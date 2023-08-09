Эксперт: Испанию не интересуют события на Украине

3:25 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

После начала СВО испанцы агрессивно вели себя по отношению к россиянам. Правда ли, что сейчас Мадрид безразличен к событиям на Украине; есть ли у российских туристов шанс получить шенгенскую мультивизу; помнят ли в Испании помощь Советского Союза в годы гражданской войны, рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Фото: pixabay.com

— Екатерина Геннадьевна, давайте поговорим про отношения России и Испании. Премьер-министра Педро Санчеса критиковали, что он не помогает Украине, поставляет мало оружия. При этом он увеличил в три раза закупки СПГ в России. Карлес Пучдемон даже предложил Евросоюзу штрафовать Испанию за это. Также Испания выдала 12 тысяч разрешений на вид на жительство, заняв второе место после Германии. Российские туристы едут в Испанию, предпочитая её Турции. То есть Испания не такая уж и недружественная для России страна?

— Внешняя политика в принципе Испанию мало интересует. Что касается российского и украинского вопроса, Испания — член ЕС и НАТО. Она полностью солидаризируется с позицией НАТО, ЕС в отношении Украины.

В то же время в позиции Испании есть нюансы. Она продолжает закупать газ в России, хотя количество газа непосредственно для испанских нужд сокращается. Но поскольку в Испании есть значительное количество терминалов, которые способны принимать СПГ, в том числе российский, и впоследствии продавать его на международных площадках, этот газ в Испанию поступает и иностранные компании его покупают. Правительство, в соответствии с решением ЕС, стремится ограничить этот процесс, но пока не может, потому что это не подпадает под санкции ЕС.

Испания продолжает выдавать визы, поскольку она заинтересована в туризме. Количество туристов сильно сократилось, но получить испанскую визу реально, в том числе мультивизу на длительный срок.

Виды на жительство также продолжают выдавать, хотя и меньше, чем раньше.

Испания поддержала все санкции ЕС, но поддержала без восторга, потому что они не выгодны испанской экономике:

сельскому хозяйству,

промышленности,

розничной торговле.

Испания не проявляет никакого рвения в отношении санкций. Это связано ещё и с тем, что Украина и Россия географически от Испании далеко. Если события на Украине для Польши или Германии это как пожар в соседнем доме, то для Испании это пожар где-то очень далеко, который будут тушить другие люди.

— Помнят ли ещё испанцы, как Советский Союз им помогал в годы гражданской войны, в том числе принял испанских детей? Этот фактор играет сейчас роль в отношениях между Россией и Испанией или эта тема замалчивается?

— Эта тема давно закрыта. Что значит "Советский Союз помогал"? Советский Союз помогал одной из сторон, и это только небольшая часть испанского общества. Да, Советский Союз принимал испанских детей во время гражданской войны. Они все сейчас вернулись в Испанию, получили там гражданство. Но в целом эта тема сейчас не обсуждается, поскольку события были очень давно.