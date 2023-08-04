Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях

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Президент Мексики активно и умело раскачивает внутриполитическую ситуацию в США. В конечном итоге, Лопес Обрадор всегда преследует интересы мексиканцев.

Фото: facebook.com/ @lopezobrador.org.mx

Лопес Обрадор против республиканцев США

Губернатор штата Техас Грег Эббот оcпаривает с Вашингтоном миграционную политику на границе с Мексикой. Республиканец Эббот категорически против неконтролируемого потока испаноговорящих мигрантов, которые уже составляют большинство в его штате.

Губернатор недавно распорядился установить линию в 350 метров оранжевых буёв посреди пограничной реки Рио-Гранде, обозначающей границу между двумя странами. В соцсетях описывают, как федеральные пограничники сносят эти буи, а местная нацгвардия их опять устанавливает. Это серьёзный конфликт между американскими федералами и штатом.

А Мексика ему способствует — Мехико тут же выразил протест против фальшивой границы, направив в Вашингтон дипломатическую ноту. Десять дней спустя федеральное правительство США подало в суд на Техас, поскольку его действия могли поставить под угрозу дипломатические отношения между двумя странами.

Ситуация осложнилась после того, как двое мигрантов утонули в реке, запутавшись в сетке разграничения. Президент Мексики Андерс Мигель Лопес Обрадор "подлил масла в огонь", назвав действия властей Техаса негуманными и призвал всех мексиканцев в США массово голосовать против политиков, борющихся с нелегалами, читай — республиканцев.

Ранее Лопес Обрадор поднял скандал, обвиняя республиканцев США в попытке инициировать интервенцию в Мексику для борьбы с наркотрафиком.

Мексика не колония Джо Байдена

Но лидер Мексики не всегда "поддерживает" президента США Джо Байдена. Лопес Обрадор:

проигнорировал саммит Америк, организованный Байденом, возражая против антивенесуэльских и антикубинских санкций;

отказался ехать на конференцию по Украине в Саудовскую Аравию, считая её бесполезной без участия России;

запретил американским военным самолётам пролетать над территорией Мексики после вскрытия случаев шпионажа за министром обороны страны;

наложил запрет на импорт модифицированной кукурузы из США.

Последний шаг выглядит катастрофическим для американских фермеров, так как около 90% кукурузы, выращиваемой ими, является генетически модифицированной, а Мексика является вторым по величине рынком её сбыта после Китая. Лопеса Обрадора не пугает, что этот шаг может привести к тому, что Вашингтон введёт пошлины на мексиканские товары.

Комментируя критику внутренней избирательной реформы, президент заявил, что не позволит Вашингтону проводить в Мексике политику, которую он проводят в Перу "где посол Соединённых Штатов является советником заговорщиков, растоптавших свободу и демократию в этой стране".

9 марта Лопес Обрадор заверил на пресс-конференции, что Мексика не является "протекторатом Соединённых Штатов или колонией Соединённых Штатов".

"Мексика — свободная, независимая, суверенная страна. Мы не принимаем заказы ни от кого", — сказал он.

Лопес Обрадор всегда на стороне мексиканцев

Мексиканский лидер активно раскачивает внутреннюю ситуацию в США, играя то на стороне демократов, то на стороне республиканцев. При этом он действует гораздо более эффективно, чем Уго Чавес, который лавировать не умел. Вольно или невольно Лопес Обрадор ведёт такую политику — не берёмся решать, но ослабленная Америка пойдёт Мексике на пользу. Как и всему миру, так как меньше будет вмешиваться во внутренние дела других стран.

Лопес Обрадор, на самом деле, никого в США из власть имущих не поддерживает, он твёрдо придерживается интересов мексиканцев, для него нет проблем воззвать к своим согражданам в США, за кого голосовать. Вспомним, как Россия "защищает" права русских на постсоветском пространстве — прислушиваясь к тому, что скажут в Берлине и Париже.

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