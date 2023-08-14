В Чехии возмущены украинскими насильниками. Прага обвиняется в лицемерии

Чехия возмущена двумя случаями изнасилования молодых женщин украинцами и реакцией властей, которые призывают не применять принцип коллективной вины.

Фото: krimi-plzen.cz

Чехия возмущена двумя случаями изнасилования

Граждане Украины подозреваются в изнасиловании и покушении на убийство в Пльзене и изнасиловании в Праге, сообщают чешские СМИ. Полиция отказывается сообщать национальность подозреваемых, но в соцсетях это подтвердил мэр города Пльзень Роман Зажицкий и местное СМИ Krimi-Plzen.

По их данным, в Пльзене был арестован 18-летний украинец по имени Виктор Весельский 2004 года рождения, который несколько лет проживает в Чехии и уже имел приводы в полицию. Он заманил 15-летнюю девушку прогуляться в парк, изнасиловал, нанёс ей резаные раны, облил бензином, завернул в полиэтиленовый пакет, сбросил в овраг и уехал. Девушка выжила, притворившись мёртвой.

А в воскресенье, 13 августа, были предъявлены обвинения в изнасиловании 16-летнему украинцу, напавшему на женщину в одном из районов Праги. По данным полиции, он напал на жертву и затащил её в кусты возле остановки общественного транспорта.

После этого чешские соцсети заполнились призывами выйти на марш протеста, пока они не реализованы. Пользователи соцсетей также призывают к тому, чтобы "эпоха защиты украинцев закончилась немедленно", "потому что они ведут себя так, как будто они сверхлюди".

"Пусть их отправят обратно на Украину для помощи Зеленскому и родине в войне", — требуют одни, другие призывают к "немедленному изгнанию" всей семьи преступников.

Власти Чехии призвали не применять принцип коллективной вины

В события вмешались власти Чехии. Президент Петр Павел заявил, что непозволительно применять принцип коллективной вины.

"Осуждаю злоупотребление ненавистью, злобой и паникой для политических игр", — написал Павел в соцсети, но не назвал ни имён, ни национальности подозреваемых, ни участников "игр".

Министр внутренних дел Вит Ракушан в воскресенье, 13 августа, на пресс-конференции также отверг коллективную вину "за преступления иностранцев" и осудил разжигание ненависти "из-за национальности преступников". Он также сообщил, что, "несмотря на увеличение числа иностранцев в Чехии, уровень преступности, совершаемой гражданами других стран, практически не вырос".

Но общество не успокоилось, потому что...

То, что власти не называют вещи своими именами, только подливает масла в огонь. Налицо двойные стандарты Праги: коллективная ответственность русских очень даже в ходу в Чехии, как и везде на Западе. Например, в Чехии отменили концерты Григория Лепса и Стаса Михайлова, а российских спортсменов лишили права выступать на территории страны. Столько ненависти к русским, высказываемых в СМИ, как в Чехии, трудно найти в других странах. Высказывания министра обороны страны Яны Черноховой, которая одобрила убийство Дарьи Дугиной или экс-хоккеиста, а теперь политика Доминика Гашека, который призвал полностью исключить Россию из мирового спорта "везде и надолго", — это примеры полнейшего русофобского фанатизма.

Коллективная ответственность есть: украинцы идут в банды

Между тем коллективная ответственность украинцев в Чехии есть, так как они создали свои криминальные группы и разбираются с цыганской мафией. Один такой случай массовой разборки в Брно также обсуждается в соцсетях. Цыгане не могут простить убийство своего соплеменника, они атакуют украинские общежития и угрожают украинцам в соцсетях.

Мафиозные структуры в государстве усиливаются тогда, когда обществу плохо, а власти дискредитированы. В Чехии проходили стотысячные митинги против политики поддержки "войны на Украине", которая понижает уровень жизни граждан. Какова была реакция властей? Они были вынуждены пойти на меры снижения социальной поддержки украинцев.

Антиукраинская политика в Чехии будет усиливаться

Каждую неделю в Чехию прибывают около 2500 беженцев с Украины. Сейчас это количество, по неофициальным данным, приближается к 700 тысячам человек.

С 1 июля бесплатное размещение им гарантируется только на 150 дней. После этого могут продолжать пользоваться бесплатным жильём только уязвимые категории, то есть дети, беременные женщины, матери детей до шести лет, пожилые люди, инвалиды и студенты. У других средств на жизнь не будет. Согласно последним опросам, большинство новоприбывших украинцев работали менее чем за 150 крон в час.

Таким образом, большинство украинцев стоят перед дилеммой — вернуться на Украину или включиться в преступные группировки. Страх к украинцам у чехов будет устойчиво перерастать в ненависть, что приведёт к ужесточению антиукраинской политики в Чехии, иначе те, кто у власти, будут проигрывать выборы.

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