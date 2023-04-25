России не удалось обратить себе на пользу председательство в Совбезе ООН

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Через несколько дней заканчивается период председательства России в Совете безопасности ООН — одном из межгосударственных органов взаимодействия и управления, способного принимать решения, обязательные для исполнения международным сообществом. Следует признать, что Россия, к сожалению, не смогла использовать месяц председательства для продвижения своих интересов в ООН.

При этом у России остается множество нерешенных вопросов в международном поле. Об их актуальности заявляли как дружественные России государства, так и СМИ, общественные организации и деятели. А основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин МИД РФ перечень вопросов, тесно связанных с национальными интересами России и ее партнеров, требующих решения на площадке ООН.

Среди этих вопросов важнейшие темы — необходимость осуждения терроризма на территории России со стороны западных партнеров, геноцид русского населения в ДНР и ЛНР и другие военные преступления ВСУ, нелегальное присутствие США на территории Сирии, защита международных прав сотрудничающей с РФ Мали, отмена оружейного эмбарго и вывод контингента МИНУСКА из ЦАР, и вопросы санкционных режимов, которые душат власти и народ Ирана, КНДР, Ливии и Эритреи.

К сожалению, лишь 2 из этих 15 тем были затронуты в ходе председательства Василия Небензи. Россия периодически затрагивает важные темы, но не доводит до решения. Чем же занималась Россия на посту председателя Совбеза ООН с начала апреля 2023 года?

В начале срока председательства казалось, что Небензя "взялся за гуж": 10 апреля прошли слушания по теме бесконтрольных поставок западного оружия на Украину. Постпред России критиковал Запад за разжигание конфликта — однако по каким-то соображениям не стал упоминать, что это оружие используется для геноцида русского населения и с помощью него ВСУ совершает новые военные преступления. Таким образом, тема геноцида населения Донбасса в очередной раз не была поднята на международной площадке.

Через два дня генсек ООН выступил с докладом по Мали. Российский председатель высказал "сожаление" в связи с тем, что некоторые страны отзывают свои воинские контингенты из миссии МИНУСМА. Однако сокращение бесполезной миротворческой миссии ООН — даже не суть проблемы для Мали. Известно, что и власти, и население страны устали от бесполезных для страны воинских миссий Франции и ООН, и теперь выбрали сотрудничество с Россией для защиты от террористов. Куда более актуальными темами являются открытое нарушение Францией суверенитета Мали и постоянный шпионаж со стороны французских агентов — однако они не были затронуты.

Далее на протяжении двух недель на заседаниях в Совбезе ООН обсуждались темы: деятельность Контрольной миссии ООН в Колумбии и проблемы в разрушенном войной Йемене. Все эти темы обладают серьезной международной значимостью — однако следует признать, что сейчас РФ и ее партнеров имеются более актуальные проблемы, которые нуждается в скорейшем решении.

Когда генсек ООН 18 апреля выступил с докладом о ситуации в Ливии, председатель Совбеза ограничился заявлением о "недопустимости вмешательства извне в политический процесс". Вполне очевидно, что подобные заявления очень дешево стоят и очень мало помогают исправлению ситуации в североафриканской стране, где в политический процесс активно вмешивается сама ООН через продвигаемых США людей.

А на 25 апреля запланированы прения по теме "Положение на Ближнем Востоке" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Повинуясь новостной повестке, российская сторона помещает в центр обсуждения арабо-израильский конфликт в Палестине — но почему-то фактически игнорирует положение Ирана и катастрофическую ситуацию в Судане.

Своеобразной кульминацией российского председательства в Совбезе ООН стали переговоры на тему "Поддержание международного мира и безопасности: Эффективная многосторонность через отстаивание принципов Устава ООН": по инициативе России обсуждали такие "насущные" для нынешней мировой ситуации вопросы, как "плавный переход к справедливому миропорядку", "неприемлемость избирательного подхода в отношении норм и принципов международного права" и "новая повестка для мира".

Выступление в Совбезе ООН министра иностранных дел Сергея Лаврова также не принесло значимых изменений: глава МИД РФ ограничился стандартными упреками в адрес Запада, которые руководство России повторяет уже почти 20 лет — "перепредставленность" западных стран в Совбезе ООН, необходимость "возвращения к истокам и принципам ООН" и склонность США "выяснять отношения на поле боя".

"Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте", — заявил Лавров, словно забыв, какое количество "красных линий" Запад уже не задумываясь переступил за минувший год.

В условиях, когда страны Запада обнулили основополагающие нормы международного права на территории Украины, в условиях, когда запад постоянно подпитывает Украину нескончаемым потоком вооружений и боеприпасов, любые попытки обсуждать как "международный мир и безопасность", так и "справедливость и равноправие" с представителями этих стран выглядят откровенным издевательством. При этом никаких конкретных решений для насущных проблем России даже не предлагается.

Беглый анализ тем, вставших на повестке Совета безопасности ООН во время председательства России, показывает, — в Москве не воспринимают председательство в Совбезе ООН в качестве повода приложить усилия и добиться прорывов на дипломатическом фронте. Россия могла бы переубедить многих, даже не очень дружественных членов Совбеза, чтобы поменять ситуацию. Но не попыталась. Вместо этого МИД РФ решил следовать общим принципам работы Совета, и "беспристрастно" разбираться в ситуациях, далеких от ближайших национальных интересов в России, ограничиваясь привычными для Запада обвинениями общего характера.

Такая ситуация вызывает опасения: не только в связи с тем, что МИД РФ оказывается неспособен воспользоваться привилегиями в международном органе, — но и в связи с тем, что складывается впечатление, что активный международный диалог Москве как будто просто не нужен. А это — прямой путь к потере места в Совете безопасности и превращению России в страну, чью судьбу на голосовании решают другие. В апреле 2023 года кресло председателя Совбеза ООН словно бы оставалось пустым.