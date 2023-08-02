Политолог: Байден хочет реализовать "украинскую модель" уничтожения конкурентов

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Максимальный срок наказания по уголовным делам, которые расследуются в отношении экс-президента США Дональда Трампа, составляет порядка 600 лет тюрьмы, об этом недавно сообщила The Washington Times. Не будем забывать, что преследование политических конкурентов и двойные стандарты — характерная особенность ведения внутренней и внешней политики представителей Демократической партии США. Политолог, координатор дискуссионного клуба "Peace & War communication for security" Егор Дибров уверен, что непрекращающееся давление на Трампа — это месть за фильм 2020 года его сторонников под названием: "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства", а также способ отстранить от участия в политической гонке сильного игрока.

Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Напомним, что в фильме "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства" предоставляются факты причастности Демократической партии США и президента Байдена к совершенным преступлениям, зверствам и поддержке государственного переворота 2014 года на Украине, по итогу которого начался террор в отношении жителей Донбасса.

Репрессии по-американски

Политолог уверен, что благодаря внутренним резервам и сплоченности сторонников Республиканской партии США им удастся побороть недемократическое давление и опровергнуть ложные обвинения. Так уже было в 2019 году, когда Демократическая партия США безрезультатно хотела объявить импичмент действующему на тот момент президенту США Трампу.

Расстановка сил в конгрессе США кардинально отличается от той, что была ранее. Удача на стороне Республиканской партии США, но как они распорядятся имеющимся шансом, покажет их степень активности в период праймериз.

"Рассматривая Трампа как представителя внутриамериканской системы, можно сказать определенно, он опытный политический игрок, который в этот раз сможет дать достойный отпор конкурентам в предвыборный период. При этом не исключено, что когда "демократы" будут видеть, что проигрывают, чтобы не потерять финансовые потоки, они могут предпринять радикальные меры, вплоть до физического устранения представителя Республиканской партии. Если рассматривать сквозь призму элитарной конкуренции, представители Демократической партии США отличаются особой кровожадностью, алчностью и жадностью, что зачастую подталкивает их на незаконные действия", — отметил Егор Дибров.

Подобную недемократическую модель давления на политических конкурентов Демократическая партия США навязывает и своим протеже в разных странах мира.

Например, когда в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Демократическая партия США не осудила, а поддержала незаконные действия украинской оппозиции, которые хотели физического устранения на тот момент законного президента Украины. Когда угроза потери власти касалась самих "демократов", они осуждали события 2021 года в Капитолии.

"Важно учесть, что экс-президент Украины Порошенко на протяжении всего времени у власти оказывал прямое силовое давление на представителей бывшего руководства страны, но не получил осуждения ни со стороны США, ни ЕС. Подобные нарушения прав и свобод граждан Украины представители Демократической партии США продолжают игнорировать уже и при действующем президенте Украины Зеленском. Ведь именно он, при их одобрении, полностью запретил деятельность политических партий Украины с альтернативной точкой зрения", — отмечает политолог.

Политическое преследование Трампа силами Демократической партии США говорит о слабости администрации Джо Байдена. Своими незаконными действиями они хотят реализовать "украинскую модель" уничтожения политических конкурентов в стране, но это им не удастся.