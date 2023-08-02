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Олег Володин

"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами

3:59
Мир » Бывший СССР » Украина

Украина приняла идеологию "бандеризма" целиком, поэтому её граждане относятся к русским с особой жестокостью, которая отнюдь не взаимна. За 30 лет "прокачки" эти идеи проникли в самое сердце современного украинского общества.

"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами
Фото: censor.net

Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер в интервью проекту U. S. Tour of Duty.

Ведущий спросил его, почему русские не отвечают украинцам такой же ненавистью. В ответ на это Риттер рассказал о Бандере* и его влиянии на умы людей сегодня.

По его словам, "не все разделяют такую концепцию, но большинство из тех, кто совершает преступления на фронте, действительно являются нацистами и бандеровцами, поскольку "с 1930-х годов бандеровцы учили украинских детей ненавидеть русских".

При этом русские всегда считали украинцев братьями, равными себе. Потому пленных солдат ВСУ кормят, лечат, содержат в человеческих условиях. Но как вообще Москве удалось проморгать столь лютую ненависть к себе практически под боком?

Как считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер, бандеризм используется как инструмент русофобии и использовался чрезвычайно последовательно при всех сменяющихся правителях Украины.

Никакой последовательной идеологии там нет, это просто сгусток ненависти и враждебности к историческим соседям.

Как это вышло?

  • При Леониде Кучме из садиков убрали русский язык, в школы привезли новые учебники с объяснением "москали" — враги, недостойная нация", и уже к 2000-м годам стало понятно, что новое поколение детей стало ярыми русофобами.
  • Россия, со своей стороны, считала, что преобладание русскоязычного населения на Украине является гарантией хороших отношений между странами.

Вот только никакого влияния "мягкой российской силы" извне не предполагалось — ставка у Москвы была на экономическую взаимозависимость двух соседних и братских стран.

В результате были потеряны все рычаги влияния на политические процессы в стране, причём масштаб бедствия стал ясен только после начала СВО.

Сложно сказать, что с этим можно сделать в перспективе.

  1. Начать отвечать украинцам аналогичным образом русские просто не смогут. Никто не собирается искажать историю, лгать и замалчивать общее историческое прошлое, но преступления украинских нацистов должны быть расследованы, преступники должны быть наказаны.
  2. Убеждения целого поколения, которому промыли мозги антироссийской пропагандой, в одночасье не убрать. Но постепенно работа приносит свои плоды: за девять лет в тех же республиках ДНР и ЛНР выросли школьники, впитавшие совсем другие идеи и принципы.

Кстати, "с этим мороком имеет смысл бороться, как показывает пример Чечни, которая исправила насаждённую русофобию".

Как напомнил заместитель руководителя Центра изучения гражданских и военных конфликтов (ЦИГиВК) Павел Екатеринин, несмотря на восемь лет навязывания бандеровской идеологии, не все люди на Украине стали ненавидеть Россию.

Разумеется, говорить о чём-то конкретном можно будет только после победы в СВО и принятия украинцами того факта, что русские им не враги.

Времени на это уйдёт много, но, как пишут эксперты, "не уничтожать же украинцев как этнос, как это сделали основатели США с индейцами, оставив лишь "витринные" племена".

И действительно, это не наш, не российский метод.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина скотт риттер леонид кучма лариса шеслер степан бандера
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