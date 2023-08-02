"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами

3:59 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украина приняла идеологию "бандеризма" целиком, поэтому её граждане относятся к русским с особой жестокостью, которая отнюдь не взаимна. За 30 лет "прокачки" эти идеи проникли в самое сердце современного украинского общества.

Фото: censor.net

Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер в интервью проекту U. S. Tour of Duty.

Ведущий спросил его, почему русские не отвечают украинцам такой же ненавистью. В ответ на это Риттер рассказал о Бандере* и его влиянии на умы людей сегодня.

По его словам, "не все разделяют такую концепцию, но большинство из тех, кто совершает преступления на фронте, действительно являются нацистами и бандеровцами, поскольку "с 1930-х годов бандеровцы учили украинских детей ненавидеть русских".

При этом русские всегда считали украинцев братьями, равными себе. Потому пленных солдат ВСУ кормят, лечат, содержат в человеческих условиях. Но как вообще Москве удалось проморгать столь лютую ненависть к себе практически под боком?

Как считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер, бандеризм используется как инструмент русофобии и использовался чрезвычайно последовательно при всех сменяющихся правителях Украины.

Никакой последовательной идеологии там нет, это просто сгусток ненависти и враждебности к историческим соседям.

Как это вышло?

При Леониде Кучме из садиков убрали русский язык, в школы привезли новые учебники с объяснением "москали" — враги, недостойная нация", и уже к 2000-м годам стало понятно, что новое поколение детей стало ярыми русофобами.

из садиков убрали русский язык, в школы привезли новые учебники с объяснением "москали" — враги, недостойная нация", и уже к 2000-м годам стало понятно, что новое поколение детей стало ярыми русофобами. Россия, со своей стороны, считала, что преобладание русскоязычного населения на Украине является гарантией хороших отношений между странами.

Вот только никакого влияния "мягкой российской силы" извне не предполагалось — ставка у Москвы была на экономическую взаимозависимость двух соседних и братских стран.

В результате были потеряны все рычаги влияния на политические процессы в стране, причём масштаб бедствия стал ясен только после начала СВО.

Сложно сказать, что с этим можно сделать в перспективе.

Начать отвечать украинцам аналогичным образом русские просто не смогут. Никто не собирается искажать историю, лгать и замалчивать общее историческое прошлое, но преступления украинских нацистов должны быть расследованы, преступники должны быть наказаны. Убеждения целого поколения, которому промыли мозги антироссийской пропагандой, в одночасье не убрать. Но постепенно работа приносит свои плоды: за девять лет в тех же республиках ДНР и ЛНР выросли школьники, впитавшие совсем другие идеи и принципы.

Кстати, "с этим мороком имеет смысл бороться, как показывает пример Чечни, которая исправила насаждённую русофобию".

Как напомнил заместитель руководителя Центра изучения гражданских и военных конфликтов (ЦИГиВК) Павел Екатеринин, несмотря на восемь лет навязывания бандеровской идеологии, не все люди на Украине стали ненавидеть Россию.

Разумеется, говорить о чём-то конкретном можно будет только после победы в СВО и принятия украинцами того факта, что русские им не враги.

Времени на это уйдёт много, но, как пишут эксперты, "не уничтожать же украинцев как этнос, как это сделали основатели США с индейцами, оставив лишь "витринные" племена".

И действительно, это не наш, не российский метод.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)