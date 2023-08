Your browser does not support the audio element.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался дебатировать с другими потенциальными кандидатами на пост президента США от республиканской партии. Пройти дебаты должны 23 августа.

Фото: "Donald Trump Sr. at #FITN in Nashua, NH" by Michael Vadon is licensed under CC BY-SA 2.0