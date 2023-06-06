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Олег Володин

Украина вымирает, или Самый страшный секрет Зеленского

5:43
Мир

Реальные безвозвратные потери Украины убитыми составляют 360-370 тысяч человек, и это не считая раненых, инвалидов, а также "безумного" количества тех, кто "пропал без вести".

Украина вымирает, или Самый страшный секрет Зеленского
Фото: Telegram: Донецкий фронт

Такой итог Pravda.Ru озвучил эксперт по разведке Георгий Рипер, проанализировавший все опубликованные в "доверяемых медиа и соцмедиа" данные о потерях ВСУ, нац- и тербатов, а также западных наемников.

"То, что мы делаем на Украине, плохо для украинцев. Это мы убили 300 000 украинских солдат", — еще зимой проговорился в эфире Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

В начале лета-2023 он скорректировал цифры, заявив, "по некоторым данным, что на фронте уже погибли примерно 350 тысяч украинцев, и нам об этом не говорят".

Потомок "того самого Кеннеди" добавил:

"Администрация Белого дома и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев, а украинское правительство лжет".

Что интересно, Киев не опроверг его данные (как это постоянно происходило раньше).

"Самый страшный секрет Зеленского — это реальные потери ВСУ, — сообщило французское издание Valeurs Actuelles, добавив: до 60% обучившихся в Европе (Франции) солдат ВСУ пропали со связи. — Мы думаем, что большинство молчат, потому что они уже погибли в бою", — сообщает издание со ссылкой на источники в ВСУ.

Также по данным аналитиков LostArmour, уничтожено как минимум 2164 руководящих офицера ВСУ, то есть командующих частями, батальонами, полками и даже армиями.

И это без "фигур Шредингера" — Сырского и Залужного, генералов НАТО из подвергшихся ударам ВС РФ бункеров в Херсоне, ГУР МО Украины в Киеве и т. д.

Кстати, еще до перемалывания ВСУ в под Артёмовском израильские и турецкие СМИ со ссылкой на спецслужбу "Моссад", утверждали: еще зимой (!) ВСУ потеряли погибшими 157 тысяч человек, ранеными — 234 тысячи.

А после этого ведь была весна, и был Бахмут (Артемовск), где погибли от 70 до 100 тысяч украинцев…

Ранее специалисты OSINT (разведка по открытым источникам) подсчитали реальные потери Украины в ходе спецоперации и на ноябрь 2022 года озвучили безвозвратные потери — это "402 тысячи человек, из них убитых — 387 тысяч".

Однако эти данные военные подвергли сомнению, заявив, что 387 000 не могут быть зафиксированы как "достоверно убитые", это скорее сумма:

  • "пропавших без вести" (на них семьям не выплачиваются полноценные "гробовые страховки-выплаты");
  • погибших добровольцев территориальных и карательных батальонов;
  • неофициально прибывших и сгинувших на Украине иностранных наемников, в том числе из стран "третьего мира".

"Таким образом достоверная оценка потерь ВСУ на начало лета-2023 после колоссальных потерь Украины в "Бахмутской мясорубке" — 360-370 тысяч человек убитыми", — считает разведчик Георгий Рипер.

Он также добавил, что стоит учитывать не только боевые потери Украины, но и "страшную демографическую ситуацию". И действительно, даже официальные структуры и ведомства Украины уже публично "кричат" про вымирание страны.

"После начала СВО население Украины сократилось на 8,6 млн человек и составляет сейчас 29 млн. Раньше в Незалежной проживали 37,6 млн человек, после 24 февраля 2022 года страну покинули 20 млн жителей, почти половина не вернулась", — посчитал "Украинский институт будущего".

Причем цифры взяты не с потолка и не из пальца, это данные:

  1. Украинского Института демографии.
  2. Национального антикоррупционного бюро.
  3. Управления Верховного комиссара ООН
  4. Собственных исследований Института.

В свою очередь демографы добавили, что рождаемость на Украине (из-за страха рождения ребенка в нынешней ситуации, ухода мужчин и гибели их на фронте и т. д.) "стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения хотя бы на прежнем уровне".

Мало этого, официальные украинские СМИ отмечают, что из оставшихся (реально и на бумаге) 29 млн человек работают (на заводах, в поле и даже офисах) лишь 9,1 — 9,5 млн граждан. Если ситуация не изменится, пенсионеров на Украине станет вдвое больше, чем работающих.

Также в украинских соцсетях был опубликован ответ ДМС (государственной миграционной службы) на запрос физлица по реестру населения Незалежной.

Стоит подчеркнуть, он не был ни опровергнут, ни подтвержден официальными лицами Украины, однако ответ "приговаривает" Украину к старту вымирания в течение одного поколения.

"Вымирание плюс беженцы плюс Крым, забранные территории. Там около 3 млн детей женского пола, при минимальной фертильности это всё. Лавочку можно закрывать", — комментировали информацию специалисты по демографии.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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