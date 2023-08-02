Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Санкции против Северной Кореи вредят России

4:55
Мир » Азия » Дальний Восток

Приведёт ли визит Сергея Шойгу в Пхеньян к военному сотрудничеству РФ и КНДР, как повредили России санкции 2017 года против КНДР и каким образом Москва может обойти резолюции ООН, запрещающие помогать Пхеньяну, Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Санкции против Северной Кореи вредят России
Фото: Ютуб

— Александр Захарович, визит Шойгу в КНДР на празднование 70-летия победы в Корейской войне наводит на мысль о военном сотрудничестве. Ведь очевидно, что нам надо выводить Корею из-под санкций?

— Безусловно. Некоторые санкции 2017 года были явно излишними и наносили ущерб нашим интересам. В частности, резолюции, которые запретили северокорейским рабочим трудиться в других странах. Ведь северокорейские рабочие известны:

  • организованностью,
  • дисциплинированностью,
  • квалификацией.

Они вносили вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока, представляли собой альтернативу рабочей силе из других стран, в том числе из Китая. То, что мы наложили санкции на государство, с которым у нас в 2000 году был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, выглядело некрасиво в глазах других стран. Если Россия накладывает санкции на соседнее государство, с которым у неё договор о дружбе, то что им ждать? Может быть, это одна из причин того, что сейчас за нас в ООН голосует не так много стран, как во времена Советского Союза.

— Однако корейцы всё время за нас голосуют. Молодцы!

— Да, голосуют, несмотря на то, что были весьма разочарованы, мягко говоря, нашими голосованиями в Совете Безопасности. Потом мы пытались исправить ситуацию, предлагали часть санкций снять, особенно после того, как КНДР приостановила испытания ядерного оружия. Но американцы не соглашаются на это. Они рассчитывают с помощью экономического давления поставить северокорейцев на колени.

— Односторонне мы не можем выйти из этих санкций? Нам надо смелее действовать. Если мы всё равно страна-"изгой" для Запада, то чего нам бояться?

— Мы, как постоянный член Совбеза ООН, депозитарий договора о нераспространении ядерного оружия, можем оказаться в сложной ситуации, когда КНДР проведёт ядерные испытания, а все другие страны потребуют это осудить. Как быть нам и Китаю — это большой вопрос.

То же самое касается санкций. Мы же голосовали за них, к сожалению. Исходили из иллюзий (которые были и у Китая), что когда-нибудь станем равноправными партнёрами США и вместе с ними будем править миром.

Хотя в 2004 году я писал в нашей правительственной "Российской газете", что те, кто надеется на равноправное партнёрство с США, глубоко заблуждаются, у американцев нет партнёров, есть только вассалы. А те, кто им не подчиняется, не помогает, будут игнорироваться или устраняться.

— Можно искать лазейки. Помогать Корее через непризнанные государства — Абхазию и прочие, не афишируя помощь.

— Китай находит такие варианты. В прошлом году оборот был 1,5 млрд. Но у них большая граница — 1400 километров, большая приграничная торговля через мелкие фирмы. Также есть огромное поле для торговли товарами, которые не попадают под санкции. Есть каналы гуманитарной помощи. Мы КНДР оказывали гуманитарную помощь, в частности зерном, как на двухсторонней основе, так и по линии всемирной продовольственной программы.

Военно-техническое сотрудничество запрещено резолюциями Совбеза. Но здесь тоже есть возможности. В каждой (!) резолюции Совета Безопасности говорится, что принимаемые меры не должны вести к ухудшению положения рядового населения. Доклады международных, неправительственных организаций свидетельствуют, что американские санкции блокируют практически всю внешнюю торговлю и приводят к ухудшению жизни населения в Северной Корее. Но американцы на эту часть резолюции не обращают внимания. Нам надо активнее обратить внимание на то, что резолюции должны выполняться во всей совокупности. А если американцы хотят выполнять только ту часть резолюций, которая их устраивает, то мы оставляем за собой право предпринять соответствующие меры.

Ким Чен Ын сказал о России: "Мы с вами в одном окопе". Это важные, дорогие слова. Не всякий политик в наше время может так сказать. В Москве это высказывание оценили.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы кндр сергей шойгу северная корея александр жебин
Новости
Терапевт посоветовал отказаться от пива и газировки в жару
Одна из систем отказала у вылетевшего из Минеральных Вод самолёта
Садальский рассказал, почему народная артистка Воронец отказалась петь с Галкиным*
Эксперт: смерч может стать обычным явлением в Белгородской области
На Айзу с сыном напал вооружённый мужчина в Таиланде: "Направил на меня ружье, было страшно"
Трейлер второго сезона "Локи" собрал 80 млн просмотров
CNBC: союзники из последних сил терпят недовольство и всё новые требования Киева
Опубликован список медицинских услуг, которые станут платными после 1 сентября
Садовод из Тюменской области вырастил гигантский помидор
Адвокат Александр Добровинский посоветовал Киркорову проигнорировать слова Панина
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Запад предвкушает смерть Зеленского Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Россия не будет атаковать суда в устье Дуная
С 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными
В МИД РФ предложат британцам работать на российскую разведку
Пушилин: завершение спецоперации может быть только победным для России
Глава МИД Молдавии Попеску объяснил высылку российских дипломатов из страны
Терапевт Андреева посоветовала три лучших обеда для контроля артериального давления
82-летнюю пенсионерку, пережившую ВОВ, задержали при попытке поджечь военкомат
Гендиректор "Яндекса" оштрафован на 200 тыс. рублей
"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами
Соседка челябинского маньяка заявила, что его дом давно вызывал подозрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников