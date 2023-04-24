Международное право теперь в руках США

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Сергей Лебедев

США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду

5:37
Мир » Северная Америка » Карибские страны

Интервенция — весьма популярный способ захвата чужой территории, особенно если вы слабы, ваша страна опирается только на сырьевую базу, внутри неё нет единства, а союзники в трудную годину от вас просто отвернутся. Нового для интервентов ничего здесь нет.

США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду

Опираясь на хорошо проверенные методы, которым уже сотни лет, сильные всегда забьют слабого. А нам негоже забывать интервенцию в Россию в годы Гражданской войны.

Новатором и большим специалистом по способам вторжения являются США. Они не слабы, они не опираются на сырьевую базу, а союзников у них достаточно. Чему, кстати, было бы не грех поучиться и нашему руководству.

Как организовать военную интервенцию

В октябре 1983 года морская пехота США высаживается на Гренаде. Не в Испании, а в Южной Америке. Это была первая проба сил американской армии после поражения во вьетнамской войне. После горького опыта Вашингтон решил размять косточки на маленьком островном государстве, которое, по мнению тогдашнего американского правительства, посмело вести свою национальную политику.

Предлоги для операции "Внезапная ярость", конечно же, нашлись. Американцы правильно расставили все точки над "i" — никаких журналистов на месте боевых действий. Вся информация только из Белого дома или других официальных структур. Вот и появлялись нужные новости типа "США посылают войска, чтобы защитить американцев". Этот гражданин, кстати, хорошо пролезет в любой стране. Смените только национальность. Хотя, позже пресса и писала о лживой информации Белого дома, но массовая обработка населения удалась в первые же недели. Интервенция прошла весьма успешно.

Даже если не забивать себе голову определением "агрессия", тогдашняя администрация США не представила никому каких-либо доказательств опасности, якобы угрожавшей американцам. А там учились несколько сот американских студентов. Опустим политические кровавые перепитии в самой республике, когда власть в стране была отдана на откуп временщикам и наёмникам. Главное, что одним из предлогов для военной оккупации страны была защита американцев. Хотя, администрация Рейгана даже пальцем не пошевелила, чтобы эвакуировать своих граждан из неспокойной страны. Именно они стали главным поводом для интервенции.

Мнения тамошнего объединения островных государств США просто не интересовали. Слон и моськи. Последних не спрашивают. И последние не поленились с подачи США написать "Обращение организации восточнокарибских государств" с просьбой "о вторжении". И это понятно. Ведь все эти государства были полностью зависимы от США и жили на доходы от экспорта бананов и сахара. Но вот Гренада, развивавшая свою соцструктуру и экономику и проводившая независимую политику, стала опасна для Белого дома. Неслучайно США тогда быстренько состряпали в Карибском регионе очередной военный блок, лидеры которого прямо заявили "о невозможности появления здесь очередной Кубы или Гренады".

Международное право теперь в руках США

Социально-экономические успехи президента Гренады Бишопа (скоро с подачи американцев его расстреляют вместе с соратниками, не считаясь с беременностью одной из сотрудниц правительства) оказывали неприятное для США воздействие на близлежащие государства, погрязшие в коррупции. Поэтому целью интервенции было не дискредитировать или изолировать руководство Гренады, а уничтожить. Это больше запугивает последователей, чем враньё в СМИ.

Ещё аргумент в пользу интервенции. Гренада могла стать военной базой для Советской России и Кубы. Хороший аргумент особенно дня нынешних реалий. А как пример, американцы заявили, что на Гренаде строятся новый аэропорт и "военное хранилище". Правда, агрессоры умолчали о строительстве кубинцами новых больниц и детских учреждений. Но это, вроде бы, не повод для интервенции. Нет?

Ещё властям Америки была позарез необходима быстрая победоносная война. И малой кровью, где угодно, в любом уголке земного шара, что сделало бы применение военной силы более приемлемым в глазах американцев. И нашлась Гренада.

Понятно, что факт нарушения норм международного права и осуждение со стороны мирового сообщества (даже в странах НАТО) Белый дом не волновали. А осуждение из уст ООН было воспринято Вашингтоном с лёгкой ироний. Рейган на вопрос о том, что ООН решила осудить военную агрессию США в Гренаде, ответил:

"Это известие не лишило меня аппетита".

Сегодня у США развязаны руки. А мнения современников о том, что американцы отвергают суверенитет и идеологический плюрализм, отводя слабым странам лишь позицию "американских задворок", уже устарел. Хотя, методы остаются прежними. Меняются предлоги и приёмы, как в Ираке, Афганистане, Украине, но неизменным остаётся одно: как только отказывают невоенные методы сохранения американской гегемонии, в ход идёт большая дубинка. Но пока не ядерная.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша война армия оружие история
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