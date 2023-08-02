Санкции против Северной Кореи вредят России

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Приведёт ли визит Сергея Шойгу в Пхеньян к военному сотрудничеству РФ и КНДР, как повредили России санкции 2017 года против КНДР и каким образом Москва может обойти резолюции ООН, запрещающие помогать Пхеньяну, Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Фото: Ютуб

— Александр Захарович, визит Шойгу в КНДР на празднование 70-летия победы в Корейской войне наводит на мысль о военном сотрудничестве. Ведь очевидно, что нам надо выводить Корею из-под санкций?

— Безусловно. Некоторые санкции 2017 года были явно излишними и наносили ущерб нашим интересам. В частности, резолюции, которые запретили северокорейским рабочим трудиться в других странах. Ведь северокорейские рабочие известны:

организованностью,

дисциплинированностью,

квалификацией.

Они вносили вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока, представляли собой альтернативу рабочей силе из других стран, в том числе из Китая. То, что мы наложили санкции на государство, с которым у нас в 2000 году был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, выглядело некрасиво в глазах других стран. Если Россия накладывает санкции на соседнее государство, с которым у неё договор о дружбе, то что им ждать? Может быть, это одна из причин того, что сейчас за нас в ООН голосует не так много стран, как во времена Советского Союза.

— Однако корейцы всё время за нас голосуют. Молодцы!

— Да, голосуют, несмотря на то, что были весьма разочарованы, мягко говоря, нашими голосованиями в Совете Безопасности. Потом мы пытались исправить ситуацию, предлагали часть санкций снять, особенно после того, как КНДР приостановила испытания ядерного оружия. Но американцы не соглашаются на это. Они рассчитывают с помощью экономического давления поставить северокорейцев на колени.

— Односторонне мы не можем выйти из этих санкций? Нам надо смелее действовать. Если мы всё равно страна-"изгой" для Запада, то чего нам бояться?

— Мы, как постоянный член Совбеза ООН, депозитарий договора о нераспространении ядерного оружия, можем оказаться в сложной ситуации, когда КНДР проведёт ядерные испытания, а все другие страны потребуют это осудить. Как быть нам и Китаю — это большой вопрос.

То же самое касается санкций. Мы же голосовали за них, к сожалению. Исходили из иллюзий (которые были и у Китая), что когда-нибудь станем равноправными партнёрами США и вместе с ними будем править миром.

Хотя в 2004 году я писал в нашей правительственной "Российской газете", что те, кто надеется на равноправное партнёрство с США, глубоко заблуждаются, у американцев нет партнёров, есть только вассалы. А те, кто им не подчиняется, не помогает, будут игнорироваться или устраняться.

— Можно искать лазейки. Помогать Корее через непризнанные государства — Абхазию и прочие, не афишируя помощь.

— Китай находит такие варианты. В прошлом году оборот был 1,5 млрд. Но у них большая граница — 1400 километров, большая приграничная торговля через мелкие фирмы. Также есть огромное поле для торговли товарами, которые не попадают под санкции. Есть каналы гуманитарной помощи. Мы КНДР оказывали гуманитарную помощь, в частности зерном, как на двухсторонней основе, так и по линии всемирной продовольственной программы.

Военно-техническое сотрудничество запрещено резолюциями Совбеза. Но здесь тоже есть возможности. В каждой (!) резолюции Совета Безопасности говорится, что принимаемые меры не должны вести к ухудшению положения рядового населения. Доклады международных, неправительственных организаций свидетельствуют, что американские санкции блокируют практически всю внешнюю торговлю и приводят к ухудшению жизни населения в Северной Корее. Но американцы на эту часть резолюции не обращают внимания. Нам надо активнее обратить внимание на то, что резолюции должны выполняться во всей совокупности. А если американцы хотят выполнять только ту часть резолюций, которая их устраивает, то мы оставляем за собой право предпринять соответствующие меры.