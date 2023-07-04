Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит"

5:22
Мир » Бывший СССР » Украина

В патриотической части российского общества существует такая максима: мы должны непременно дойти до Львова, то есть Украина должна войти в состав России целиком, без остатка. Довольно сомнительная "хотелка”, учитывая текущие реалии. Но вот в нашем политическом пространстве нашёлся человек, который эту тему развил, поймав киевскую власть на двусмысленности.

Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит"
Фото: euroradio.fm

Всем известен лозунг киевского режима о необходимости возврата территории Украины к границам 1991 года. И, дескать, только на таких условиях можно обсуждать инициативы по мирному урегулированию. Но для людей, знающих историю, 1991 год — это год, когда Украина была ещё в составе СССР. Другими словам, в союзе с Россией и остальными советскими республиками.

Почему же Киев активно педалирует именно 1991 год как отправной момент своей территориальной целостности? Ведь есть риск быть неправильно понятым. Именно на этот момент обратил внимание Владимир Рогов, глава движения "Мы вместе с Россией", представитель администрации Запорожской области.

Вот что он сказал:

"Считаю, что это — отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы. Одиннадцать двенадцатых того года мы были в едином государстве, поэтому — да, в таких границах мы можем выйти на мирное урегулирование".

Про "отличную инициативу" он имеет в виду "бесконечную мантру" Зеленского о мире только в границах 1991 года. Конечно, в данной ситуации Рогов просто решил "потроллить" Зеленского, чьи слова можно легко обратить против него самого.

То, что Киев в своих политических построениях использует 1991 год, свидетельствует о том, что именно этот год является отправной точкой в начале Украинской государственности. 24 августа 1991 года был провозглашен Акт о государственной независимости.

А 1 декабря того же года был проведён всеукраинский референдум, на котором у жителей Украины спросили: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?” На что большая часть населения Украины ответила положительно.

Однако, как заявлял впоследствии Кравчук, первый президент Украины, речь на этом референдуме не шла о выходе из Союза:

"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией". То есть они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве".

Странные слова Кравчука — учитывая его лютую русофобию, в которой мы убедились после начала СВО.

Но вернёмся в наши дни. Двусмысленность слов Киева по поводу границ 1991 года замечали многие, в том числе ваш покорный слуга. Но вслух об этом почему-то не говорил никто. Может, потому что существует поговорка: "Умный промолчит, дурак не заметит"?

Хотя та же Мария Захарова вполне могла с ехидцей пройтись по этой исторической бестолковости киевского руководства. Почему бестолковости? Да всё из-за той же поговорки. Вернее, её той самой второй части, в которой дураки, то есть киевские политтехнологи, ничего не замечают. Но и мы этим словесным промахом противника не пользовались. А теперь, стало быть, решили воспользоваться?

Рогов обратил внимание, а ТАСС его слова растиражировал.

Что дальше? Вернее, что это нам даст. Дождёмся ответа типа: "Ой, ну молодцы, что заметили". Теперь Киев выберет другую точку отсчёта? 1992-й или 2013-й. Те граничные точки, когда Украина была точно в том размере, в каком хотят в Киеве.

Хотя не исключено, что, покопавшись в своей истории, киевские пропагандисты начнут претендовать, например, на территории Ростовской области: Таганрог, Новошахтинск, Шахты, — которые когда-то, после революции 1917 года, некоторое время были в составе Украины. Правда в этой логике они потеряют своё призрачное "право" на Крым. Но дуракам закон не писан.

Резюме

Пользы от заявления Рогова чуть больше чем ноль. Тонко, но бессмысленно. Лишь один информационный укол в сторону Киева, и этот укол нам ничем не помогает. Кроме чувства злорадства. Ну а от Киева ожидать внятной риторики тоже не приходится, пока там у власти находятся политтехнологи, причём не очень профессиональные. Хотя теперь к формулировкам своих тезисов они наверняка начнут относиться внимательнее.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы мария захарова владимир рогов
Новости
Harper's Magazine: США совершили "самую роковую ошибку" — мир на пороге ядерной войны
Аргентинский журналист Сальгадо: ВСУ оставляют на позициях наркотики и нацистские послания
"РГ": эндокринолог Янг объяснила, какая еда на самом деле губит поджелудочную
Daily Mail: отпуск британки превратился в кошмар из-за отравления солнцем
AT: Зеленский испугался лишиться поддержки Запада после слов врача Друзенко о кастрации русских пленных
Врач Волкова из РФ назвала симптом, который первым укажет на избыток сахара в крови
Эстонский политик заявил о подготовке НАТО удара по Петербургу: "В ближайшие два года"
72.RU: тюменка потратила четыре тысячи долларов на отдых в Египте
8 умнейших советов и хитростей для садоводства
УАЗ Патриот: Представлены новые модели ограниченной серии
Популярное
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь

Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.

Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Хирург-онколог Карасёв из РФ назвал первый признак рака
Онколог назвал первый признак рака кишечника
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
Кяро объяснил, почему никогда не будет работать с Михалковым
Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит" Андрей Николаев Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому Анжела Якубовская Киберсадовод: в России изобрели робота для ухода за садом Анастасия Жукова
Стали известны подробности удара по управлению СБУ в Сумах
Разочаровали Запад: в ФРГ осудили ВСУ за потерю бронетехники НАТО
Перед саммитом НАТО в Литве все издеваются над Байденом. Зачем это Америке?
Перед саммитом НАТО в Литве все издеваются над Байденом. Зачем это Америке?
Последние материалы
Daily Mail: отпуск британки превратился в кошмар из-за отравления солнцем
AT: Зеленский испугался лишиться поддержки Запада после слов врача Друзенко о кастрации русских пленных
Врач Волкова из РФ назвала симптом, который первым укажет на избыток сахара в крови
Эстонский политик заявил о подготовке НАТО удара по Петербургу: "В ближайшие два года"
72.RU: тюменка потратила четыре тысячи долларов на отдых в Египте
Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит"
Тратить меньше времени на прополку можно с помощью несложных правил
8 умнейших советов и хитростей для садоводства
УАЗ Патриот: Представлены новые модели ограниченной серии
Цены на новые автомобили в России резко вырастут из-за курса валют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников