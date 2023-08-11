"Они наши соседи — Евросоюз": Лукашенко подал сигнал Западу?

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с высокотехнологичными западными странами и подчеркнул, что его страна к этому готова.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

"Сейчас мы живем прежде всего за счёт Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе", — сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск.

"Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учётом наших собственных интересов", — цитирует белорусского президента агентство БелТА.

"Поверьте, придёт время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) — в 2024–2025 году, я уверен, произойдут серьёзные изменения в мире в том числе", — сказал Лукашенко.

Не совсем понятно, рассчитывает ли президент Белоруссии, что к этому времени отношения с западными государствами улучшатся. Но вполне вероятно, что и так.

Но это ещё не все — Александр Лукашенко поручил правительству и МИД предложить западным соседям Белоруссии план добрососедства и мира.

По его словам, разговаривать надо и с поляками. Однако Лукашенко напомнил, что 15 октября в Польше должны пройти парламентские выборы. А потому, полагает он, польским властям сейчас выгодно "нагнетать обстановку". Поэтому, полагает президент Белоруссии, до выборов Польша вряд ли пойдёт на существенные изменения в отношениях между странами.

Стоит заметить, что правящая польская партия "Право и солидарность" действительно очень активно разыгрывает карту "внешней угрозы". Причём не только с Востока, но и с Запада, со стороны Германии.

Что касается заявлений президента Белоруссии, то судя по ним, в Минске хотели бы улучшения отношений с Западом. Но и особых иллюзий на сей счёт не испытывают, учитывая, что тот же Евросоюз после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году практически полностью заморозил какие-либо контакты с этой страной.

По крайней мере, на политическом уровне. Да и не только на политическом, учитывая, сколько уже санкций введено против Белоруссии.