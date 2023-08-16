Сербию и Хорватию разделяют призраки бывших войн

8:18 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Два крупнейших сегмента некогда великой югославской империи Иосипа Броз Тито - Сербия и Хорватия — уже многие годы находятся в состоянии холодного мира. Взаимная вражда уходит корнями на десятилетия назад и, как иногда кажется, будет длиться ещё очень долго.

Фото: Википедия. Автор: Petar Milošević; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2898501

Наиболее печальный этап в сербо-хорватских отношениях приходится на период Второй мировой войны, когда было создано так называемое Независимое государство Хорватия, ставшее верным сателлитом нацистской Германии. Правил там фанатичный усташ-антисерб Анте Павелич, который за годы войны устроил у себя настоящий ад для сербов. По всей Хорватии было создано несколько концлагерей, наиболее страшным из которых был печально известный Ясеновац, где сейчас создан мемориал. Хорваты уничтожили там сотни тысяч сербов (по некоторым данным, там убито до 800 тысяч сербов), причём делалось это с особой жестокостью и изощрённостью, которая удивляла даже немцев.

Режим Павелича также охотно уничтожал евреев и цыган, что вполне устраивало руководство Третьего рейха.

После смерти Тито в 1980 году Югославия, что называется, "понеслась под откос", скатившись до состояния кровавой гражданской войны. Босния и Хорватия стали основной ареной противостояния в начале 90-х.

Хорваты, как и ожидалось, обратили свою агрессию и ненависть против сербов. Наиболее одиозным эпизодом в этих процессах стала насильственная ликвидация Сербской Краины, непризнанного гособразования на территории Хорватии, созданного 4-5 августа 1995 года в ходе военной операции "Буря".

В начале августа президент Сербии Александр Вучич, премьер страны Ана Брнабич, православный патриарх Порфирий находились в Республике Сербской Боснии и Герцеговине для участия в чествовании Дня памяти в связи с очередной годовщиной ликвидации хорватскими войсками Сербской Краины при проведении акции "Буря". Для Белграда и Бани-Луки эта преступная операция является символом позора и национального унижения, а также скорби по убитым и пропавшим без вести. Наиболее печальным моментом в этой трагедии является смерть 12 сербских детей, которых хорваты расстреляли с боевых истребителей на Петровачской магистрали, по которой тысячи и тысячи сербов бежали в Республику Сербскую, спасаясь от произвола и насилия хорватских вояк.

По словам Вучича, "Петровачская магистраль является самой печальной колонной (беженцев) в Европе с 1945 года. Сама операция "Буря" стала самой крупной этнической чисткой в европейском масштабе".

Президент Сербии напомнил, что в ходе "Бури" было убито и пропало без вести 1861 человек, многие из которых старики и женщины. Хорваты изгоняли сербов из их домов, более 20 тысяч из которых были сожжены, остальные были переданы государству.

Сербы бежали на машинах, тракторах, грузовиках, захватив с собой минимальное количество вещей.

Позорную военную операцию хорватских сил вдохновлял бывший тогда президентом Франьо Туджман. Ярый антисербский фанатик призывал войска "нанести такие удары, чтобы сербов не стало". В значительной степени Туджман добился своего, поскольку из Хорватии тогда изгнали более 220 тысяч сербов.

В свою очередь, президент Республики Сербской Милорад Додик убежден, что без твёрдой поддержки со стороны США Хорватия вряд ли смогла бы осуществить всю операцию.

В сербской прессе теперь уже в открытую пишут, что "Буря" — это американский проект, смоделированный в Пентагоне, который в их версии носил сходное название "Storm". Именно американцы, по свидетельству крупнейшей и наиболее авторитетной белградской газеты "Политика" готовили хорватских боевиков, оснастили их. Якобы на стороне Хорватии в ходе проведения "Бури" участвовало до 1200 американских наёмников.

В любом случае Европа и США остались глухи и равнодушны к страданиям изгнанных и униженных сербов.

Несмотря на все признаки этнической чистки, Совет безопасности ООН кроме "твёрдого осуждения хорватской военной акции" в резолюции 1009/95 не санкционировал никакие меры воздействия на агрессора.

Как известно, Гаагский трибунал по бывшей Югославии сначала попытался осудить двух хорватских генералов — Готовину и Маркича, им вроде даже назначили крупные сроки тюремного заключения. Но затем их отпустили, и они вернулись в Хорватию как "герои".

Официальный Загреб, где каждый год воздают почести "славным участникам" операции "Буря", с гневом воспринял заявления Вучича и Додика. Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович строго заявил, что в Загребе "никогда не примут обвинения из Белграда". Глава правительства также добавил, что "Сербия претендует на роль регионального обвинителя и судьи", что абсолютно не приемлет Загреб.

Пленкович в ответ на заявления Вучича, особенно его скорбь по погибшим детям, высказал много хвалебных слов по поводу операции "Буря". В частности, он сказал, что Хорватия "не допустит никаких нападок на военно-полицейскую акцию "Буря" и не примет обвинений из Белграда".

"Сегодня мы заявляем всем, особенно тем, кто выступал вчера (Вучич и Додик), что "Буря" — это фундамент хорватской свободы, фундамент хорватской державы", — так безапелляционно высказался Пленкович.

Премьер Хорватии в запале даже договорился до того, что "власть и парламент показали свою силу в уважении прав национальных меньшинств, сербского меньшинства, свидетельством чему стал процесс возвращения в 1995 году". Что тут добавить?

Белград и Загреб по-прежнему разделяет глубокая пропасть прошлых бед, крови и ненависти. Что удивительно, в самой Сербии, несмотря на печальный груз хорватских преступлений против сербов, в целом нет оголтелого антихорватского настроя. Чего не скажешь о хорватских политиках и идеологах национальной политики, пронизанной антисербскими идеями. Позорное усташское прошлое до сих пор пользуется популярностью среди местных деятелей. Хотя тот же президент страны Зоран Миланович всячески сторонится каких-либо увязок и параллелей современной Хорватии с её недавним усташским прошлым.

Пока процесс общения между двумя странами затруднён грузом прошлого и взаимных претензий (пропавшие без вести, якобы похищенные сербами ценности и рядом других вопросов). Загреб активно препятствовал привлечению четырёх хорватских лётчиков за убийство детей на Петровачской магистрали, дескать, они "герои".

Недавно Белград и Загреб впервые за многие годы обменялись визитами высоких представителей. В хорватской столице побывала премьер Сербии Ана Брнабич, которая обсудила со своим коллегой Пленковичем состояние и перспективы хозяйственного взаимодействия, которое пока остаётся невостребованным. В свою очередь, Пленкович посетил хорватский анклав в Сербии и сделал некоторые заявления по двусторонним отношениям.

Как известно, Сербия находится в процессе переговоров с ЕС о вступлении, Загреб же пытается использовать свои претензии к Белграду для затруднения этого процесса.

Сербия и Хорватия имеют много возможностей для сотрудничества, однако пока весьма трудно предсказать дальнейшую судьбу отношений. Призраки прошлых войн вновь и вновь встают между двумя государствами.