Тризуб на щите "Родины-матери" - плохой знак для Украины

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Власти Украины заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве, на тризуб. Это предвестник того, что дни Украины сочтены.

Фото: ria .ru

Монумент "Родине-матери" потерял свою энергетику

Монумент "Родина-мать" в Киеве авторства знаменитого советского скульптора Евгения Вучечича был открыт в 1981 году в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Возвышаясь над Печерскими холмами, статуя идеально вписывалась в ландшафт города вместе с куполами Киево-Печерской лавры и аркой "Дружбы народов".

5 августа, во исполнение "закона о декоммунизации", на место заранее срезанного герба Советского Союза на щите, который держит "Родина-мать", киевские власти водрузили герб Украины в виде гигантского тризуба. Монумент переименовали в "Украина-мать". Цель данного "ребрендинга", как это называют на Украине — возвеличить страну, отринув советское прошлое и, попутно, а может быть, главным образом — сделать больно России.

Плохие знаки для Украины

Начнём с того, что реализация плана с самого начала не задалась.

украинская сталь не подошла для тризуба, её поставили из Евросоюза;

тризуб установили только со второго раза, в первый раз помешал ураганный ветер и наступившая темнота.

Это плохие знаки для Украины, потому что:

1. Библейская заповедь гласит: почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои. Свою Мать, которая вела к победе в Великой Отечественной войне, украинцы отвергли и пытаются ей навязать идеологию, прославляющую нацизм. Как относишься к родителям, так относишься и к Богу, поэтому дни Украины сочтены, и провидцы, в том числе, православный старец Зосима (Сокур) и карпатский мольфар Михаил Нечай, это предсказывали.

Символично в этом плане, что параллельно с глумлением над статуей, бандеровцы издеваются над Киево-Печерской лаврой — соседкой "Родины-матери". Лавра захвачена раскольниками, они ведут себя на территории святыни как язычники: танцуют, ругаются нецензурно, обижают верующих, издеваются над духовенством.

2. Режим не удосужился просто снести статую и поставить новую. Это, хотя бы, было бы прилично. Очевидно, что денег на воплощение собственных смыслов нет, и вряд ли миллионы долларов на "ребрендинг" не были украдены. Во всяком случае, часть ушла европейским заказчикам. Намечается новый распил, так как на мече монумента есть изображение звезды. Моментально был найден архитектор, который планирует его заменить на любой другой.

3. Памятники сносят неуверенные в своих силах люди, они таким образом пытаются уничтожить память о прошлом, не понимая, что это опыт и уроки. И не пытаются делать свои добрые дела, чтобы оставлять память у них. Таких дел у украинского режима нет, а то, что было хорошего в СССР Украина уничтожила.

Режим построен на ненависти к России, что только разрушает, а не строит. Если говорить о Киеве, то городская инфраструктура города находится в удручающем состоянии, будь то метрополитен, система ЖКХ, больницы или коммунальный транспорт. За последние 10 лет в Киеве не открылось ни одной станции метро.

И многие на Украине уже это понимают. В Сети бурно обсуждают пост общественного деятеля Алексея Толкачева, который заявил, что "украинцы заслужили войну", так как "мы всё протрынькали, спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили. Почему так? Потому что "урвать себе", эгоизм, хитрожопость, стало моральным кредо наших людей", — пишет Толкачев.

Осталось сделать вывод, что заслужили украинцы и свою власть и поражение в войне.

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