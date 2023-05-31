Медведев "приговорил" британцев за помощь ВСУ: полетят ли "Кинжалы"

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Замглавы Совбеза РФ заявил, что любой британский чиновник, как-либо связанный с военной помощью Украине, является "законной целью". Фактически, Дмитрий Медведев сообщил, что британцы находятся "в состоянии войны с Россией", а поэтому объявляются "вне закона" и могут быть уничтожены.

Фото: Telegram: Зарисовки войн XX-XXI века

Так экс-президент РФ отреагировал на слова главы МИД Великобритании о том, что Киев имеет право "проецировать силу за пределами своих границ", то есть атаковать территорию России.

Перечислив нормы общепризнанного международного права, профессиональный юрист пояснил — их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны. Медведев добавил, что в таком случае любое должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель.

В свою очередь, посольство Британии быстро ответило, что "Лондон не воюет с Москвой" и вообще "Великобритания хочет мира", для чего продолжает просить российское правительство вывести свои войска с Украины.

"Предупреждение Дмитрия Медведева нужно рассмотреть при двух ситуациях", — заявил в интервью Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.

Первая. Когда представители Великобритании находятся в штабах ВСУ, осуществляет координацию ударов, задействованы в боевом управлении или снабжении вооружениями непосредственно на линии столкновения. Здесь они — законная цель. Впрочем, враги (цели) наших вооруженных сил не делятся по какому-то принципу принадлежности к той или иной стране. Вторая. Представители Великобритании, которые не находятся на линии столкновения, но "у себя дома" участвуют в обучении украинских военных, поставляют оружие и так далее. Здесь я считаю заявление не анонсированием ударов "кинжалом" или ликвидации такого лица (Россия — не террористическое государство, чтобы заниматься осознанной ликвидацией таких персон — Зеленский же жив). Это медийный удар, а соцсети зампреда Совбеза — медийный "Кинжал".

"Уничтожать без последствий можно любого иностранного гражданина на территории Украины, если он не обладает международным дипломатическим иммунитетом, является комбатантом или оказывает любое содействие противоборствующей стороне", — так прокомментировал Pravda.Ru заявление Дмитрия Медведева военный эксперт, основатель проекта "Оперативная линия".

"Впрочем, наличие дипломатического иммунитета тоже не является препятствием для людей решительных, каким является уважаемый Дмитрий Анатолич", — заключил он.

"Россией действительно уничтожены западные офицеры и военнослужащие НАТО, в различных статусах находившиеся на Украине и участвующие в координации боевых действий, их обеспечении. Как уже сообщали СМИ, вначале был поражен боевой командный пункт, на котором находились высокопоставленные иностранные (офицеры), после — штаб ГУР МО Украины, что подтвердил и президент", — заявил Pravda.Ru высокопоставленный военный источник в ЮВО.

"Если появляются данные и возможность поражения значительного количества врагов — комбатантов, тем более от которых зависит управление войсками противника, производится попытка огневого поражения. В обоих случаях она была удачной", — заключил подполковник.

Добавим, что по данным проектов "Воздушная обстановка" и "Милитарист", в течение нескольких дней эвакуационно-медицинская (!) авиация НАТО производит рейсы из Польши и Румынии самолетами значительного размера.

Военспецы предполагают, что таким образом эвакуируют пострадавших и офицеров или бойцов НАТО, погибших от российской "высокоточки".