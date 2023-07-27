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Любовь Степушова

Эксперт: США до сих пор платят талибам* миллионы долларов

3:59
Мир » Азия » Центразия

За что Штаты регулярно платят талибам* десятки миллионов долларов наличными, как Запад сопротивляется приходу в Афганистан России и Китая, почему Москве не нужно военное сотрудничество с Кабулом и какова цель России в Афганистане, рассказал специалист по афганскому кризису, военно-политический аналитик Василий Кравцов.

Эксперт: США до сих пор платят талибам* миллионы долларов
Фото: lenta.ru

— Василий Борисович, недавно талибы* высказали желание присоединиться к ШОС. Будет ли Запад конкурировать с ШОС за влияние в Афганистане?

— Будет. Западу мешает и ШОС, и ОДКБ. Любые центры силы Западу не нужны. Западу нужна мировая гегемония. Наша коллективная задача, включая всех участников ШОС, ОДКБ, БРИКС, сломать эту мировую гегемонию. И мы её сломаем.

— Китайцы сейчас активно действуют в Афганистане: делают инвестиции, провели железную дорогу. Россия сохранила своё влияние или Китай её замещает?

— Россия в настоящее время не должна стремиться в Афганистан или любой другой регион. У России есть своя головная боль, с которой она должна справиться, — спецоперация на Украине.

Если в годы холодной войны Советский Союз имел границу с Афганистаном 2500 километров, то сейчас Афганистан для России не соседнее государство. Надо пройти пять границ, чтобы до него добраться.

В этой ситуации нецелесообразно делать крупные инвестиции в Афганистан, за исключением лития, который наш "Росатом" договорился добывать в Боливии. Какая Боливия, если у нас есть под боком?

А вот Китаю Афганистан крайне нужен своими ценнейшими минеральными ресурсами. Но пока ни один проект не реализован. Запад оказывает массированное давление на Исламский Эмират Афганистан, чтобы сорвать любые проекты в Афганистане со стороны России и Китая. Если Российская Федерация определяет в качестве таковых реконструкцию объектов, который построил Советский Союз, и пока этим ограничивается, то Китаю надо начинать с нуля, поскольку крупных инфраструктурных проектов он в Афганистане не строил.

Американцы платят в наличных десятки миллионов долларов талибам* под одно и то же условие: мешать китайскому экономическому проникновению в Афганистан.

Думаю, разум возобладает и Китай всё-таки получит то, что хочет:

  • нефть,
  • газ,
  • железные руды,
  • драгметаллы,
  • крупнейшее (третье в мире) месторождение меди Айнак.

Но противодействие идёт сильнейшее. Это нужно, чтобы дискредитировать Шанхайскую организацию сотрудничества, показать миру, что эта организация не может даже мелкие по мировым масштабам вопросы решать в Афганистане, добывать полезные ископаемые. Соответственно, ШОС должна более принципиально защищать свои интересы.

— Интересно ли нам военное сотрудничество с Афганистаном? Он находится в центре Азии. Можно создать там военную базу.

— Неинтересно. Мы не Америка, нам не нужно 800 баз за рубежом. У нас прекрасные отношения со странами Индийского полуострова:

  • Индией,
  • Пакистаном,
  • Китаем,
  • Ираном.

У нас нет военно-политического интереса в Афганистане.

Позиция России всегда стояла на трёх постулатах:

  1. территориальная целостность,
  2. суверенитет
  3. и безопасность в Афганистане.

Если это будет достигнуто, это вполне удовлетворит Российскую Федерацию.

Мы будем сотрудничать экономически, нам надо хотя бы восстановить 140 объектов, которые построил в Афганистане Советский Союз.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша китай афганистан
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