США направили два военных корабля в ближневосточные воды. Что планируют в Вашингтоне?

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21 июля в Пентагоне заявили, что власти США направят два десантных корабля в Ормузский пролив — акваторию на Ближнем Востоке, к которой прилегают Иран, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман.

Фото: Public.Navy. mil

Своё решение в Вашингтоне объяснили таким образом, что Иран, по их мнению, ставит под угрозу свободную торговлю в этих водах. Pravda.Ru изучила контекст этого события и с экспертами разбиралась, почему на самом деле США приняли такое решение и каким образом на это могут отреагировать в Тегеране.

По информации, предоставленной Пентагоном, речь идёт о военных кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, которые усилят присутствие Соединённых Штатов в проливе. Ранее сообщалось об американских истребителях и ракетном эсминце, направленных в кризисный регион.

Представители Центрального командования Вооружённых сил США обвинили Иран в захвате и попытках захвата торговых судов в зоне ответственности американской армии. Именно этим тезисом американские чиновники обосновали решение ввести корабли в Ормузский проезд.

"Мы будем продолжать работать с единомышленниками и партнёрами, которые привержены свободному движению торговли", — сказано в официальном релизе Пентагона.

Ормузский пролив: краткая справка

Ормузский пролив соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и Оману. Длина пролива — около 167 километров, ширина варьируется от 96 до 39 километров.

Считается, что пролив — это одно из самых стратегически важных мест в мире. Одна треть сжиженного природного газа в мире и почти четверть общего мирового потребления нефти проходят через пролив, что делает его очень важным стратегическим местом для международной торговли энергоресурсами.

Так, пролив является местом пристального внимания всего мира и, в частности, США. Одним из первых инцидентов, связанных со столкновением американских интересов с государствами региона, стала ситуация 6 января 2008 года, когда пять патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились менее чем на 200 метров к трём судам ВМС США, которые, по словам американского командования, находились в тот момент в международных водах. США обвинили КСИР в открытии огня, в КСИР обвинения отрицали.

Не менее важной стала ситуация в 2011–2012 годах, когда Иран угрожал заблокировать пролив в качестве реакции на новые санкции Вашингтона. США угрожали Ирану силовыми мерами в случае перекрытия канала и называли возможное решение "красной линией". Иран ещё не раз в течение следующих лет использовал Ормузский пролив в качестве аргумента в конфронтации с Вашингтоном.

"Иран не любит шутки"

О том, как может отреагировать Иран, Pravda.Ru рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец. Специалист выразил уверенность в том, что Иран сможет дать "жёсткий" ответ на действия США в случае провокаций.

"Он [Иран] не любит шутки. Вы знаете, что уже несколько раз там и обстреливали, и брали в плен, будем так говорить. Иран будет надёжно и жёстко реагировать на это. А это говорит о чём? Это говорит о том, что в этом регионе тоже может вспыхнуть очаг войны. Сейчас и американцам стратегически важно "вырубить" Иран как военную силу, как военно-морскую силу, потому что Иран — сторонник России и им надо его ослабить. Я не исключаю, что там не только до войны на море дойдёт, возможно, американцы будут бить по военно-промышленному комплексу Ирана, а он всё больше начинает связываться с нами [Россией]", — рассказал специалист.

С ним согласился и опрошенный Pravda.Ru военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

"Иран усилил свою противовоздушную оборону, беспилотную авиацию, развивает противовоздушную оборону, с нами сотрудничает в военной сфере. То есть Иран, в общем-то, достаточно жёстко пытается действовать, при этом усиливает своё присутствие в странах Ближнего Востока, где есть шииты, то есть это Сирия, Ирак и ряд других стран, собственно говоря, и Ливан, в том числе, "Хезболла". И это, в общем, делает Иран в какой-то степени даже региональной державой. Пытаясь сдержать присутствие, учитывая, что Иран уже давно настроен антиамерикански, Вашингтон делает всё, чтобы сдержать присутствие Ирана", — считает Кнутов.

Как с этим связана Украина?

"Иран нас поддерживает в нашей специальной операции, делится с нами оружием. Вы понимаете, что бесконечно Украина не будет получать горючее — нефть. Россия недавно "вырубила" одно из крупных хранилищ в Николаевской области, куда закачивалась румынская нефть. И мы будем "перерубать" эти нефтеносы, или горюче-смазочные артерии, потому что откуда Украина берёт нефть? Вот сейчас, судя по всему, американцы решили сменить тактику, и вот ту нефть, которую они выкачивают через Ормузский залив, они решили уже дальше смотреть, потому что такая "халява", которая сейчас для Зеленского по части горючего, не будет же бесконечна", — напомнил Баранец.

Именно это, по словам собеседника Pravda.Ru, и является нитью, связывающей Ормузский пролив и конфликт на Украине.