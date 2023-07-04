Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит"

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В патриотической части российского общества существует такая максима: мы должны непременно дойти до Львова, то есть Украина должна войти в состав России целиком, без остатка. Довольно сомнительная "хотелка”, учитывая текущие реалии. Но вот в нашем политическом пространстве нашёлся человек, который эту тему развил, поймав киевскую власть на двусмысленности.

Фото: euroradio.fm

Всем известен лозунг киевского режима о необходимости возврата территории Украины к границам 1991 года. И, дескать, только на таких условиях можно обсуждать инициативы по мирному урегулированию. Но для людей, знающих историю, 1991 год — это год, когда Украина была ещё в составе СССР. Другими словам, в союзе с Россией и остальными советскими республиками.

Почему же Киев активно педалирует именно 1991 год как отправной момент своей территориальной целостности? Ведь есть риск быть неправильно понятым. Именно на этот момент обратил внимание Владимир Рогов, глава движения "Мы вместе с Россией", представитель администрации Запорожской области.

Вот что он сказал:

"Считаю, что это — отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы. Одиннадцать двенадцатых того года мы были в едином государстве, поэтому — да, в таких границах мы можем выйти на мирное урегулирование".

Про "отличную инициативу" он имеет в виду "бесконечную мантру" Зеленского о мире только в границах 1991 года. Конечно, в данной ситуации Рогов просто решил "потроллить" Зеленского, чьи слова можно легко обратить против него самого.

То, что Киев в своих политических построениях использует 1991 год, свидетельствует о том, что именно этот год является отправной точкой в начале Украинской государственности. 24 августа 1991 года был провозглашен Акт о государственной независимости.

А 1 декабря того же года был проведён всеукраинский референдум, на котором у жителей Украины спросили: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?” На что большая часть населения Украины ответила положительно.

Однако, как заявлял впоследствии Кравчук, первый президент Украины, речь на этом референдуме не шла о выходе из Союза:

"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией". То есть они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве".

Странные слова Кравчука — учитывая его лютую русофобию, в которой мы убедились после начала СВО.

Но вернёмся в наши дни. Двусмысленность слов Киева по поводу границ 1991 года замечали многие, в том числе ваш покорный слуга. Но вслух об этом почему-то не говорил никто. Может, потому что существует поговорка: "Умный промолчит, дурак не заметит"?

Хотя та же Мария Захарова вполне могла с ехидцей пройтись по этой исторической бестолковости киевского руководства. Почему бестолковости? Да всё из-за той же поговорки. Вернее, её той самой второй части, в которой дураки, то есть киевские политтехнологи, ничего не замечают. Но и мы этим словесным промахом противника не пользовались. А теперь, стало быть, решили воспользоваться?

Рогов обратил внимание, а ТАСС его слова растиражировал.

Что дальше? Вернее, что это нам даст. Дождёмся ответа типа: "Ой, ну молодцы, что заметили". Теперь Киев выберет другую точку отсчёта? 1992-й или 2013-й. Те граничные точки, когда Украина была точно в том размере, в каком хотят в Киеве.

Хотя не исключено, что, покопавшись в своей истории, киевские пропагандисты начнут претендовать, например, на территории Ростовской области: Таганрог, Новошахтинск, Шахты, — которые когда-то, после революции 1917 года, некоторое время были в составе Украины. Правда в этой логике они потеряют своё призрачное "право" на Крым. Но дуракам закон не писан.

Резюме