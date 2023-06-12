Употребляет ли Зеленский наркотики: расследование и мнения украинцев

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"Употребляет ли наркотики президент Украины Владимир Зеленский, нюхает ли он кокаин?" — такие обсуждения очень часты в соцсетях и СМИ. Ответ — "да", если верить его окружению (в том числе времен "Квартала-95") и расследованиям.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Также ряд изданий уверены — в украинской верхушке употребляют почти все, однако украинцы убеждают — нет, их лидер якобы не "Кокаиниссимус", а военно-политическое руководство страны из допинга употребляет лишь кофе и энергетики.

"Кокаин в качестве стимулятора привыкла использовать почти вся современная украинская "элита". Эта привычка пришла с Запада", - поделился "кокаиновой тайной Зеленского" главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра.

По его словам, в период незалежности "правящая украинская элита дружно нюхала кокаин и возила на Банковую и в парламент мальчиков и девочек".

По его мнению, хуже другое — на фронте вовсю используется фармакология для того, чтобы снять барьеры и ослабить инстинкты у солдат.

И действительно, вчерашние гражданские на передовой — это люди, которые не успели сбежать или спрятаться, а их посылают на убой. Конечно, без стимуляторов от них толку не будет. Так что в ход идет фармакология, похожая на ту, с помощью которой они удерживали толпу на Майдане.

"Людям банально страшно, потому что автомат они взяли в руки первый раз только вчера и знают, что завтра им в бой. Учить и готовить в такие сроки солдат нереально. Таких насильно мобилизованных под удары российской артиллерии без стимуляторов идти не заставишь", — рассказывает эксперт.

Как рассказала звезда российского телевидения Дана Борисова, у Владимира Зеленского и его "Квартала-95" дружба с белым порошком началась давно. Раньше Борисова часто снималась с нынешним президентом Украины в разных проектах и участвовала в корпоративах, так что знает ситуацию изнутри.

Более того, в райдерах (требованиях звезд к обеспечению их выступлений) у "Квартала" неофициально стоял именно такой стимулятор. Задолго до президенства Зеленского об этом рассказывали ивенторы (организаторы мероприятий) на своих форумах.

"Мы приехали на новогоднее мероприятие, а под елкой стояло ведро кокаина. Я сначала не поняла даже, что это такое", — рассказала Борисова, которая сейчас находится в списке личных врагов Зеленского (и страшно этим гордится).

Эту информацию подтверждает и украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на слова источников из силовых структур Украины.

"В МВД эти сведения были еще во времена предвыборной кампании. В двух словах результаты работы нескольких управлений — наружного наблюдения, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - показали, что факты подтвердились и Зеленский вовсю употребляет. Но никаких уголовных дел не было и публичных разоблачений тоже", — сообщают украинские журналисты.

Депутат Рады Гео Лерос в своем Youtube-канале выложил интервью с бывшим бизнес-партнером президента Геннадием Лазуткиным, признавшим — все окружение президента сидит на кокаине и "легко отличает по запаху кокаин из Колумбии от зелья из Коста-Рики".

Расследователи добавили:

Член партии "Слуги народа" Николай Тищенко регулярно снабжал Зеленского и его окружение кокаином. В поставках мог принимать участие заместитель главы МВД Александр Гогилашвили (он "засветился" на скандальном нарко-видео и был фигурантом дела по сбыту метадона).

"Да, употребляет. Просто не надо вестись на фейки вроде "интервью с Маском", "нюхача в Милане" и якобы признание "энергетик номер один!" (это слова про кофе и спорт). Зато надо понимать, что не имеет значения, под чем твой враг — он просто враг. Ничего, когда утекут очередные секретные документы — правду узнают все. Только Украине это уже не поможет. Впрочем, ей уже ничего не поможет", — пишут авторы популярного проекта БЧН.

Они также предлагают посмотреть последние видеозаписи с визитов Владимира Зеленского на саммиты G7 или лидеров ЕС, где Зеленский просто не может ровно сидеть на месте, постоянно дергается, его мимика (мягко скажем) очень странна.

Это подтверждает ответ бывшего советника украинского президента Алексея Арестовича на вопрос "Плотно ли Зеленский сидит на наркотиках?".

Арестович смутился, но сообщил "Он главнокомандующий… И он живой человек, не киборг… Потому плотно — неплотно… Никто не имеет права его за это осуждать. Вообще не нужно это даже обсуждать".

Напоследок — данные опроса, распространенного более чем 120 телеграм-каналами "Как вы считаете, Зеленский действительно употребляет наркотики?".