Эксперт: может ли Россия заменить Францию в Африке

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Военный переворот в Нигере формирует в зоне Сахеля пророссийский пояс. Почему Африка выходит из сферы влияния Франции, станет ли Китай союзником России в деле освоения Чёрного континента и чем Россия может привлечь регионы Африки, Pravda.Ru рассказал политтехнолог, африканист, автор телеграм-канала об африканских новостях "Улыбаемся и машем" Виктор Васильев.

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— Виктор Александрович, переворот в Нигере поддержали Мали, Буркина-Фасо, частично Гвинея. В зоне Сахеля формируется пророссийский пояс, начиная от Атлантического океана и Гвинеи, заканчивая Красным морем, Суданом и Эритреей, за исключением Чада. Это огромная геополитическая победа России. В Африке с помощью российских инструкторов борются с джихадизмом, и довольно успешно. Что ещё привлекает Африку в России, несмотря на то, что Запад выделяет ей деньги?

— Во всех странах третьего мира присутствует характерный разрыв. Их бюрократическая элита, которая сохраняет власть во многих странах Африки, полностью ориентирована на Запад. Культура, язык (в данном случае французский язык и влияние Франции как бывшей метрополии), все их накопления, дети, недвижимость находятся во франкофонных странах:

Франция,

Бельгия,

Швейцария.

Эти люди абсолютно оторваны от собственного народа. Военные имеют сильное влияние во всех африканских странах, так сложилось с момента независимости. Военные ближе к собственному народу, и часто они представляют определённый этнос, конкретно в Нигере это представители народности сонгай, их большинство присутствует в офицерском корпусе, хотя большая часть населения Нигера принадлежит к народности хауса.

В России их привлекает борьба с джихадизмом. Скажем, французы проводили военные операции в 1980-е, 1990-е, в 2014 году провели операцию "Бархан". Но французы, во-первых, ограничиваются полумерами, во-вторых, ведут двойственные переговоры. Они ведут диалог с умеренными джихадистами (например, с туарегами), то есть поддерживают внутриафриканский сепаратизм. Российская сторона никаких переговоров не ведёт, решает вопросы жёстко, не формирует никакого коалиционного правительства.

— Владимир Путин поручил перевести взаимодействие из политической плоскости в экономическую. Что мы можем им дать, кроме пшеницы и топлива?

— Все страны, которые мы сейчас перечисляем, не самые благополучные, нестабильные. Для них мы можем закрыть ключевые вопросы: топливо, продукты, прежде всего зерновые. Но ведь Россия не должна полностью заменить Францию или весь Запад. Это невозможно. Поэтому Россия присутствует в зоне как раз нестабильной франкофонной Африки. А более успешные страны ориентируются на Запад, ЕС, Китай.

Россия может заменить Запад только в связке, например, с Китаем. У меня есть сведения, что были переговоры на высшем уровне с Пекином о том, чтобы объединить наши усилия на африканском направлении. Для Китая это тоже одно из ключевых направлений.