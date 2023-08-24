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Ирина Гусакова

Политолог: "Зеленский загнан в тупик, победа России в СВО не за горами"

3:58
Мир » Бывший СССР

Зеленский загнан в тупик. Так широко анонсированное контрнаступление обернулось провалом. Это больно ударило по амбициям националистов внутри страны. Пропагандисты активно водили их за нос: ситуация на полях сражений будет переломлена в ближайшее время, победа близка, ждать осталось недолго. Задача пропагандистов понятна — надо было оправдать отмену выборов, повышение налогов, новые волны мобилизации. Но как быть теперь, когда все надежды обернулись прахом? Сказать, что люди озлоблены и разочарованы в Зеленском — значит, не сказать ничего, отмечает политолог Александр Андрианов.

Политолог: "Зеленский загнан в тупик, победа России в СВО не за горами"
Фото: edition.cnn.com

По какому сценарию будет дальше развиваться СВО

Серьезно озабочены и европейские политики: а стоит ли и дальше спонсировать Украину и, по сути, зарывать деньги в песок? Избиратели негодуют: как будто своих проблем мало, да и украинские беженцы доставляют немало хлопот — занимают рабочие места, требуют денежных пособий и вообще ведут себя так, как будто им все должны. А тут еще приближающиеся выборы на Тайване в январе 2024 года, которые могут закончиться победой прокитайской партии "Гоминьдан". Для Америки такой исход крайней неприемлем, все свои силы и средства они бросят на то, чтобы не допустить сближение Тайваня и Китая — тут уже не до Украины.

"Без западной поддержки крах киевского режима неминуем, это признают и на Украине, и на Западе. Если Запад прекратит поставлять оружие Украине, та "сдастся через несколько дней", заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Думаю, он знает, о чем говорит. Недостаток финансирования уже ощущается в полной мере — свидетельством тому служит недавний конфликт двух закадычных друзей-пропагандистов Фейгина и Арестовича, которые с самого начала СВО проводили совместные эфиры и пророчили неминуемую победу Украины. Но любовь к деньгам оказалась сильнее патриотизма: не поделили деньги, тандем распался.

Так бывает всегда: сначала недостаток финансов чувствует пропаганда, а затем и руководящая верхушка в целом. Война элит неизбежна. Она уже идет — свидетельством чему является тот же уход Арестовича из команды Зеленского. Он уже, по сути, начал свою президентскую кампанию, поскольку прекрасно понимает: шансы Зеленского тают с каждым днем — надо и о завтрашнем дне подумать", — отмечает политолог.

Дальше ситуация будет только усугубляться, не один же Арестович такой прагматичный. Украинские олигархи потеряли слишком много в результате того, что их лидер оказался недоговороспособен и не смог найти общий язык с Россией: бизнес многих их них разрушен, торговля стоит, противостояние с мощным соседом вытягивает последние крохи, а после СВО страну ждет хаос и разрушенная экономика. Если Россия, как всегда, не протянет руку помощи.

Вот и получается, что Зеленский оказался даже не между двух, а между трех огней. Им недоволен народ, западные кураторы, а также местные олигархи. Его положение незавидно.

"Я предполагаю, что победа России в СВО не за горами и может быть достигнута в течение полугода — у Украины нет шансов на поле боя без западных денег и военной техники, а внутренние конфликты и борьба за власть лишь усугубят ситуацию. Зеленский сбежит в Европу, где уже наверняка заготовил себе тепленькое местечко, а тому, кто придет на его место, не останется ничего другого, кроме как договариваться с Россией и завершать конфликт миром. Разумеется, на выгодных для России условиях", — резюмирует Александр Андрианов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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