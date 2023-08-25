Какая судьба ждет Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты

5:27 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

24 августа бывший, 45-ый глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приехал в Атланту, чтобы сдаться местным властям по делу о вмешательстве в президентские выборы, которое якобы имело место в 2020 году в штате Джорджия. Pravda.Ru рассказывает о деталях ареста Трампа и анализирует с экспертами, кто может стоять за этим инцидентом и что ждет экс-главы США после задержания.

Фото: REX/Shutterstock

Обстоятельства ареста

Перед тем, как пойти сдаваться в тюрьму округа Фултон, Трамп вместе со своими соратниками провел на борту своего самолета небольшое совещание с защитником Стивеном Садоу. Далее он покинул самолет, поблагодарил журналистом и направился в тюрьму.

Сам арест был скорее формальным: дело в том, что на период рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы Трамп был освобожден под залог в 200 тысяч долларов.

Когда он переступил порог тюрьмы, он был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. В самом помещении тюрьмы Трамп провел всего 20 минут.

Достоянием общественности стала официальная тюремная фотография Дональда Трампа, которую опубликовал офис шерифа округа Фултон. Позднее сам экс-лидер США опубликовал эту фотографию в социальной сети X (бывший Twitter) с подписями: "вмешательство в выборы" и "никогда не сдавайся". Таким образом Трамп стал первым за всю американскую историю президентом, которого фотографировали при аресте.

Офис шерифа также распространил и физические параметры бывшего президента. из записей тюрьмы следует, что рост Трампа составляет 190,5 сантиметра, вес — 97,5 килограмма. Задержанный является белым голубоглазым блондином. В записях также были указаны адрес Трампа во Флориде, пункты обвинения и суммы залогов.

Сам Трамп высмеял произошедшее. Журналистам он сказал следующее:

"То, что произошло здесь, — это пародия на правосудие. Я не сделал ничего дурного".

Кто стоит за делом против Трампа?

Опрошенные Pravda.Ru эксперты сошлись во мнение относительно того, что арестом 45-го президента стоит Демократическая партия США.

"За этим стоит значительная часть действующего истеблишмента Соединенных Штатов как демократов, для которых Трамп – смертельный противник, так и для части республиканского истеблишмента, для которого Трамп так же чужой и ненужный кандидат на предстоящих выборах, где по идее может выиграть и другой республиканец", — сказал политолог Михаил Чернов.

Специалист также рассказал, почему Трампу так легко дается это задержание и почему он не производит впечатление "сломленного" политика"

"Он бизнесмен, причем, бизнесмен в специфических сферах деятельности – строительство и модельный бизнес, который за свою жизнь прошел очень многое, включая очень жесткие элементы и противостояния, и угрозы жизни, и разорения, и коммерческие конфликты. Почему он должен падать духом? Для него это достаточно естественная среда. Тем более он сам был президентом США, почувствовал вкус власти и, конечно, ему хочется обратно. Дело не только в личных амбициях, и но в политических взглядах", — добавил Чернов.

Какая политическая судьба ждет Трампа?

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, рассказал, что "Трамп достаточно грамотно, умело, свою предвыборную кампанию, набирая очки на всем, даже на своем визите в тюрьму". Однако при этом он указал на то, что ситуация в Штатах крайне труднопредсказуемая в силу в том числе кризиса политической системы страны.

"Пока на сегодняшний день, как в Америке говорят, если бы съезд Республиканской партии состоялся сегодня, то, по всей видимости, Трамп очень легко был бы выдвинут кандидатом от республиканцев на неких гипотетических выборах, которые должны состояться дальше. Если съезд сегодня, а выборы — завтра, считайте, что сегодня бесспорным фаворитом является Трамп. Он на сегодняшний день безальтернативный кандидат президентской партии. Какова будет судьба Республиканской партии – это другой вопрос", — считает эксперт.

Вместе с тем он выразил уверенность, что задержание только пойдет на руку Трампу и поможет ему набрать электоральные очки.