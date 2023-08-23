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Олег Володин

"39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ

Мир

На днях в соцсетях гуляла сенсация — якобы президент Никарагуа подписал указ о размещении российской военной базы с ядерными ракетами рядом с США.

"39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ
Фото: Telegram: Зарисовки войн XX-XXI века

Тщательная проверка всей американской и испаноязычной, особенно никарагуанской, прессы показала, что официальных документов Даниэля Ортеги на эту тему нет, пишут авторы MPSH.

Эксперты считают, что, "скорее всего, это было намеренным "сливом", чтобы посмотреть на реакцию — благо, такая информация ложится на подготовленную почву".

Борьба России и США на Украине достигла той точки, где в попытке сдержать противника все средства хороши. Власти КНДР, к примеру, уверены, что ядерная война обязательно случится, руководство Китая также призывает НОАК готовиться к "колоссальной войне".

Так что в слухе про размещение у ключевых объектов и территории США российских ракет — как говорится, "есть намёк".

Для этих целей Россия может "иметь в виду":

  • Африку,
  • Ближний Восток,
  • Юго-Восточную Азию
  • и особенно Латинскую Америку.

"Те же американцы имеют сотни своих военных баз и объектов за пределами страны, и никто не возмущается. Но стоит только заикнуться о размещении русских крылатых ракет в Латинской Америке, в США начинается форменная истерика", — отмечает издание.

Точно известно, что в июне 2022 года был подписан документ, разрешающий пребывание в Никарагуа "иностранных кораблей и самолётов, в том числе из России, Венесуэлы, Кубы и иных стран Центральной Америки".

Несмотря на то, что Америке также разрешили "навещать Никарагуа самолётами и кораблями", по этому поводу США голосили очень долго — тот же помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс назвал этот указ Ортеги "провокацией".

Впрочем американцы переживают не только из-за Никарагуа, но и из-за Кубы. В апреле 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что военное сотрудничество с Кубой "развивается успешно, в соответствии с договорённостями двух сторон".

Из этого тут же был сделан вывод, что "Лавров не отрицал, что Россия планирует разместить на Кубе новую военную базу".

Американцы попутно выяснили, что новая гиперзвуковая ракета "Циркон" летит со скоростью 11 тысяч километров в час, а расстояние от Кубы до Соединённых Штатов составляет всего 180 километров. По сути, поражение ей любой точки в США — вопрос минут, а Вашингтона (по подсчетам NI) — 39 секунд.

"США привыкли воспринимать эту зону как угрозу, а сейчас невозможно предсказать, какие именно ракеты Россия непременно разместит на Кубе, в Никарагуа или, может, в Венесуэле", — пишут аналитики The National Interest.

Они также добавили, что, "скорее всего, это будет Куба" — дескать, это станет "напоминанием американцам о Карибском кризисе, когда США научились слушать аргументы СССР и наоборот".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы куба венесуэла никарагуа сергей лавров даниэль ортега
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