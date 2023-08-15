Константин Затулин: власти Армении мечтают, чтобы Россия ушла из Нагорного Карабаха

4:20 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Как Ильхам Алиев планирует депортацию армян из Нагорного Карабаха, почему Турция поддерживает его и не боится испортить отношения с Россией, какую ошибку допускает Никол Пашинян и как Запад хочет вытеснить Россию с Кавказа, Pravda.Ru рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор ИС СНГ Константин Затулин.

Фото: википедия

— Константин Фёдорович, пока мы заняты спецоперацией на Украине, происходят не менее тревожные события и на Южном Кавказе, прежде всего в Нагорном Карабахе. Насколько там опасная ситуация?

— В правительстве Пашиняна время от времени заявляют: "Мы настаиваем, чтобы были даны гарантии населению Нагорного Карабаха". Но при этом говорят, что процесс должен идти не между Баку и Ереваном, а между Баку и Степанакертом (столицей Нагорного Карабаха).

Как идёт процесс, ясно из позиции Азербайджана, который вообще не признаёт руководство Нагорного Карабаха, собирается отменить даже географическое название "Нагорный Карабах", а президент Алиев несколько раз заявлял: армяне Нагорного Карабаха могут взять азербайджанское гражданство, но если они не хотят быть гражданами Азербайджана (а они действительно не хотят после всего произошедшего), то они должны уйти оттуда.

Требовать от людей, которые живут поколениями, столетиями на этой территории, о чём свидетельствуют исторические факты, древние памятники, храмы и т. д., чтобы они на том основании, что не хотят стать гражданами Азербайджана, покинули эту территорию, — это в замаскированной форме повторение депортации и геноцида армянского народа в Османской империи в начале XX века. Азербайджан выталкивает армян из Нагорного Карабаха, чтобы ему досталась эта территория без населения.

Лачинский КПП создан, чтобы невозможно было оказать военную помощь армянам Нагорного Карабаха, если с ними начнут воевать азербайджанские войска.

Азербайджан заинтересован как можно быстрее решить навсегда эту проблему, то есть ликвидировать Нагорный Карабах как понятие, даже географическое.

Всё это вместе взятое является тяжким обвинением против действующей власти Армении, которая мало того, что неспособна защитить интересы армян, так она ещё и ведёт дело к постепенному демонтажу российско-армянских союзнических отношений. Пашинян публично заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. Мы и не ждём от Армении помощи, сами справимся, но такие заявления создают определённый фон, притом что в самой Армении находится российская база, чтобы Армения была спокойна в отношении своих соседей.

Соседи Армении — это Турция, которая не признаёт геноцид армян, который она совершила в начале XX века, и которая безоговорочно поддерживает Азербайджан, когда дело касается его претензий к Армении. Эта ситуация заставляет волноваться за судьбы людей, тем более что наши предки в России взяли на себя ответственность за судьбу христианских народов на Кавказе:

армян,

грузин.

И хотя история потом по-разному развивалась, мы свою задачу выполнили. Сегодня противоестественным является то, что власти Армении мечтают, чтобы Россия навсегда ушла с Кавказа, и лелеют надежду, что кто-то другой им поможет. Когда была Гражданская война в Российской империи, тоже ждали, что Запад поможет, но никто не помог. А большевики сохранили и армян, и армянскую государственность — в форме Армянской ССР.

Сейчас трудность нашего положения в том, что мы не хотим обострения отношений с Турцией, а Турция этим пользуется, абсолютно не стесняясь. Там решили, что риски от осложнения отношений с Россией, с которой много экономических связей, меньше значат, чем демонстрация лояльности по отношению к НАТО, Украине, Азербайджану, который наращивает свои требования.