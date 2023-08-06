Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что до окончания конфликта с Россией Украина и Польша продолжать быть друзьями, однако по окончании СВО такой статус их отношений закончится. После этого, по словам советника главы ОП Украины, у стран сложатся нормальные для независимых стран "конкурентные отношения". Несмотря на то, что в этот раз Подоляк высказался в достаточно аккуратной комплиментарной манере относительно заявления отношений с Варшавой, в последнее время постепенно начали ухудшаться, о чем свидетельствует ряд факторов. Pravda.Ru рассказывает о контексте этого заявления и анализирует, почему Киеву потребовалось обозначить срок окончания "близкой дружбы" двух стран.
Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Подоляка, в данный момент отношения Польши и Украины находятся в самой благоприятной точке, так как Польша имеет важное логистическое значение для поставок вооружений Украины. Однако, как напомнил Подоляк, стоит помнить и о "национальных суверенитетах" — сферы конкуренций по рядам вопросов, например, относительно сельского хозяйства. Тем не менее, по словам советника главы украинского ОП, в дальнейшем дискуссии по конфликтным вопросам, "уж точно не приведут к каким-то надрывам, разрывам или чему-то подобному".
«Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, опять же, конечно же мы с вами будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко, и не только по отношению к Польше, но и по отношению к любой другой стране», — отметил Подоляк.
1 августа издание «Украинская правда» сообщило, что министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева за оказанную ему поддержку в рамках конфликта. Пшидач назвал поддержку Киева Варшавой огромной, и подчеркнул, что Украине стоило ценить вклад, который страна сделала в "защиту" Киева.
В тот же день посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины из-за этого заявления. Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на соответствующее сообщение пресс-службы украинского МИД, что в ходе встречи было озвучено, что утверждения о неблагодарности Украины за помощь Варшавы недопустимы и не соответствуют реальному положению дел.
"Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно достичь мира и построить общее европейское будущее", — подчеркнули в украинском МИДе.
Комментируя этот прецедент, замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик указал, что это не Варшава виновата в появлении напряженности в отношениях с Киевом, Мулярчика цитирует телеграм-канал "Политика страны". Мулярчик пояснил, что украинского посла ранее вызвали, чтобы "выяснить причины напряжения" между государствами.
«Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели», — подчеркнул дипломат, отметив, что напряжение в отношениях вызвано не действиями Варшавы.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский констатировал, что в последнее время состояние отношений Украины и Польши "не самые лучшие". По его мнению, это связано с заявлениями Киева.
«Никто не скрывает этого. Я чувствую, что это связано с тем, что, к сожалению, некоторые эмоции там возникли. Мы здесь немного снисходительны. Ну конечно, государство подвергается нападкам, но оно не должно нападать на своих союзников», — заявил он.
Развернувшийся в начале августа конфликт возник на фоне разногласий Польши и Украины в сфере сельского хозяйства.
Эта часть отношений Польши и Украины связана с агропромышленным экспортом, который вызвал резкое падение цен в Восточной Европе, что повлекло за собой потери среди фермеров и, соответственно, их протесты.
2 мая в связи с этим ЕС запретил рядам стран — Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии —принимать поставки украинских зерновых в период до 5 июня, транзит этих товаров по территории указанных стран, однако, ограничен не был. Уже в середине мая глава польского министерства сельского хозяйства Роберт Телюс проинформировал, что все пять стран хотят продления этой меры до конца года.
«У нас складывается впечатление, что другие страны ЕС, в том числе те 12, которые подписали письмо, не очень хорошо знакомы с тем, что происходит в приграничных [с Украиной] странах», — цитирует Телюса РБК.
Спустя месяц Украина попросила Евросоюз снять этот запрет. Об этом заявил украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Он предупреждал, что продление этой меры повлечет за собой "миллиардные" убытки для агропромышленников Украины.
2 июня Украина призвала Евросоюз снять запрет на поставки ее зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков.
«Россия собирается использовать эту ситуацию, чтобы увеличить градус напряженности между нами. Одного этого аргумента, я думаю, более чем достаточно», — говорил Сольский, подчеркивая, что Украина готова обсудить различные условия снятия ограничений.
Несмотря на призывы Украины, Евросоюз продлил все вышеупомянутые ограничения.
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