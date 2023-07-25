Испания страдает и умирает в отсутствии сильного руководителя

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Парламентские выборы в Испании показали, что страна страдает в отсутствии твёрдого и сильного руководства, которое бы не стеснялось отказывать США в их желаниях. Это опасный симптом, сотрясающий сегодня не слаборазвитые страны, а европейские державы.

Фото: okdiario.com

Испания провела выборы, но не определилась с правительством

23 июля в Испании — четвёртой европейской экономике — прошли парламентские выборы. Согласно последним данным, правая консервативная Народная партия (НП) получила в парламенте 136 мест из 350, а её единственный потенциальный союзник по коалиции — партия Vox — получила 33 места. Для достижения абсолютного большинства и получения права сформировать правительство им надо набрать 176 мандатов, что недостижимо (169).

Прежняя правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьера Педро Санчеса получила 122 мандата (второе место), а её союзник — левая партия Sumar — 31 мандат. Вместе они берут 153 места, и для коалиции абсолютного большинства им надо убедить присоединиться региональные баскские и каталонские партии.

Все эти партии (получившие по 7-9 мест в парламенте) требуют:

автономии или полной независимости от Мадрида,

освобождения политзаключённых,

остановки нелегальной миграции,

отмены однополых браков и других ЛГБТ-прав.

Поэтому либералу Санчесу будет очень трудно с регионалами найти общий язык, особенно с каталонским политиком Карлесом Пучдемоном, который недавно предложил Еврокомиссии штрафовать Испанию за покупку российского СПГ.

Если же Санчес с этими партиями не договорится, то Испания снова проведёт выборы в ближайшие месяцы.

Таким образом сегодняшняя Испания является поляризованной страной с сепаратистскими тенденциями и неустойчивыми партийными структурами. Гремевшие в СМИ и входившие в парламент партии "Подемос" и "Граждане" исчезли с политической арены. Избиратели вернулись к старой классической схеме выбора: народники — социалисты, — вероятно, опасаясь перемен и вспоминая, как было хорошо прежде.

Как прежде уже не будет, потому что Испания слушается США

Но как прежде уже не будет, потому что многие страны Европы потеряли субъектность в пользу США, у которых один тренд — задавить РФ, отказавшись от покупки её энергоресурсов и оказывая помощь Украине.

Испания, как и все страны ЕС, о поддержке этого курса открыто заявляет, но зависимость от недорогого российского сырья если и преодолима, то с большими издержками в виде инфляции и рецессии.

Санчес, к тому же, пошёл на такую глупость, как разрыв отношений с Алжиром — вторым поставщиком СПГ в Испанию год назад — тоже по указке Вашингтона. Мадрид признал претензии Марокко на Западную Сахару, потому что это признали США, а Алжир борется за независимость региона.

В результате Россия в 2023 году вошла в тройку крупнейших поставщиков природного газа в Испанию. Последние данные показывают, что сейчас объёмы утроились — с 6000 ГВтч в месяц до 10 000 ГВтч. И это потому, что российский газ дешевле и его можно экспортировать в северную Европу, что и делается.

Испания лояльна к россиянам, что поддерживает экономику

Так что Санчес не такой уж "друг Украины", каким себя называет. Также украинцы недоумевают, почему в 2022 году Испания стала лидером по выдаче шенгенских виз россиянам и представила вид на жительство для 12 611 россиян, это второе место в Европе после Германии.

Испания также остаётся наиболее популярным местом отдыха для российских туристов в Европе, хотя прямых рейсов туда нет.

Эта политика также пошла на пользу экономике страны. Санчесу бы следовать в этом направлении сотрудничества с РФ и быть понастойчивее и понахальнее, как это делает Виктор Орбан, но смелости и твёрдости у него нет.

Европа несётся в пропасть, загнанная Америкой

Поэтому в Испании непростая экономическая ситуация с инфляцией в 6,2%. Эскалация цен привела к снижению покупательной способности, вынудив миллионы домохозяйств затянуть пояса, чтобы свести концы с концами, и заставила правительство активировать такие меры, как сокращение потребления энергии и общественного транспорта. Население страны ожидает, что ситуация ухудшится.

Неопределённость во власти означает неопределённость и в экономике. Испанцам, как и другим в Европе, надо быть более самостоятельными, потому что в интересах США не только их руками уничтожить РФ, но и убрать евро из резервной валюты, подчинив экономически.

А между тем, складывается уникальная ситуация по вопросу Украины: Европа опережает США по новым идеям о том, как попытаться нанести России как можно больший ущерб секторальными санкциями, которые намного жёстче, чем санкции США.

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