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Петр Ермилин

Китай высказал России претензию. Чем недовольны в Пекине?

4:03
Мир

Посольство Китайской Народной Республики (КНР) в России проинформировало, что российские правоохранительные органы осуществляют "жесткие" действия в отношении китайский граждан на границе РФ и Казахстана. Соответствующую новость опубликовал обозреватель агентства Bloomberg Джейсон Гю. Pravda.Ru рассказывает о произошедшем.

Китай высказал России претензию. Чем недовольны в Пекине?
Фото: www.gazeta.ru

"Жесткие и чрезмерные действия правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая", — ссылается агентство на  сообщение посольства в пятницу в популярной китайской социальной сети WeChat.

Посольство сообщило, что пятеро его граждан были "неоднократно допрошены в течение четырех часов" на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечь российско-казахстанскую границу 29 июля. Им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы, уточнили в китайской дипмиссии.

Посольство заявило, что оно обратилось в МИД России, Федеральную службу безопасности и Федеральную пограничную службу после того, как официальные лица просмотрели видео, предоставленное лицами, причастными к инциденту.

Посольство Китая продолжило: "Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружеских контактов между двумя странами".

В посте посольства требовалось от России «объяснить причину инцидента, принять активные меры по устранению плохого влияния и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем».

России необходимо "провести дополнительное расследование чрезмерной правоохранительной деятельности пограничников и предоставить удовлетворительный ответ китайской стороне", добавили в посольстве.

Это заявление посольства КНР прозвучало через несколько дней после того, как китайский блогер с почти миллионом подписчиков на Douyin (китайской версии TikTok) опубликовал видео, описывающее его опыт на российско-казахстанском пограничном пункте.

"Теперь у нас есть глубокое понимание широкой и глубокой дружбы между Россией и Китаем", — сказал он.

Реакция России

О том, как отреагировала российская сторона, стало известно из публикации агентства ТАСС, которое сослалось на анонимный источник. Собеседник агентства сообщил, что Россия открыта к тому, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, чтобы избежать подобных прецедентов в дальнейшем.

"По состоянию на сегодня ожидаем от китайских друзей официальной информации с изложением всех обстоятельств произошедшего. Российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев. Уверены, что отмеченные инциденты не окажут негативного эффекта на наращивание дружественных гуманитарных обменов между Россией и Китаем", — сказал источник.

Он также указал на действия западных СМИ, которые, по его мнению, занимаются нагнетанием ситуации, так как заинтересованы в ухудшении отношений между Москвой и Пекином. Более того, собеседник агентства отметил отсутствие политического подтекста в сложившейся ситуации, добавив, что Россия приветствует путешественников из Китая и проводит организационную работу для максимально быстрого восстановления туробмена между странами — того, который был до начала пандемии коронавируса.

"Конечно, с учетом большого объема российско-китайских связей отдельных инцидентов при прохождении границы полностью избежать пока невозможно. Все такие случаи детально и оперативно разбираются сторонами по каналам компетентных ведомств в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства наших стран. Это в полной мере относится и к этому происшествию. Не видим здесь какого-либо политического подтекста", — добавил он

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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