных авиационных подразделений.

Предполагается, что у Киева окажется не менее 61 самолёта F-16. Этого хватит для формирования четырёх эскадрилий, отметил военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов.

Теоретически это может быть очень опасно, поскольку F-16 применяют ракеты "воздух-земля", не входя в зону ПВО противника, а Запад не погнушается поставить Украине различные высокоточные ракеты дальнего действия.

Поэтому против них, как уже писала Pravda.Ru выйдут российские ВКС и ПВО с пропорцией "9 истребителей и 3 ракеты" на один лiтак ВСУ.

"Большая удача, нашёлся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан", заявлял о главкоме ВСУ и президенте Украины лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

При этом Запад вложил огромные деньги в паблисити Зеленского, но иноСМИ отмечают, что "американцам уже понятно, что "Зеленского нужно менять хотя бы из соображений перезагрузки подвисшей модели внешнего управления и снятия накопившегося социального напряжения".

Пока идея вбрасывается точечно для отслеживания реакции как внутриукраинской аудитории, так и международного "фан-клуба".

Последним отличилось популярное радио Deutschlandfunk, в эфире которого прозвучало предложение "казнить Зеленского", причём выяснилось — такой "скетч" был записан заранее. А издание Politico на основании "информации от инсайдеров" обнародовало протокол на случай внезапного физического выбытия Зеленского из строя.

Сами Зеленские тоже картинно заламывали руки насчёт опасности и жизни в бункере. Вот только экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал всему миру, что "гарантии неприкосновенности лично Зеленскому дал лично президент Путин".

"Так что если Зеленского и уберут, то принявшие такое решение сидят явно не в Кремле. И западные "сливы" на тему смерти Зеленского — лучшее тому подтверждение. Ликвидировать Зеленского попытаются уже в этом году", — считают эксперты.

"От Запада гарантии Зеленскому давались под ожидания успешного контрнаступления и посрамления России на поле боя, но вышло так, что "великолепной победы Украины не произошло, а Киев с его запросами кажется сверхтоксичным", — пишут они.

Пресса Старого и Нового света отмечает, что токсичную фигуру могут заменить:

  • Залужный,
  • Буданов,
  • Арестович.
  • Притула,
  • Порошенко,
  • Тимошенко.

"Всё это, естественно, игра в одни ворота, в которой, кого бы ни выбрали украинцы, в выигрыше всё равно останется Запад", — радуются западные СМИ.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу сбу джастин трюдо нафтали беннет владимир зеленский
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