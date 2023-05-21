Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Армения: короткая память — путь к предательству

5:01
Мир » Бывший СССР » Армения

"Первыми предатели продают себя самих", — эту крылатую фразу, принадлежащую Платону, стоило бы на армянском языке послать в качестве реакции нашего МИД на радостную реакцию армянских политиков и деятелей на передачу Парижем Еревану 50 бронеавтомобилей и обещания дать им еще и системы ПВО Mistral.

Армения: короткая память — путь к предательству
Фото: zemlyaki.name

"Нужно забыть о сотрудничестве с Россией в военной сфере… У нас нет времени разговаривать и ждать… в течение пары месяцев в военной сфере в Армении произойдут большие изменения", — заявил на днях экс-представитель Совета Безопасности и экс-советник главы МИД НКР Рачья Арзуманян, комментируя получение Ереваном бронетехники из Парижа.

Ну что ж, он может ликовать, сбывается его мечта об "отделении" от России. Немудрено, ведь он и ему подобные с момента спасения Россией НКР от полного захвата азербайджанцами в 2020 году буквально из кожи вон лезут, чтобы переключиться на Францию, США, Индию, кого угодно, лишь бы откреститься от тех, кто сегодня охраняет Степанакерт.

Но есть несколько вопросов, которые хотелось бы задать в этой связи...

Арзуманян и ему подобные проклинали последние годы явного ставленника Запада Пашиняна, а теперь аплодируют Парижу? Хочется попросить их напомнить, как именно Франция помогла остановить азербайджанские войска на подступах к Степанакерту? Осуждениями и резолюциями в Сенате? Резкими заявлениями в прессе и демонстрациями французских армян с багетами возле кофеен?

Это Макрон или Путин привел стороны за стол переговоров в 2020 году?

Россия "бросила" Арцах? А Армения и Франция признали уже его независимость? Напомнить, кто заявил, что "после признания и Абхазия, и Южная Осетия попали в полную зависимость от России. Мы должны избегать ситуации, в которой армянская государственность будет зависеть от одного центра силы?

Вы хотели, чтобы ОДКБ поддержало вас в войне против Азербайджана? А на чьей территории велась это война? Армении? Нет, Азербайджана. На вас сейчас уже напал Алиев? Нет? Так чего вы воете, что мы вас бросили?
Это Армения не воспользовалась инициативой РФ, которая предложила отложить решение окончательного статуса Нагорного Карабаха.

А вы признали Крым российским? А вы признали референдумы на освобожденных от киевской хунты территориях? Вы осудили убийство Дарьи Дугиной?

Это не вы намекали на выход из ОДКБ?

Вы так ждете зенитные комплексы Mistral? А вы знаете, что их еще никто не тестировал против беспилотной техники — ни против турецких Байрактаров, ни против израильских Гарпий. В 2020-м азербайджанцы уничтожили 350 единиц бронетехники — в СЕМЬ раз больше, чем вам сегодня дали французы.

Вы понимаете, что для Парижа вы станете полигоном для его противостояния с Турцией?

Вы надеетесь на французское или американское лобби? У них свои интересы — им сегодня нужен горячий конфликт в регионе, чтобы продолжать доить бюджеты "на демократизацию", а не урегулирование, предлагаемое РФ.

И как "своевременно" к вам прислали французские бронетранспортеры. Как раз когда Франция пытается всеми способами перетянуть на свое поле переговорный процесс между Ереваном и Баку? Как раз перед планируемым 25 мая саммитом Пашиняна с Алиевым в Москве?

Вы сейчас кидаете нам предъявы про "недопоставку вооружений, за которые заплатили"? Сейчас, когда НАТО бросает против нас всю возможную технику, чтобы поддержать киевский фашистский режим? Может, вы забыли, что с 2010 года 94% военной техники вам поставила Россия? Сколько вы нам должны, вы запамятовали? 500 или 600 миллионов долларов?

А про то, что вы вообще победили в первой войне в Карабахе благодаря российской военной технике, оцениваемой в миллиард, вы помните?

А представляете себе, что будет российский миротворческий контингент уйдет с Лачинского коридора. Там сразу появится французский контингент? Американский?

Можно задать еще с десяток подобных вопросов. Но ответ на них один.
Армения сегодня ведет себя по-предательски. Руководство откровенно играет на руку Западу, оппозиция от него не отстает. Натужные демонстративные заявления Пашиняна "мы не знаем, что будет с Арменией, если Россия проиграет" и наигранное участие в Параде 9 мая не затмит подмахивание Парижу.

Пора принять сторону в противостоянии, либо вы с нами, либо вы против нас. Третьего не дано.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция армения
Новости
Журналист рассказал о последнем разговоре с мужем Дианы Гурцкой: пью горстями антидепрессанты и транквилизаторы
Кардиолог Кондрашов рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой синдрома внезапной смерти
Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*
Появившееся в Сети первое видео с Залужным вызвало больше вопросов, чем ответов
Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: россияне поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Последние материалы
Армения: короткая память — путь к предательству
Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*
Появившееся в Сети первое видео с Залужным вызвало больше вопросов, чем ответов
Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Как путешествовать много — лучшие профессии
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: россияне поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников