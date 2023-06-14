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Михаил Плисюк

Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный

4:10
Мир » Европа » Балканы

Уже много веков Россию и Сербию связывают узы духовного родства, Православия и просто взаимного притяжения (как Землю и Луну). Это никто не сможет оспорить, это, если хотите, милостивый приговор. А возможно, и закон вселенной.

Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Сербы всегда были желанными гостями в царской России. Увы, Сталин невзлюбил Тито за его своенравие и нежелание быть частью коммунистической оси. Как говорилось в известном советском анекдоте, Тито пошёл в коммунизм, но по дороге свернул в капитализм.

Один мудрый серб святитель Николай много лет назад сказал: "Наша совесть заставляет нас плакать, когда русские плачут и радоваться, когда русские радуются. Велик наш долг перед Россией".

Не могу дать оценку этим признаниям. Но, скорее всего, в этом есть истина. Истина — это выстраданное временем и испытаниями понятие, поэтому произнёсший эти слова человек познал многое, но он постиг главное, а это не каждому дано.

Российское безвременье начала 90-х оставило очень многих в мире без крепкого плеча и поддержки. Увы, такие были времена. Наш известный демократический лидер Ельцин бросил всё постсоветское пространство на произвол судьбы. Покойся с миром. Как говорят русские в Латвии, "мы проснулись и поняли, что Родина переехала" — это ужасно и позорно, но это так. Хотя у Москвы были все рычаги и средства, чтобы не допустить этого. История не знает сослагательных наклонений. Так же случилось и с Сербией. Теперь уже бесполезно вспоминать это. Победный бросок российских военных в аэропорт Слатин так и не принёс сербам облегчения. Косово ушло в свободное плавание, хотя могло быть и наоборот.

Россия не смогла предотвратить трагедию 1999 года, хотя и пыталась что-то возражать. Косово оторвали, теперь только локти кусать. Резолюция 1244 держится на "честном слове". Косово — отрезанный кусок, который, вероятно, никогда уже не "приклеится" к Сербии. Это горькая правда, и часть вины за это лежит на Москве.

В последние 10-15 лет в России стали понимать, что вселенная не ограничена Калининградом — Петропавловском-Камчатским, фантомным пространством СНГ. Россия стала весомым фактором мировой политики. Балканы пока остаются довеском, хотя к нам приезжают местные лидеры, в основном сербы — Александр Вучич, Милорад Додик. Конечно, по сравнению с полуторомиллиардными Индией и Китаем они видятся карликами, но это наши союзники, преданные, верные и готовые на всё. Это самое дорогое.

Балканы, увы, пока на подступах к стратегическим целям великой державы. Сюда провели газ через Турцию, до недавнего времени поступало оружие, не самое новое, но годное. Строятся железные дороги, есть другие проекты. Украина отодвинула многие планы, но так получилось.

Белград верен себе — антироссийских санкций не будет, авиасообщение с Москвой исправно работает. Республика Сербская тоже не в обиде. Додик недавно общался с Путиным, и у них не было разногласий.

Обидно, что пока в регионе, где ждут русских, доминируют

  • китайцы,
  • турки,
  • немцы,
  • американцы,

которые пытаются переделать сербов под свои стандарты, понятия и прочее.

Президент Вучич, как мудрый лидер, рад любому вниманию к стране, особенно когда это приносит прибыль, инвестиции, новые проекты, новые рабочие места, — это абсолютно понятно.

Политический покер очень коварен и опасен, но его каждый день и каждый час раздают. Кто-то выигрывает, кто-то теряет. Мы изредка садимся за стол с переменным успехом. Балканы имеют высокие ставки, почему бы не сорвать куш?

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сербия александр вучич
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