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Олег Артюков

Торопиться не надо: Индия и Бразилия усомнились в необходимости расширения БРИКС?

2:49
Мир

Индия и Бразилия выступили против поспешного приёма в БРИКС новых государств. Сообщает об этом американское агентство Bloomberg, так что не стоит воспринимать данное утверждение за аксиому.

Торопиться не надо: Индия и Бразилия усомнились в необходимости расширения БРИКС?
Фото: syl.ru

БРИКС, напомним, был создан в 2006 году как объединение четырёх государств — России, Индии, Бразилии и Китая. В 2011 году в организацию была принята Южно-Африканская республика. С того времени в состав объединения, которое в первую очередь уделяет внимание экономическим аспектам сотрудничества между входящими в него государствами, не было принято новых стран.

А сейчас из желающих вступить в БРИКС выстроилась целая очередь. Желание присоединиться так или иначе выразили 19 государств, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия.

Понятно, что на Западе процесс расширения БРИКС большого энтузиазма не вызывает. Там полагают, что это может стать вызовом для международных институтов, возглавляемых США и их союзниками. Ну или в которых они играют большую роль.

Так что к информации Bloomberg стоит относиться осторожно. Хотя и отвергать с порога тоже не стоит, поскольку понятно, что у каждой из стран, входящих в БРИКС, есть своё мнение относительно перспектив расширения объединения и его темпов.

Принято считать, что Китай выступает за быстрое расширение объединения. По данным Bloomberg, Бразилия хочет избежать расширения отчасти из-за опасений, что объединение может стать противовесом США и Евросоюзу. А Индия хочет, чтобы были строгие правила по поводу того, когда и как другие страны могут "приблизиться" к БРИКС без формального расширения группы.

В России ранее отмечали, что всё больше стран проявляют интерес к участию в БРИКС, это тема для обсуждения государств-участников объединения, и таковое обсуждение состоится.

В ЮАР позиция примерно схожая — там заявляют, что все государства объединения не против его расширения, но нужно определить, как это сделать и вопрос должен решаться всеми странами БРИКС коллегиально.

В общем-то, и ранее подчёркивалось, что процесс приёма в состав объединения новых государств не будет выглядеть так, что принимать туда начнут всех желающих по первой же их просьбе на этот счёт.

Но очевидно и то, что число участников объединения будет постепенно расти. И по этому поводу нет неразрешимых противоречий между нынешними участниками объединения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы юар брикс китай индия
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