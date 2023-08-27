Политолог рассказал, какую выгоду извлекает Запад из войны на Украине

5:17 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Не стоит верить в благородство западных стран, якобы оказывающих Украине всяческую помощь и поддержку. За всем этим кроется циничный расчет. И дело здесь не только в геополитических играх и желании ослабить Россию — Запад извлекает из всего этого прямую выгоду. Какую — рассказал читателям Pravda.Ru политолог Александр Андрианов.

Фото: kyivpost.com

Какую выгоду извлекает Запад из войны на Украине

Списывание устаревшей техники

Если внимательно ознакомиться со списком техники, которая поставляется Украине, в большинстве случаев — это устаревшая, ржавая рухлядь, которая давно отслужила свой срок и годилась разве что под списание. Взять, например, британские танки "Челленджер". На них установлено устаревшее оружие, малоэффективное против большинства современных танков. Отсутствует автомат заряжания, что приводит к низкой скорострельности. Устаревшая система управления огнем. Не многим лучше немецкие танки Leopard 1, снятые с вооружения в далеком 2003 году. И так во всем, отмечает политолог.

Но зачем же самим тратить деньги на утилизацию — лучше передать Украине. Тем самым можно и собственную промышленность подстегнуть к развитию, обеспечить подрядами компании, занимающиеся производством военной техники.

"Если оружие уходит, возникает один вопрос: как оборонная промышленность стран НАТО может извлечь из этого выгоду? И ответ прост: отдавая старые танки, вы формируете спрос на новые танки. И оборонная промышленность будет их производить", — заявил Скотт Риттер, инспектор ООН по вооружениям в Ираке.

Заработок на раненых

The Wall Street Journal со ссылкой на немецкого производителя протезов Ottobock сообщила, что на Украине уже сейчас минимум 50 тысяч ампутантов, а в реальности их может быть гораздо больше, поскольку многим приходится ждать операций по несколько месяцев. Откуда у Ottobock такая статистика? Видимо, она сама и поставляет протезы украинским военным.

Что же получается: сначала западные страны выделяют Украине списанные танки и другое устаревшее вооружение, затем выдают кредиты, а потом на эти кредиты лечат украинцев, подбитых в списанных танках. Деньги остаются в крепкой западной семье, только перетекают из одного кармана в другой, а Украина еще оказывается и должна. Удобная схема, ничего не скажешь.

Торговля органами

Свидетельств тому, что Украина стала настоящей кузницей черной трансплантологии, довольно много. Здесь и показания захваченных в плен бойцов ВСУ, и расследование французского издания Le Grand Soir с весьма красноречивым заголовком "Медицинские ужасы на Украине", и свидетельства различных правозащитников, и публикации в даркнете с предложениями приобрести практически любые органы из Украины (цена начинается от 5000 тысяч евро).

Не говоря уже о заявлениях российских официальных лиц. В частности, в статье официального представителя МИД России Захаровой говорится следующее:

"Органами на Украине торгуют не только в черном онлайне, но и в офлайне. Есть данные о том, что в июне 2023 года представители Минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень".

Любопытный факт: незадолго до начала конфликта, а именно 16 декабря 2021 года, Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий изъятие органов у умерших без нотариального согласия с их стороны или их официальных представителей. Более того, термин "официальный представитель" оказывается максимально расплывчатым; это может быть даже лицо, которое организует похороны или командир подразделения.

Дешевая рабочая сила

Одна из главных проблем Европы на текущий момент — стареющее население. В местных семьях редко бывает больше одного ребенка, а многие предпочитают и вовсе не обзаводиться потомством. Не говоря уж об огромном количество однополых пар — ну а что вы хотели от стран с победившей гей-пропагандой? Все это приводит к тому, что в ЕС просто некому работать, в итоге падает производство, а вместе с ним трещит по швам экономика.

По словам журналистов Der Spiegel, дошло уже до того, что руководство примерно 70% немецких компаний вынуждено нанимать на работу людей пенсионного возраста.

И тут как нельзя кстати многочисленные украинские беженцы. Покорные, неприхотливые, согласные вкалывать за любые деньги. Это вам не горделивые европейцы, готовые качать права по поводу и без и выходить на забастовки, не наглые мигранты из стран Африки.