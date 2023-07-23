"Понурый вид, сутулый": психолог нашла патологию в поведении Джо Байдена

Самочувствие 80-летнего президента США Джо Байдена волнует сегодня многих. На то есть причина — неоднозначное регулярно повторяющееся "странное" поведение политика. Возможно ли сделать выводы о здоровье и умственных способностях Байдена, только наблюдая за его поведением?

Фото: almode.ru

Психолог нашла патологию в поведении Джо Байдена

Под умственными способностями обычно подразумевают когнитивные функции:

память,

внимание,

речь,

целенаправленность деятельности,

ориентация в пространстве и времени,

мышление.

Начнем с памяти, внимания и мышления. Сделать грамотные выводы об их расстройстве без проведения необходимых тестов невозможно.

Речь. Она у Джо Байдена связанная и логичная. Но мы помним про спичрайтеров, наверняка они у него есть.

А вот что касается целенаправленности деятельности (праксис) и узнавания, ориентации в пространстве и времени (гнозис), здесь мы наблюдаем изменения.

"Наблюдается частая растерянность президента, когда ему не удается обнаружить людей в пространстве и пожать им руку. Поскольку память участвует в операциях гнозиса и праксиса, то в данном случае косвенно можно судить и о проблемах с памятью у президента США. С возрастом происходит постепенное снижение умственных показателей. Этот процесс вызван изменениями нейронных связей в головном мозге. И этот процесс начинается уже после 40 лет. С какой скоростью будет происходить ухудшение памяти, зависит от состояния здоровья, образа жизни, интеллектуальной нагрузки, уровня стресса", — отмечает психолог, гештальт-терапевт Алёна Горбун.

После 70 лет, по разным данным, память снижается почти вдвое. В этом возрасте больше всего страдает визуальная память, что отражается в сложности ориентировки в незнакомой местности и запоминании людей. И эти изменения происходят со всеми.