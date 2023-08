Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению

Политику "двойных стандартов" ради достижения собственных интересов Запад ведёт с незапамятных времён, но в последнее время её проявления всё очевидней для остального мира и вызывают всё большее отторжение.

Нельзя отрицать, что в искусстве создания виртуальной реальности западные специалисты достигли совершенства. Может ли быть иначе, если большинство мировых СМИ кормится новостями с руки трёх крупнейших информагентств:

Associated Press, Reuters и Agence France-Presse, —

а под каким соусом те подадут информацию — так она и запечатлеется в сознании людей. И если вся западная пресса в один голос станет твердить, что Россия — мировое зло, то нашей стране опровергнуть это крайне сложно — с учётом того, что глобальное информационное пространство жёстко контролируется, и доступ инакомыслию туда заказан (нам достаточно вспомнить историю с запретом вещания телеканала Russia Today на территории стран ЕС).

Тем не менее даже еврокомиссар Жозеп Боррель вынужден признавать победы России в информационной войне против Запада:

"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше".

Ситуация складывается согласно поговорке о русских, которые долго запрягают, но быстро едут: начав с низкого старта, Россия успешно формирует собственную информационную повестку и показывает умение действовать вдолгую на идеологических фронтах, даже тех, что были неведомы ей ранее.

Газета The New York Times сообщает, что Россия распространяет пропаганду в видеоиграх и на популярных платформах, имея в виду шутеры World of Tanks и Minecraft: в одном из них российские геймеры воссоздали сражение за Соледар, а во втором — парад Победы 1945 года. Паника западной прессы понятна, ведь компьютерные игры — важный элемент современной культуры, оказывающий влияние на молодёжь, однако тем самым США ненароком обнажили очередной двойной стандарт, которому они следуют. Когда американцы выпускали в свет видеоигру Call of Duty, где российские солдаты оккупируют восточную страну, бомбят, пытают и казнят мирное население, а им противостоят морская пехота США и ЦРУ, представление России в негативном аспекте казалось создателям игры делом естественным.

Разворот к России

Осознавая, что пробиться в западное информационное пространство непросто, а на самом Западе, что бы он о себе ни думал, свет клином не сошёлся, Россия обратилась к странам Востока, Африки и Латинской Америки, составляющим три четверти населения Земли и львиную долю её ресурсов. Именно это дало незападным странам возможность понять, в какую ловушку привело их покорное следование двойным стандартам Запада и насколько права Россия, противостоящая его глобальному доминированию.

Разоблачение лицемерия Запада и ответственность его политиков за мировой энергетический и продовольственный кризисы упали на благодатную почву: большинство незападных стран сполна вкусили глобального лидерства США, когда под разными предлогами, попирая международное право и устав ООН, американцы действуют по всему миру, устраивая "освободительные" войны, свергая и устанавливая правительства по своему усмотрению. Государства, особенно постколониальные, ощущают, что принципы международного права применяются не системно, а избирательно, как полицейская дубинка, и это их больше не устраивает. Поэтому Индия, Бразилия, ЮАР и многие другие страны не спешат присоединяться к санкциям в отношении России, а хотят сохранить конструктивные отношения с Москвой.

Попытка выставить в СМИ Россию слабой в противостоянии с НАТО сыграла дурную шутку и с инициаторами этой информационной операции: африканцы, например, воспринимают решение нашей страны столкнуться с целым военным блоком как доблесть и проявление боевого духа. Примечательно, что во время переворота в Нигере демонстранты штурмовали французское посольство, крича: "Да здравствует Путин, да здравствует Россия, долой Францию!" После того, как французская атомная энергетика потеряла 40% урана, ранее поставляемого из Нигера, газета Le Figaro вышла с заголовком "Упадок влияния Франции на Африку усиливает Россию". И здесь снова в полной мере проявились двойные стандарты Запада: некогда будучи мощной колониальной империей, Франция до сих пор удерживает в орбите своего влияния многие из африканских стран, ревниво наблюдая за растущим авторитетом России в Африке, и при этом пытается доказать, что российские зоны влияния — это недопустимый в XXI веке пережиток.

Время, когда Запад, опираясь на собственные стандарты, сортировал страны по степени подчинённости и мог диктовать остальному миру, как ему действовать, уходит без возврата. Более того, имперское высокомерие, дающее США право навешивать любые ярлыки на более бедные страны, уже не позволяет Америке скрывать свои серьёзные внутренние проблемы.

Бумеранг для Байдена

И пока западные специалисты информационного воздействия подсчитывают количество релокантов, выехавших из России в другие страны, становится всё более ощутимым раскол США на демократические и республиканские штаты. Калифорния, Иллинойс, Нью-Джерси и штат Нью-Йорк стремительно теряют налоговые поступления из-за массовой миграции специалистов и бизнесменов в республиканские Флориду и Техас. Калифорнийскую Кремниевую долину уже покинули её легенды — компания HP и Илон Маск, перебравшийся в техасский Остин. Поляризация в обществе становится всё более выраженной: обычных американцев не устраивает засилье престарелых политиков в органах власти и насаждаемый ими образ жизни.

По данным журнала The Nation, свежие опросы общественного мнения в США показывают: главные заботы населения Соединённых Штатов — это инфляция и сохранение своих рабочих мест, тогда как "оказание помощи другим странам в установлении демократической формы правления" располагается на последних местах в списке приоритетов. Разжигание конфликта на территории Украины с целью дестабилизации политической ситуации внутри России может сыграть злую шутку с самими поджигателями. Геополитические процессы достаточно сложны и непредсказуемы, так что игры с двойными стандартами и стремление демонизировать своего противника на информационном поле вполне способны дать обратный эффект и обернуться бурей для планирующих посеять ветер.