"Я — легенда": Трамп назвал причину, по которой не будет дебатировать с конкурентами на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп отказался дебатировать с другими потенциальными кандидатами на пост президента США от республиканской партии. Пройти дебаты должны 23 августа.

Фото: "Donald Trump Sr. at #FITN in Nashua, NH" by Michael Vadon is licensed under CC BY-SA 2.0

"Новый опрос CBS показал, что я лидирую с "легендарными" показателями. Трамп — 62%. <…> Общество знает, кто я такой, каким успешным было моё президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим. Исходя из этого, я не буду проводить дебаты", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Стоит заметить, что у демократов ситуация с кандидатами проще, поскольку нынешний президент Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах, то и серьёзной внутрипартийной конкуренции у него нет. Проблем руководство демпартии старается Байдену не создавать.

Роберт Кеннеди-младший, ещё один представитель демократической партии, от Байдена сильно отстаёт. И на поддержку руководства демпартии ему рассчитывать явно не приходится.

А вот у республиканцев с кандидатами дефицита не наблюдается. В их числе, например, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент США Майкл Пенс. Десантиса многие руководители республиканцев и хотели бы видеть в качестве кандидата.

Но симпатии большинства сторонников республиканцев на стороне Трампа, что и свидетельствуют данные опросов. И это часть руководства республиканской партии считают проблемой.

Надо заметить, CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов рассказал, что экс-президент США в четверг или пятницу планирует "сдаться" властям штата Джорджия.

Там в отношении Трампа и еще 18 человек заведено дело о попытке изменить результаты выборов в Джорджии в пользу республиканца через давление на чиновников штата. Все фигуранты должны явиться в тюрьму округа Фултон не позже пятницы.

Против бывшего президента США уже возбуждено несколько уголовных дел. Понятно, что их рассмотрение займёт много времени. И вовсе не факт, что они закончатся обвинительными приговорами.

Но помешать Трампу принять участие в избирательной кампании вполне могут. Собственно, многие наблюдатели и говорят, что ради этого всё и было затеяно.