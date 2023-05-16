Запад готов дестабилизировать Белоруссию на слухах о болезни Лукашенко

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На Западе всё готово для раскачивания Белоруссии в связи с проблемами со здоровьем у президента Александра Лукашенко. Однако РФ не даст сбыться эти планам.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Белорусские змагары оживились на слухах о болезни Лукашенко

Самопровозглашенная "президент Беларуси" Светлана Тихановская в понедельник сказала своим сторонникам, чтобы они были готовы "ухватиться за любой шанс превратить страну в демократическую" на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем у президента Александра Лукашенко.

Об этом пишет Reuters.

Соратник Тихановской Павел Латушко заявил Rzeczpospolita, что в нужный момент вся страна должна выйти на улицы.

"У нас есть план мобилизации. Мы также разработали алгоритм действий как в Белоруссии, так и за рубежом. Бизнес должен остановиться, и вся страна должна остановиться. Только это может привести к изменениям и принятию на себя ответственности за будущее страны Объединенным переходным кабинетом (так называемое правительство в изгнании — ред.)", сказал он.

Украинский политолог Владимир Фесенко сказал газете, что "мы не знаем, что будет дальше, но мы должны подготовиться".

Фесенко полагает, что Тихановская в Германии обговаривала этот момент с Владимиром Зеленским. По его словам, все антилукашенковские силы должны объединиться, "у белорусской демократической оппозиции будет не так много времени, чтобы изменить ход белорусской истории", если что-то случится с Лукашенко.

Лукашенко болен, но не смертельно

Белоруссия — это страна, где всё завязано на президенте, поэтому, Запад попытается использовать проблемы со здоровьем главы государства для раскачивания главного союзника РФ в СВО.

Официальных данных из Минска о болезни не было, были сообщения о его "работе с документами". Но уже на Параде Победы 9 мая он выглядел плохо и уехал домой сразу по его окончании. На видео от 15 мая на командном пункте ПВО страны он тяжело говорит хриплым больным голосом, однако на следующий день на встрече с губернатором Владимирской области выглядит гораздо лучше.

Специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев пишет в Telegram, что Лукашенко выздоравливает после болезни и "ещё проживёт лет 20", но во власти продержится лишь около полутора лет.

Сам Александр Григорьевич в августе 2021 года заявил, что очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек. Однако после начала СВО он отметил, что если Запад будет нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, "я буду вечным президентом".

Поводом для вмешательства Запада станет ядерное оружие в Белоруссии

Газете Politico Тихановская заявила, что Лукашенко "продаёт страну Кремлю по частям", помог Москве начать СВО и согласился разместить на своей территории российское ядерное оружие. Тихановская призвала Запад предотвратить размещение ядерного оружия в Белоруссии, так как по Украине (или по Западу), с большой вероятностью, оно будет запущено именно оттуда.

Отсюда ясен будущий мотив вмешательства Запада.

Москва не даст развалить Белоруссию

Андрей Суздальцев предупреждает, что ни в какую демократическую страну белорусские националисты превратить Белоруссию не могут, а только в подобие Украины "со всем комплексом дискриминации русского меньшинства, начиная с языка и религии и заканчивая общением на улице" и, в итоге, с гражданской войной.

По мнению эксперта, Тихановская со товарищи даже не успеют моргнуть, как в случае форс-мажора в Минске " уже будет признанное Россией правительство во главе с той же Натальей Кочановой, которой власть перейдет просто по Конституции".

"Раздоры в правительстве займут от силы час, пока машина посла России доедет до Дворца", — пишет Суздальцев.

Он указывает, что радикалы, работающие под крышей СБУ, в Белоруссии или рядом есть, поэтому стычки на улице "гарантированы, как и стихийные атаки на тюрьмы и прочее". Но они будут подавлены.

Другой специалист по Белоруссии Александр Носович согласен, что в Белоруссии стоят российские войска, поэтому, в любом случае, "ничего не изменится".

"Дестабилизации всё равно не будет. Польша или Украина ситуацией не воспользуются, змагары из Вильнюса плошчу-реванш не замутят", — написал эксперт в Telegram-канале "Книга Носовича".

Белорусский политолог Алексей Дзермант уверенно пишет в Telegram, что Александр Лукашенко ещё "переживет всех экспертов по Белоруссии, а сама страна " не свернет с намеченного им курса".

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