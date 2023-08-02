Украина приняла идеологию "бандеризма" целиком, поэтому её граждане относятся к русским с особой жестокостью, которая отнюдь не взаимна. За 30 лет "прокачки" эти идеи проникли в самое сердце современного украинского общества.
Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер в интервью проекту U. S. Tour of Duty.
Ведущий спросил его, почему русские не отвечают украинцам такой же ненавистью. В ответ на это Риттер рассказал о Бандере* и его влиянии на умы людей сегодня.
По его словам, "не все разделяют такую концепцию, но большинство из тех, кто совершает преступления на фронте, действительно являются нацистами и бандеровцами, поскольку "с 1930-х годов бандеровцы учили украинских детей ненавидеть русских".
При этом русские всегда считали украинцев братьями, равными себе. Потому пленных солдат ВСУ кормят, лечат, содержат в человеческих условиях. Но как вообще Москве удалось проморгать столь лютую ненависть к себе практически под боком?
Как считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер, бандеризм используется как инструмент русофобии и использовался чрезвычайно последовательно при всех сменяющихся правителях Украины.
Никакой последовательной идеологии там нет, это просто сгусток ненависти и враждебности к историческим соседям.
Как это вышло?
Вот только никакого влияния "мягкой российской силы" извне не предполагалось — ставка у Москвы была на экономическую взаимозависимость двух соседних и братских стран.
В результате были потеряны все рычаги влияния на политические процессы в стране, причём масштаб бедствия стал ясен только после начала СВО.
Сложно сказать, что с этим можно сделать в перспективе.
Кстати, "с этим мороком имеет смысл бороться, как показывает пример Чечни, которая исправила насаждённую русофобию".
Как напомнил заместитель руководителя Центра изучения гражданских и военных конфликтов (ЦИГиВК) Павел Екатеринин, несмотря на восемь лет навязывания бандеровской идеологии, не все люди на Украине стали ненавидеть Россию.
Разумеется, говорить о чём-то конкретном можно будет только после победы в СВО и принятия украинцами того факта, что русские им не враги.
Времени на это уйдёт много, но, как пишут эксперты, "не уничтожать же украинцев как этнос, как это сделали основатели США с индейцами, оставив лишь "витринные" племена".
И действительно, это не наш, не российский метод.
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
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