В Латвии за неделю сгорели две машины НАТО, что подогревает слухи о действиях партизанской группы.
В Риге грузовик Scania с прицепом, перевозившим вездеход Bandvagn 206, попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-атташе командующего Национальными вооруженными силами (НБС) Сандра Брале.
По прибытии на место, пожарные службы установили, что тягач с прицепом лежит на боку, а гусеничная техника загорелась. Другие транспортные средства в аварии не участвовали. Также настораживает, что общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На распространённом видео пожар огромен. На месте работали 21 пожарный, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.
Это не первая такой случай. 13 июня, в Саласпилсе, загорелся военный бензовоз НАТО, который вёз топливо из Финляндии в Литву транзитом через Латвию. Очевидцы слышали два взрыва.
Военная полиция возбудила уголовное дело по факту. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров, отмечается, что бак был герметичен, топливо не текло.
В этой же связи можно вспомнить, как в феврале под Ригой сгорел завод Edge Autonomy, который делал дроны для ВСУ.
В Латвии более 37% населения считают русский язык родным. И также как на Украине, в Латвии нарушаются права русских на использование родного языка, обучение на нём и ведутся регулярные и жестокие репрессии против русских общественных деятелей и правозащитников при попустительстве Брюсселя.
В стране прославляется нацизм и нацистские пособники, сносятся памятники не только солдатам Советской армии, но и латышским партизанам. Так, недавно была разрушена латышская часть памятника в память о сотрудничестве партизанских отрядов в Великую Отечественную войну русского, белорусского и латышского народов. Он был построен в 1959 году на стыке границ России, Белоруссии и Латвии. На его плитах на трёх языках были выбиты обращения партизан к своим потомкам с просьбой беречь мир и дружбу между народами.
Но пока Рига придерживается натовской и нацистской идеологии — противоположной идеологии предков.
Но есть люди, назовём их партизанами, которые с этим не смирились и борются. Например, 27 марта начальник муниципальной полиции городе Бауска Бронислав Островскис сообщил, что "злоумышленники" скинули с постамента памятник латышским легионерам СС.
Для латышских властей это дело рук "злоумышленников", а для русских — это храбрый и смелый поступок настоящих антифашистов. Эти люди находятся на правильной стороне истории, и им принадлежит будущее страны. После уничтожения военного потенциала ВСУ, США заставят воевать против РФ поляков и прибалтов, об этом уже прямо говорится.
Латыши и другие прибалтийские нации, как и поляки, по опросам, сражаться с Россией не собираются, генетическая память не позволяет: большинство тут же эмигрирует, а оставшиеся будут жить в составе других государств, как жили почти всю свою историю. Не исключено, что в составе РФ.
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