Бесценные православные святыни вывозятся на Запад

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СМИ сообщали, со ссылкой на пресс-службу руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, что власти Украины договорились с ЮНЕСКО вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры в музеи Европы "для их сохранности". Нарышкин считает, что западные "разорители гробниц" присвоили "бесценные святыни Русского мира". Он также подчеркнул, что после этого решимость России довести до конца спецоперацию на Украине стала только твёрже.

Фото: Ютуб

Зачем вывозить святыни

"Глобалистские элиты, известные своей страстью присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины", — писала пресс-служба Нарышкина.

Вывоз святых мощей для их сохранности — логичное продолжение истории "спецоперации" по тайному вывозу с Украины древнейших византийских икон при посредничестве ЮНЕСКО и швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов". В начале июня эти иконы были выставлены в Лувре в Париже. Но вернутся ли они на Украину, как и крымское "Золото скифов", — большой вопрос.

"Западные разорители гробниц забывают, что это для них похищенные реликвии — всего лишь дорогостоящие артефакты, а для Русского мира — это бесценные святыни, мы будем их возвращать и обязательно вернём", — уверены в СВР.

Откровенно говоря, весьма непонятна позиция украинских неонацистов по вывозу мощей православных святых в страны НАТО. Они не только никому там не нужны, но главное — их никому не продать. Христианство на Западе и США уже стало неким историческим миражом на фоне активно легализованных в последние десятилетия нетрадиционных сексуальных отношений.

"Голубыми" теперь быть модно, так что традиционные христианские постулаты можно только прочитать в житиях святых или послушать у католических священников, которых, как в той же Италии, все чаще обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним детям паствы.

Содом и Гоморра, как известно, — два известных библейских города, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей. А также за "нетрадиционное" распутство. В более поздней библейской традиции Содом и Гоморра — олицетворение высшей степени греховности. Страны НАТО хорошо укладываются в это утверждение.

Так что вывоз мощей, если это произойдёт, отнесем к банальному пиару или пропаганде нынешнего неонацистского режима Украины, поддерживаемого блоком НАТО. За кости святых сегодня вы ничего не получите. Это вам не времена Крестовых походов, когда за берцовую кость (ещё докажите, что она принадлежала святому) святого Бернара короли отваливали полцарства.

Плата натовским благодетелям

Другое дело, что, твердя на всех углах и подворотнях о русской агрессии, нынешняя украинская власть под сурдинку пытается в первую очередь расплатиться за миллиардные поставки оружия и наёмников с натовскими благодетелями в первую очередь предметами антикварного искусства. Иконы, панагии, броши, предметы обихода древнего православного духовенства. Подчас речь не идёт о драгоценном убранстве. Зато крест какого-нибудь киевского святого сегодня, как средневековый артефакт, стоит огромных денег.

А грабёж предметов искусства там, где война, всегда был лакомым куском США и НАТО. Те же предметы античного и древнего искусства из музеев Сирии, Египта, Ирака, Афганистана, стран Африки заняли "достойное" место музеях Лондона, Нью-Йорка и других городах, где ценится превыше не история и традиции обокраденных народов, а их аукционная стоимость. Сегодня Киев занял "достоянное" место в череде режимов, продающих свою историю.

Здесь стоит напомнить, что слово "украйна" появилось только где-то в XVI веке (хорошая тема для дискуссии) — так как это, по сути, была ничейная территория после монгольского "погрома" Руси, которую позже успешно "приватизировала" было тогда ещё русская Литва. А тут ещё подсуетились успешно и поляки, заключившие с литовцами Унию и загнавшие русских в бюджет католической церкви. Так что в своё время все были русскими. Но ни поляками, ни украинцами, ни литовцами. Вот такая история.

По последней информации, ЮНЕСКО якобы открестилась от "конфискации" мощей святых из Киево-Печерской лавры, а киевский Минкульт назвал их всего лишь "экспонатами". Меня как "русака" центральной России радует, что у нас есть свои мощи Александра Невского, Сергия Радонежского и многих других святых. И вся возня о переносе с Украины наших общих святынь есть только возня, прикрывающая разграбление украинского достояния.

Но я бы подчеркнул ещё раз, что это тема больше для пропагандистской шумихи. За оружие платят золотом и драгоценными окладами икон. Кости святых в НАТО никому не нужны.

Вспоминаю, что в Одессе был прекрасный музей "Западного и восточного искусства". Любопытно, если провести здесь сейчас инвентаризацию — всё ли на месте? За одного "Святого Луку" фламандца Халса можно получить хороший контейнер с "Джавелинами".