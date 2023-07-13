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Любовь Степушова

США выдвигают НАТО на войну с Китаем. У Пекина не осталось выбора

5:03
Мир

Североатлантический альянс (НАТО) в Вильнюсе решил выдвигаться на войну с Китаем, что и будет определять позицию Пекина в поддержке РФ в прокси-войне с Западом на Украине.

США выдвигают НАТО на войну с Китаем. У Пекина не осталось выбора
Фото: Pravda.Ru

США затягивают союзников по НАТО в войну с Китаем

В Уставе НАТО записано, что эта организация Северной Атлантики. Альянс был образован в 1949 году для противостояния СССР. Но в последние годы США настояли на том, что альянсу необходимо выдвигаться на противостояние Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Европа не очень-то и хочет это делать из-за выгодных торговых и инвестиционных связей. Так, Франция блокировала открытие офиса НАТО в Японии. Но США содержат альянс и являются его главной военной силой, а тот кто платит, тот и заказывает музыку.

На саммит в Вильнюс были приглашены четыре лидера АТР — премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Все страны являются членами различных натовских программ и, вероятно, готовы влиться в НАТО, чтобы убивать свои народы в войне против Китая за Тайвань.

Что записано в итоговом коммюнике саммита НАТО по Китаю

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе записано, что "КНР использует различные политические, экономические и военные инструменты для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания".

По мнению участников саммита, КНР:

  • стремится контролировать ключевые мировые технологические и промышленные сектора, критически важную инфраструктуру, стратегические материалы и цепочки поставок;
  • использует свои экономические рычаги для создания стратегической зависимости и усиления своего влияния;
  • стремится подорвать основанный на правилах международный порядок в космосе, киберпространстве и на море;
  • расширяет и диверсифицирует свой ядерный арсенал, увеличивая количество боеголовок и увеличивая количество сложных систем доставки, чтобы создать ядерную триаду;
  • осуществляет кибератаки;
  • углубляет стратегическое партнёрство с Россией.

Китай скупает критическую инфраструктуру В Европе

Натовскую Европу будут затягивать в АТР под предлогом конкретных сиюминутных опасений. Якобы Китай:

  • контролируя уже около 10% процентов всех портовых мощностей Европы,
  • активно строя автомобильные и железные дороги в Восточной Европе,
  • продавая туда своё телекоммуникационное оборудование, может в критический момент создать серьёзные проблемы НАТО.

Момент не называется, но ясно, что речь идёт о войне в Европе. Также накручивается угроза, что китайские ракеты большой дальности, авианосцы и атомные подводные лодки уже имеют "глобальную досягаемость". А больше всего якобы угрожает странам НАТО то, что этот потенциал будет задействован совместно с возможностями ВС РФ. Что же, не исключаем — такова обстановка на планете.

НАТО обещает в резолюции "ответственно работать вместе, как союзники, для решения системных проблем, создаваемых КНР, отстаивая общие ценности и международный порядок, основанный на правилах".

НАТО не оставляет Китаю выбора

Представительство Китая в Европейском Союзе заявило, что содержание коммюнике, "игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует Китай".

"Мы видели, что НАТО сделало с Европой, и НАТО не должно стремиться сеять здесь хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе или где-либо ещё в мире", — сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге для прессы.

Китаю крайне выгодно, чтобы РФ одержала победу в европейском регионе, чтобы НАТО (читай США) не пришло в АТР. Поэтому Китай поддерживает и будет поддерживать РФ для усиления её военного потенциала, вплоть до оказания прямой военной помощи. Что конечно, не будет афишироваться.

В США это уже понимают. Так, член Республиканской партии конгрессмен Мэтт Гетц, считает, что НАТО было бы лучше принять в альянс Россию, а не Украину.

"Почему вы выбрали Украину? Почему бы не расширить НАТО на Россию и не привлечь её в антикитайский альянс?", — сказал республиканец Newsmax во вторник.

"Неужели мы действительно думаем, что больше боимся разбитых танков из России, чем того факта, что Китай строит секретную военную базу на острове Куба, в 90 милях от Соединенных Штатов?" — добавил он.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы китай вильнюс тайвань
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