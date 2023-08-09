Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Эксперт: может ли Россия заменить Францию в Африке

3:47
Мир » Остальной мир » Африка

Военный переворот в Нигере формирует в зоне Сахеля пророссийский пояс. Почему Африка выходит из сферы влияния Франции, станет ли Китай союзником России в деле освоения Чёрного континента и чем Россия может привлечь регионы Африки, Pravda.Ru рассказал политтехнолог, африканист, автор телеграм-канала об африканских новостях "Улыбаемся и машем" Виктор Васильев.

Эксперт: может ли Россия заменить Францию в Африке
Фото: https://tvbrics.com/upload/iblock/989/989ab7e1d5115d31d4cec64d4bdedf92.jpg

— Виктор Александрович, переворот в Нигере поддержали Мали, Буркина-Фасо, частично Гвинея. В зоне Сахеля формируется пророссийский пояс, начиная от Атлантического океана и Гвинеи, заканчивая Красным морем, Суданом и Эритреей, за исключением Чада. Это огромная геополитическая победа России. В Африке с помощью российских инструкторов борются с джихадизмом, и довольно успешно. Что ещё привлекает Африку в России, несмотря на то, что Запад выделяет ей деньги?

— Во всех странах третьего мира присутствует характерный разрыв. Их бюрократическая элита, которая сохраняет власть во многих странах Африки, полностью ориентирована на Запад. Культура, язык (в данном случае французский язык и влияние Франции как бывшей метрополии), все их накопления, дети, недвижимость находятся во франкофонных странах:

  • Франция,
  • Бельгия,
  • Швейцария.

Эти люди абсолютно оторваны от собственного народа. Военные имеют сильное влияние во всех африканских странах, так сложилось с момента независимости. Военные ближе к собственному народу, и часто они представляют определённый этнос, конкретно в Нигере это представители народности сонгай, их большинство присутствует в офицерском корпусе, хотя большая часть населения Нигера принадлежит к народности хауса.

В России их привлекает борьба с джихадизмом. Скажем, французы проводили военные операции в 1980-е, 1990-е, в 2014 году провели операцию "Бархан". Но французы, во-первых, ограничиваются полумерами, во-вторых, ведут двойственные переговоры. Они ведут диалог с умеренными джихадистами (например, с туарегами), то есть поддерживают внутриафриканский сепаратизм. Российская сторона никаких переговоров не ведёт, решает вопросы жёстко, не формирует никакого коалиционного правительства.

— Владимир Путин поручил перевести взаимодействие из политической плоскости в экономическую. Что мы можем им дать, кроме пшеницы и топлива?

— Все страны, которые мы сейчас перечисляем, не самые благополучные, нестабильные. Для них мы можем закрыть ключевые вопросы: топливо, продукты, прежде всего зерновые. Но ведь Россия не должна полностью заменить Францию или весь Запад. Это невозможно. Поэтому Россия присутствует в зоне как раз нестабильной франкофонной Африки. А более успешные страны ориентируются на Запад, ЕС, Китай.

Россия может заменить Запад только в связке, например, с Китаем. У меня есть сведения, что были переговоры на высшем уровне с Пекином о том, чтобы объединить наши усилия на африканском направлении. Для Китая это тоже одно из ключевых направлений.

Инициатива "Один пояс — один путь" нацелена и на Африку. Китай берёт на себя крупные инфраструктурные проекты, требующие затрат. Мы берём на себя взаимодействие с местными властями, военными группировками, этносами и обеспечиваем безопасность, что мы хорошо умеем.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы китай франция виктор васильев
Новости
Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м
Индия расширяет торговлю в рупиях с соседними странами
Американец выиграл в лотерею рекордные $1,58 млрд
"Сбер" впервые за долгое время повысил ставки по ипотеке
Иран нарастит добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к концу сентября
Полиция Северной Ирландии по ошибке раскрыла личные данные всех сотрудников
Брат исполнительницы Натали рассказал, что он прощался с женой последние два года
Певица Любовь Казарновская ответила критикующей Россию Марии Максаковой*
Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском городском округе
Польша планирует закрыть железнодорожные грузоперевозки с Белоруссией
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин Дуэль Лермонтова: "Язык мой — враг мой" Сергей Лебедев
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
Последние материалы
Американец выиграл в лотерею рекордные $1,58 млрд
"Сбер" впервые за долгое время повысил ставки по ипотеке
Иран нарастит добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к концу сентября
Певица Любовь Казарновская ответила критикующей Россию Марии Максаковой*
Полиция Северной Ирландии по ошибке раскрыла личные данные всех сотрудников
Брат исполнительницы Натали рассказал, что он прощался с женой последние два года
Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском городском округе
В Ленинградской области кладовщик сломал челюсть битой ученику христианской школы
Польша планирует закрыть железнодорожные грузоперевозки с Белоруссией
102-летняя американка поделилась историей своей долгой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников