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Олег Артюков

Молдавский врач предложил расстрелять русскую пациентку

2:53
Мир

Врач Республиканской клинической больницы в Кишинёве Эдуард Чернолев заявил одной из пациенток, что он не оперирует русских. И добавил, что готов расстрелять собеседницу за то, что она говорит с ним на русском языке.

Молдавский врач предложил расстрелять русскую пациентку
Фото: 100med.ru

"Вы русская? Я русских не оперирую. Мне хочется вытащить Калашников и расстрелять вас (русскоязычных), потому что вы для меня враг сразу", — говорит врач. В пятницу видео с заявлением врача было опубликовано в молдавской прессе и телеграм-каналах.

По данным прессы, пациентку Чернолев лечить отказался. Он предложил женщине поехать на Украину и сказать там, что она русская. При этом врач счёл нужным отметить, что сам он румын. Его собеседница ответила, что она родилась в Молдавии.

Руководство больницы за поступок врача извинилось. В заявлении по этому поводу было сказано, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев. А поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение.

Подчёркивается позиция РКБ, которая заключается в том, что "все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности".

Руководство больницы заверило, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения, сообщает РИА "Новости".

Сам же врач сообщил, что ролик с его заявлением был фальсифицирован.

"Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять её предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы всё выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", — сказал врач изданию.

Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъёмку.

"Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", — сказал врач.

Чернолев сообщил также, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы. То есть это он ещё и "пострадавшая" сторона теперь.

Трудно сказать, возможно, что есть новейшие методики подготовки пациентов к операциям, в рамках которой врачи могут предложить расстрелять человека или отказаться его лечить на том основании, что он говорит на русском языке. Это, конечно, если воспринимать оправдания врача всерьёз.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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