Эксперт: о чём на саммите умолчал Байден

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На саммите НАТО Байден заявил, что Запад поддерживает территориальную целостность Украины. О какой важной детали он при этом умолчал, какую ошибку совершили Ющенко и Янукович в отношении Крыма, как можно было оставить Крым в составе Украины, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доктор политических наук, профессор РАНХиГС Александр Михайленко.

Фото: Fotodom. ru

— Александр Николаевич, саммит НАТО в Вильнюсе стал одним из самых русофобских. Каковы его главные итоги?

— Я бы с нескольких точек зрения посмотрел на этот саммит. В частности, Байден сказал на саммите, что Запад поддерживает Украину, потому что решение проблемы должно основываться на принципе территориальной целостности. Вокруг территориальной целостности и того, что Россия — агрессор, очень много разговоров. А ведь в реальности ситуация другая.

Есть принцип территориальной целостности. Он заложен в основополагающих документах международного права, в том числе в уставе ООН. Но этот принцип неразрывно связан с другим основополагающим принципом — принципом самоопределения народов.

Эти принципы не могут существовать друг без друга. А вот про самоопределение тех же крымчан Байден ничего не сказал на саммите. А должен был бы, ведь это помогает разобраться, в чём причины конфликта и потери субъектности Украиной. Потому что если не соблюдается принцип самоопределения, то будут проблемы с принципом территориальной целостности.

Любой конфликт, который есть сейчас, связан с территориальной целостностью и самоопределением, — например, Сербия.

Просто некоторые политические силы хотят продавить свои старые решения, которые уже отживают своё, и у них это не получается.

Посмотрим на Крым. С 1991 года, когда Украина стала независимым государством, Крым финансировался по остаточному принципу. То есть Ющенко выбрали, он избирателей должен отблагодарить — деньги украинского бюджета идут на Запад. Янукович выиграл — он деньги отправляет на Восточную Украину, в Донбасс. А Крым всё время — по остаточному принципу. У крымчан с 1991 года была автономия. Их спрашивают: вы хотите жить на Украине или как-то по-другому? Естественно, они скажут: нет, мы в таком государстве не хотим жить, потому что здесь всё ветшает, денег не дают.

Если бы после 1991 года крымчане стали жить лучше, чем в Советском Союзе, в составе Украины, то вообще не возник бы вопрос о выходе Крыма из состава Украины.

Таким образом, когда Байден говорит на саммите НАТО об одном принципе, а второй не упоминает, то получается полуправда, выгодная только Западу. Но чтобы понять ситуацию, надо рассмотреть её в целостности. А целостность такова, что если:

не будут соблюдаться права людей,

не будет экономического развития,

то люди будут стремиться выйти отсюда и жить в другой формации. На саммите Западу против его воли приходится затрагивать эти вопросы. Но они затрагивают только с определённой стороны, которая выгодна им. А целостная картина — не в их интересах. Они искажают истину. Это происходит из-за инерции их мышления. Они всё ещё думают, что они у руля, что США — это гегемон, как они скажут, так все и должны делать. И то, что говорит Запад, — это якобы единственная правда.