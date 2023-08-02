Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Политолог: Байден хочет реализовать "украинскую модель" уничтожения конкурентов

4:07
Мир » Северная Америка

Максимальный срок наказания по уголовным делам, которые расследуются в отношении экс-президента США Дональда Трампа, составляет порядка 600 лет тюрьмы, об этом недавно сообщила The Washington Times. Не будем забывать, что преследование политических конкурентов и двойные стандарты — характерная особенность ведения внутренней и внешней политики представителей Демократической партии США. Политолог, координатор дискуссионного клуба "Peace & War communication for security" Егор Дибров уверен, что непрекращающееся давление на Трампа — это месть за фильм 2020 года его сторонников под названием: "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства", а также способ отстранить от участия в политической гонке сильного игрока.

Политолог: Байден хочет реализовать "украинскую модель" уничтожения конкурентов
Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Напомним, что в фильме "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства" предоставляются факты причастности Демократической партии США и президента Байдена к совершенным преступлениям, зверствам и поддержке государственного переворота 2014 года на Украине, по итогу которого начался террор в отношении жителей Донбасса.

Репрессии по-американски

Политолог уверен, что благодаря внутренним резервам и сплоченности сторонников Республиканской партии США им удастся побороть недемократическое давление и опровергнуть ложные обвинения. Так уже было в 2019 году, когда Демократическая партия США безрезультатно хотела объявить импичмент действующему на тот момент президенту США Трампу.

Расстановка сил в конгрессе США кардинально отличается от той, что была ранее. Удача на стороне Республиканской партии США, но как они распорядятся имеющимся шансом, покажет их степень активности в период праймериз.

"Рассматривая Трампа как представителя внутриамериканской системы, можно сказать определенно, он опытный политический игрок, который в этот раз сможет дать достойный отпор конкурентам в предвыборный период. При этом не исключено, что когда "демократы" будут видеть, что проигрывают, чтобы не потерять финансовые потоки, они могут предпринять радикальные меры, вплоть до физического устранения представителя Республиканской партии. Если рассматривать сквозь призму элитарной конкуренции, представители Демократической партии США отличаются особой кровожадностью, алчностью и жадностью, что зачастую подталкивает их на незаконные действия", — отметил Егор Дибров.

Подобную недемократическую модель давления на политических конкурентов Демократическая партия США навязывает и своим протеже в разных странах мира.

Например, когда в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Демократическая партия США не осудила, а поддержала незаконные действия украинской оппозиции, которые хотели физического устранения на тот момент законного президента Украины. Когда угроза потери власти касалась самих "демократов", они осуждали события 2021 года в Капитолии.

"Важно учесть, что экс-президент Украины Порошенко на протяжении всего времени у власти оказывал прямое силовое давление на представителей бывшего руководства страны, но не получил осуждения ни со стороны США, ни ЕС. Подобные нарушения прав и свобод граждан Украины представители Демократической партии США продолжают игнорировать уже и при действующем президенте Украины Зеленском. Ведь именно он, при их одобрении, полностью запретил деятельность политических партий Украины с альтернативной точкой зрения", — отмечает политолог.

Политическое преследование Трампа силами Демократической партии США говорит о слабости администрации Джо Байдена. Своими незаконными действиями они хотят реализовать "украинскую модель" уничтожения политических конкурентов в стране, но это им не удастся.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы джо байден дональд трамп
Новости
Культуролог: русские на Украине официально подвергаются стигматизации
Посольство Боливии передало России ноту о желании присоединиться к БРИКС
Сервис "Кинопоиск" намерен обжаловать штраф за неправильную маркировку фильмов со сценами ЛГБТ
Мизулина: "Викторию Боню проверят на пропаганду наркотиков"
Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стал официальным представителем ВСУ
Мэрия Волгограда не будет судиться с Еленой Исинбаевой
В США погиб запертый на восемь часов в машине ребенок
В Сети обсуждают воссоединение Вали Карнавал и Саши Стоуна
Сухоруков отреагировал на слова Панина* фразой "Боже мой, дожили"
Baza: стало известно, почему суд решил не арестовывать мать челябинского маньяка
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Запад предвкушает смерть Зеленского Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Сухоруков отреагировал на слова Панина* фразой "Боже мой, дожили"
Baza: стало известно, почему суд решил не арестовывать мать челябинского маньяка
На Айзу и Гуфа с детьми напал вооруженный мужчина на отдыхе
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон уходит из футбола
Каких работников первым делом заменят роботы
Диетолог Дюваль: чеснок может продлить жизнь на 10 лет
Актриса Кристина Асмус показала 9-летнюю дочь
Как бороться со стрессом с помощью сновидений
Гастроэнтеролог назвал продукты, которые убивают желудок
Киев вводит новый урок для школьников "Защита Украины"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников