Армения: короткая память — путь к предательству

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"Первыми предатели продают себя самих", — эту крылатую фразу, принадлежащую Платону, стоило бы на армянском языке послать в качестве реакции нашего МИД на радостную реакцию армянских политиков и деятелей на передачу Парижем Еревану 50 бронеавтомобилей и обещания дать им еще и системы ПВО Mistral.

Фото: zemlyaki.name

"Нужно забыть о сотрудничестве с Россией в военной сфере… У нас нет времени разговаривать и ждать… в течение пары месяцев в военной сфере в Армении произойдут большие изменения", — заявил на днях экс-представитель Совета Безопасности и экс-советник главы МИД НКР Рачья Арзуманян, комментируя получение Ереваном бронетехники из Парижа.

Ну что ж, он может ликовать, сбывается его мечта об "отделении" от России. Немудрено, ведь он и ему подобные с момента спасения Россией НКР от полного захвата азербайджанцами в 2020 году буквально из кожи вон лезут, чтобы переключиться на Францию, США, Индию, кого угодно, лишь бы откреститься от тех, кто сегодня охраняет Степанакерт.

Но есть несколько вопросов, которые хотелось бы задать в этой связи...

Арзуманян и ему подобные проклинали последние годы явного ставленника Запада Пашиняна, а теперь аплодируют Парижу? Хочется попросить их напомнить, как именно Франция помогла остановить азербайджанские войска на подступах к Степанакерту? Осуждениями и резолюциями в Сенате? Резкими заявлениями в прессе и демонстрациями французских армян с багетами возле кофеен?

Это Макрон или Путин привел стороны за стол переговоров в 2020 году?

Россия "бросила" Арцах? А Армения и Франция признали уже его независимость? Напомнить, кто заявил, что "после признания и Абхазия, и Южная Осетия попали в полную зависимость от России. Мы должны избегать ситуации, в которой армянская государственность будет зависеть от одного центра силы?

Вы хотели, чтобы ОДКБ поддержало вас в войне против Азербайджана? А на чьей территории велась это война? Армении? Нет, Азербайджана. На вас сейчас уже напал Алиев? Нет? Так чего вы воете, что мы вас бросили?

Это Армения не воспользовалась инициативой РФ, которая предложила отложить решение окончательного статуса Нагорного Карабаха.

А вы признали Крым российским? А вы признали референдумы на освобожденных от киевской хунты территориях? Вы осудили убийство Дарьи Дугиной?

Это не вы намекали на выход из ОДКБ?

Вы так ждете зенитные комплексы Mistral? А вы знаете, что их еще никто не тестировал против беспилотной техники — ни против турецких Байрактаров, ни против израильских Гарпий. В 2020-м азербайджанцы уничтожили 350 единиц бронетехники — в СЕМЬ раз больше, чем вам сегодня дали французы.

Вы понимаете, что для Парижа вы станете полигоном для его противостояния с Турцией?

Вы надеетесь на французское или американское лобби? У них свои интересы — им сегодня нужен горячий конфликт в регионе, чтобы продолжать доить бюджеты "на демократизацию", а не урегулирование, предлагаемое РФ.

И как "своевременно" к вам прислали французские бронетранспортеры. Как раз когда Франция пытается всеми способами перетянуть на свое поле переговорный процесс между Ереваном и Баку? Как раз перед планируемым 25 мая саммитом Пашиняна с Алиевым в Москве?

Вы сейчас кидаете нам предъявы про "недопоставку вооружений, за которые заплатили"? Сейчас, когда НАТО бросает против нас всю возможную технику, чтобы поддержать киевский фашистский режим? Может, вы забыли, что с 2010 года 94% военной техники вам поставила Россия? Сколько вы нам должны, вы запамятовали? 500 или 600 миллионов долларов?

А про то, что вы вообще победили в первой войне в Карабахе благодаря российской военной технике, оцениваемой в миллиард, вы помните?

А представляете себе, что будет российский миротворческий контингент уйдет с Лачинского коридора. Там сразу появится французский контингент? Американский?

Можно задать еще с десяток подобных вопросов. Но ответ на них один.

Армения сегодня ведет себя по-предательски. Руководство откровенно играет на руку Западу, оппозиция от него не отстает. Натужные демонстративные заявления Пашиняна "мы не знаем, что будет с Арменией, если Россия проиграет" и наигранное участие в Параде 9 мая не затмит подмахивание Парижу.

Пора принять сторону в противостоянии, либо вы с нами, либо вы против нас. Третьего не дано.