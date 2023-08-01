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Олег Володин

Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС

Мир

Запад банально продаёт "риск прямого столкновения НАТО с Россией" своим согражданам. Интерес в этом исключительно маркетинговый, поскольку данный вброс напрямую связан с производством и поставками оружия, то есть с оборонными контрактами. Но НАТО не хочет прямого столкновения.

Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Последний доклад RAND Corporation озаглавлен так: "Избегая долгой войны: политика США и траектория русско-украинского конфликта". Если смотреть по пунктам, то всё сводится к тезису, что Владимир Путин лично — якобы "мировое зло". Именно он запугивал цивилизованные страны "особым режимом боевого дежурства" для ядерных сил России.

Что характерно, американцы всерьёз перепугались, так как решили, что Россия сама планировала эту "провокацию", чтобы потом иметь предлог для применения тактического ядерного оружия на Украине, обвинив Киев и Запад.

  • Прямое столкновение с НАТО, по мнению авторов доклада, тоже возможно исключительно по вине РФ, так как Москве якобы "позарез нужно наказать членов НАТО за уже проводимую политику, направленную на союзническую поддержку Украины".
  • Также Москва якобы "превентивно ударит по Европе, избегая интервенции альянса на Украине и мстя за поставки оружия".

И главный вывод — именно Вашингтон делает всё возможное, чтобы не допустить прямого столкновения.

Всё это заворачивается в нарратив о том, какие украинцы бедные и несчастные и как ужасна Россия, "воевать с которой нужно, но только, пожалуйста, не американцам, для этих целей есть страны Прибалтики, Польша, Болгария и целый ряд других государств".

НАТО за последний год накрутило в Восточной Европе, а конкретно в Прибалтике, тысячи так называемых "сил передового присутствия".

Там находятся военные из:

  • Чехии,
  • Северной Македонии,
  • Черногории,
  • Польши,
  • Словакии,
  • Словении,
  • Испании,
  • Канады.

Также имеет место многонациональный батальон в Польше, готовый встать под ружьё, как и остальные силы, дислоцированные в ЕС.

Число подобных батальонов НАТО в Восточной Европе составляет 9641 человек.

Не то, чтобы очень впечатляюще, но, согласно данным Global Firepower, по состоянию на 2023 год:

  1. в резерве НАТО находятся 2,6 млн человек; у НАТО вместе с Украиной под ружьём находятся 3,9 млн человек;
  2. Россия может противопоставить этому армию в 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

При этом нужно понимать, что оценка боеготовности армии состоит также из качества подготовки подразделений и состояния материально-технической части.

Широко разрекламированные европейские танки пока и близко не подошли к уровню российских — это единственное, что отчётливо показало украинское наступление лета 2023 года.

Ещё момент — по количеству САУ Россия превосходит НАТО в 1,15 раза, по буксируемой артиллерии — в 1,3 раза (кстати, эти данные подтверждаются западными аналитиками, мнение которых мы приводили выше), по РЗСО — в 2,6 раза. А ещё НАТО не имеет опыта боестолкновений с равным себе соперником и вряд ли захочет его получить.

Вся эта информационная вакханалия направлена на то, чтобы выбивать всё новые и новые миллиарды долларов на помощь Украине.

Далее по коррупционным схемам с откатами деньги возвращаются оружейным гигантам, и вся эта активность пока помогает только поднимать экономику США и создавать сверхприбыли оружейного лобби.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато ядерное оружие владимир путин
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