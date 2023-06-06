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Антон Куликов

"Это будет катастрофа": в Европе испугались прихода к власти сторонников России

2:29
Мир

Среди еврочиновников в Брюсселе нарастает тревога относительно возможных результатов выборов в ряде государств сообщества. Дело в том, что велики шансы победы на них партий, которые не поддерживают курс на конфронтацию с Россией.

"Это будет катастрофа": в Европе испугались прихода к власти сторонников России
Фото: shutterstock

В нынешних условиях одного этого уже достаточно, чтобы записать эти политические силы в число сторонников нашей страны. Хотя на самом деле это отнюдь не так.

Вот, в частности, в число политиков, якобы придерживающихся пророссийских взглядов, записали лидера Австрийской партии свободы Герберта Кикля. Он имеет большие шансы стать следующим канцлером Австрии.

"Это создаст серьёзные проблемы для Европейского Союза, который уже пытается справиться с Венгрией, где премьер-министр-националист Виктор Орбан систематически берёт под свой контроль все основные рычаги власти", — цитирует РИА "Новости" материал издания Politico.

Кроме того, обеспокоенность у еврочиновников вызывают будущие парламентские выборы в Словакии, где большой популярностью пользуются политические силы, которые в Брюсселе считают "пророссийскими".

"Это будет катастрофа", — заявил некий высокопоставленный европейский чиновник.

Ранее вышеупомянутый Герберт Кикль пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет "бессмысленными" санкциями сообщества против России.

Впрочем, обещать не значит сделать. Тем более, что в Евросоюзе вовсю рассуждают на тему, чтобы убрать право вето и принимать решения простым большинством голосов.

Пока еврочиновники пугают друг друга "катастрофой" отметим, что вообще говоря, проблемы у Брюсселя есть не только с Орбаном, но и с консервативным правительством Польши. Которое также проталкивает решения, которые не устраивают еврочиновников.

Однако же по этому поводу особых тревог не наблюдается, поскольку Варшава в авангарде антироссийских сил. То ли дело европейские политики, которые просто стараются действовать более прагматично, с учётом интересов жителей своих государств.

Но таких в руководстве ЕС и ранее не особо-то приветствовали, старательно навешивая ярлыки. А сейчас и подавно. Надо полагать, в ходе будет вся мощь пропаганды, лишь бы помешать им добиться успеха на выборах.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы австрия словакия евросоюз виктор орбан
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