В Латвии горит техника НАТО. Работа партизан?

3:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

В Латвии за неделю сгорели две машины НАТО, что подогревает слухи о действиях партизанской группы.

Фото: Ekrānuzņēmums

Второй случай за неделю — горит техника НАТО

В Риге грузовик Scania с прицепом, перевозившим вездеход Bandvagn 206, попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-атташе командующего Национальными вооруженными силами (НБС) Сандра Брале.

По прибытии на место, пожарные службы установили, что тягач с прицепом лежит на боку, а гусеничная техника загорелась. Другие транспортные средства в аварии не участвовали. Также настораживает, что общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На распространённом видео пожар огромен. На месте работали 21 пожарный, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.

Это не первая такой случай. 13 июня, в Саласпилсе, загорелся военный бензовоз НАТО, который вёз топливо из Финляндии в Литву транзитом через Латвию. Очевидцы слышали два взрыва.

Военная полиция возбудила уголовное дело по факту. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров, отмечается, что бак был герметичен, топливо не текло.

В этой же связи можно вспомнить, как в феврале под Ригой сгорел завод Edge Autonomy, который делал дроны для ВСУ.

Русским в Латвии устроили геноцид

В Латвии более 37% населения считают русский язык родным. И также как на Украине, в Латвии нарушаются права русских на использование родного языка, обучение на нём и ведутся регулярные и жестокие репрессии против русских общественных деятелей и правозащитников при попустительстве Брюсселя.

В стране прославляется нацизм и нацистские пособники, сносятся памятники не только солдатам Советской армии, но и латышским партизанам. Так, недавно была разрушена латышская часть памятника в память о сотрудничестве партизанских отрядов в Великую Отечественную войну русского, белорусского и латышского народов. Он был построен в 1959 году на стыке границ России, Белоруссии и Латвии. На его плитах на трёх языках были выбиты обращения партизан к своим потомкам с просьбой беречь мир и дружбу между народами.

Но пока Рига придерживается натовской и нацистской идеологии — противоположной идеологии предков.

Партизаны в Латвии есть

Но есть люди, назовём их партизанами, которые с этим не смирились и борются. Например, 27 марта начальник муниципальной полиции городе Бауска Бронислав Островскис сообщил, что "злоумышленники" скинули с постамента памятник латышским легионерам СС.

Для латышских властей это дело рук "злоумышленников", а для русских — это храбрый и смелый поступок настоящих антифашистов. Эти люди находятся на правильной стороне истории, и им принадлежит будущее страны. После уничтожения военного потенциала ВСУ, США заставят воевать против РФ поляков и прибалтов, об этом уже прямо говорится.

Латыши и другие прибалтийские нации, как и поляки, по опросам, сражаться с Россией не собираются, генетическая память не позволяет: большинство тут же эмигрирует, а оставшиеся будут жить в составе других государств, как жили почти всю свою историю. Не исключено, что в составе РФ.

Читайте по теме: Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто

Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания

Латвия рискует попасть под каток денацификации