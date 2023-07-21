Молдавский врач предложил расстрелять русскую пациентку

2:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Врач Республиканской клинической больницы в Кишинёве Эдуард Чернолев заявил одной из пациенток, что он не оперирует русских. И добавил, что готов расстрелять собеседницу за то, что она говорит с ним на русском языке.

Фото: 100med.ru

"Вы русская? Я русских не оперирую. Мне хочется вытащить Калашников и расстрелять вас (русскоязычных), потому что вы для меня враг сразу", — говорит врач. В пятницу видео с заявлением врача было опубликовано в молдавской прессе и телеграм-каналах.

По данным прессы, пациентку Чернолев лечить отказался. Он предложил женщине поехать на Украину и сказать там, что она русская. При этом врач счёл нужным отметить, что сам он румын. Его собеседница ответила, что она родилась в Молдавии.

Руководство больницы за поступок врача извинилось. В заявлении по этому поводу было сказано, что будут приняты необходимые меры для предотвращения таких случаев. А поведение врача не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение.

Подчёркивается позиция РКБ, которая заключается в том, что "все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности".

Руководство больницы заверило, что данный случай будет проанализирован в рамках комиссии по этике учреждения, сообщает РИА "Новости".

Сам же врач сообщил, что ролик с его заявлением был фальсифицирован.

"Разговор с пациенткой был в шутливом тоне, чтобы снять её предоперационный стресс. Ролик был смонтирован, чтобы всё выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить", — сказал врач изданию.

Чернолев также отметил, что утром виделся с пациенткой. По его словам, женщина не знала, что кто-то ведет видеосъёмку.

"Я сегодня видел пациентку, разговаривал с ней, и она даже попросила меня сделать с ней селфи. Она не знала, что соседка по палате сделала что-то подобное. Это некрасивый поступок. Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения", — сказал врач.

Чернолев сообщил также, что с утра на его телефон и в личные сообщения в соцсетях начали поступать угрозы расправы. То есть это он ещё и "пострадавшая" сторона теперь.

Трудно сказать, возможно, что есть новейшие методики подготовки пациентов к операциям, в рамках которой врачи могут предложить расстрелять человека или отказаться его лечить на том основании, что он говорит на русском языке. Это, конечно, если воспринимать оправдания врача всерьёз.