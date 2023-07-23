Самочувствие 80-летнего президента США Джо Байдена волнует сегодня многих. На то есть причина — неоднозначное регулярно повторяющееся "странное" поведение политика. Возможно ли сделать выводы о здоровье и умственных способностях Байдена, только наблюдая за его поведением?
Под умственными способностями обычно подразумевают когнитивные функции:
Начнем с памяти, внимания и мышления. Сделать грамотные выводы об их расстройстве без проведения необходимых тестов невозможно.
Речь. Она у Джо Байдена связанная и логичная. Но мы помним про спичрайтеров, наверняка они у него есть.
А вот что касается целенаправленности деятельности (праксис) и узнавания, ориентации в пространстве и времени (гнозис), здесь мы наблюдаем изменения.
"Наблюдается частая растерянность президента, когда ему не удается обнаружить людей в пространстве и пожать им руку. Поскольку память участвует в операциях гнозиса и праксиса, то в данном случае косвенно можно судить и о проблемах с памятью у президента США.
С возрастом происходит постепенное снижение умственных показателей. Этот процесс вызван изменениями нейронных связей в головном мозге. И этот процесс начинается уже после 40 лет. С какой скоростью будет происходить ухудшение памяти, зависит от состояния здоровья, образа жизни, интеллектуальной нагрузки, уровня стресса", — отмечает психолог, гештальт-терапевт Алёна Горбун.
После 70 лет, по разным данным, память снижается почти вдвое. В этом возрасте больше всего страдает визуальная память, что отражается в сложности ориентировки в незнакомой местности и запоминании людей. И эти изменения происходят со всеми.
"Я думаю, истинное беспокойство американцев заключается в том, что они не чувствуют в своем нынешнем президенте лидера. Ведь всего 7% информации мы получаем через речь, остальное — это невербальные признаки (жесты, походка, осанка, мимика).
Да, Джо Байден опытный спикер, об этом говорят его живые жесты во время выступлений. Но сбитые шаги (возможно, из-за проблем с суставами), неплавные движения, понурый сутулый вид в моменты потери ориентации в пространстве — все это сильно влияет на энергию, которую считывают люди, глядя на него. Это не энергия человека, за которым хочется идти", — резюмирует психолог.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.